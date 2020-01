Destiny 2 deaktiviert erneut ein Exotic. Grund dafür war diesmal ein krasser Glitch, mit dem Titanen selbst Raid-Boss Riven problemlos im Alleingang legen konnten.

Was hat Bungie gemacht? Es geht um die exotischen Titanen-Panzerhandschuhe Wurmgott-Berührung. Diese wurden von Bungie gestern, am 7. Januar 2020, deaktiviert – so das Studio auf Twitter.

Dieses Rüstungs-Exotic kam bereits in Season 3 (2018) mit dem Kriegsgeist-DLC ins Spiel. Der exotische Perk heißt Brennende Fäuste. Nahkampf-Kills erhöhen damit für eine Weile den Nahkampf-Schaden. Zusätzliche Kills verlängern zudem die Dauer und erhöhen den Effekt.

Warum hat man dieses Rüstungs-Exotic deaktiviert? Grund für die Deaktivierung war ein neuer oder zumindest erst kürzlich entdeckter Glitch. Wie Spieler herausfanden, war es Titanen mit den Handschuhen möglich, den Wurfhammer (Nahkampf-Angriff beim Code des Verwüsters) zu einer übermächtigen Waffe zu machen, die sehr effektiv gegen einzelne starke Gegner wie Raid- oder Strike-Bosse war.

Der Glitch ist dabei vermutlich schon seit einiger Zeit im Spiel, wurde aber wohl gerade erst entdeckt oder erlangte erst jetzt genügend Aufmerksamkeit, da er von zahlreichen großen Destiny-Streamern aufgegriffen wurde und sich somit rasend schnell unter den Spielern verbreitete.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bungie ein Exotic deaktivieren muss. „Kaputte“ Exotics sorgten schon einige Male bei Destiny 2 für eine solche Reaktion seitens der Entwickler.

Was genau hat der Glitch bewirkt? Durch den Glitch war es möglich, den exotischen Buff der Handschuhe bis aufs Maximum zu stapeln und ihn dann dauerhaft aufrechtzuerhalten, wenn man einige Dinge beachtet – und das, obwohl der Buff eigentlich einen ablaufenden Timer besitzt.

Dieser wurde durch den Glitch jedoch außer Kraft gesetzt, sodass es möglich war, dauerhaft von diesem Effekt zu profitieren.

Somit richtete jeder Wurfhammer des Titanen einen enorm hohen Schaden bei einzelnen Gegnern an, und konnte einfach wieder aufgehoben und erneut geworfen werden – bis der entsprechende Gegner tot war (Ein Nahkampf-Kill setzte den Buff nämlich zurück).

Strike-Bosse, Majors waren damit teils in Sekunden abgefertigt. So war es sogar problemlos möglich, den Endgegner aus dem Forsaken-Raid Letzter Wunsch, den Ahamkara Riven, solo zu legen, wie im folgenden Video von Ehroar zu sehen ist:

Wann kann man die Handschuhe wieder nutzen? Wann genau mit einer Lösung zu rechnen ist, verriet Bungie nicht. Im Tweet hieß es lediglich, die Handschuhe seien deaktiviert, bis ein Fix zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.

Danach dürften diese exotischen Handschuhe jedoch wohl genau so schnell in der Versenkung verschwinden, wie sie vor kurzem aufgrund des Gltiches noch für Aufsehen sorgten. Denn sie zählen nicht gerade zu den Top-Exotics für den Titanen.

Was haltet ihr davon, dass Bungie hier schnell reagiert hat? Richtig so? Oder hättet ihr gerne noch eine Weile Spaß mit diesen Handschuhen gehabt? Manchmal lässt Bungie schließlich die Hüter sich mit solchen Sachen austoben – wie beispielsweise einst der „Lord der Wölfe“-Schrotflinte.