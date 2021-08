Destiny 2 baut alte Fokusse nach Stasis-Vorbild um – Hier ein erster Vorgeschmack

Destiny 2 hat mit der kürzlich vorgestellten, neuen Witch-Queen-Erweiterung viel vor – auch im Hinblick auf alte Licht-Fokusse. Diese sollen endlich genauso modular und flexibel anpassbar werden, wie Stasis. Jetzt gab’s endlich einen ersten konkreten Einblick, wie das Ganze dann aussehen wird.

Das haben sich viele gewünscht: Diese Änderung dürfte viele Spieler freuen. Denn mit Stasis wurde auch ein eigens dafür entworfenes Individualisierungs-System eingeführt – und das ist im Hinblick auf die Anpassungsmöglichkeiten den alten Licht-Fokussen weit voraus, bietet viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten bei der Erstellung von individuellen Builds.

Viele haben sich dieses System deshalb auch für die alten Klassen gewünscht und Bungie wird diesen Wunsch tatsächlich auch erfüllen. Im aktuellen “This Week at Bungie”-Blog hat das Studio nun erstmals einen konkreten Blick auf die kommende Überarbeitung gewährt.

Auch wichtig: Im Zuge von TWaB erklärte Bungie zudem noch:

Es wird keine neue Subklasse der Dunkelheit im Rahmen von Witch Queen oder von Jahr 5 geben. In Jahr 5 will man sich ganz auf die alten Licht-Fokusse, deren Überarbeitung und deren neue Möglichkeiten konzentrieren

Im Zuge der kürzlich gestarteten Season 15 wird es keine neuen Stasis-Aspekte oder -Fragmente geben

Subklassen 3.0 – So ändern sich die alten Licht-Fokusse ab Witch Queen

Der Plan in Kürze: Mit Witch Queen wird das Studio damit beginnen, die vernachlässigten alten Licht-Klassen nach dem modularen Vorbild des neuen Stasis-Systems massiv zu überarbeiten – inklusive eigener Aspekte und Fragmente.

Das Ganze nennt Bungie “Subklassen 3.0”. So taufte man intern einst das System von Stasis und weitet dieses nun auf alle anderen Fokusse aus. Den Anfang macht dabei der Leere-Fokus mit “Leere 3.0” in Season 16, die anderen Elemente, also Solar und Arkus, sollen dann in den folgenden Seasons nachziehen.

Durch Leere 3.0 will man die Subklassen, die ihr kennt und liebt, ordentlich aufmischen – im Prinzip neu interpretieren. Es werden neue Fähigkeiten und Mechaniken hinzugefügt, einige alte werden dafür zurückgelassen, überholt und/oder ausgebaut, um neue coole und spaßige Kombinationen zu ermöglichen, von denen ihr vielleicht noch gar nicht wisst, dass ihr sie wollt. Dabei sollen die charakteristischen Spielstile dieses Fokus erhalten bleiben – einige nur vielleicht in etwas anderer Form.

Generelles zu Leere 3.0: Genau wie Stasis, das durch die 3 Schlagwörter “Verlangsamen, Einfrieren und Zersplittern” definiert wird, werden sich bald auch Leere 3.0 und die anderen alten Fokusse auf 3 solcher Keywords spezialisieren. Im Fall von Leere sind es “Unterdrücken, Schwächen und Instabilität”.

Diese Begriffe sollten für gestandene Spieler nichts wirklich Neues sein, werden nun aber ein wichtiger Bestandteil eines breiteren, systematischen Gerüsts – im Prinzip die Basis für die Ausrichtung der überarbeiteten Fokusse. Sie tauchen nicht nur im Subklassen-Menü auf, sondern dann auch auf Waffen-Perks, auf exotischer Rüstung oder auf Mods des jeweiligen saisonalen Artefakts. Hier die zentralen Elemente des Leere-Systems:

Mit Leere gibt es 3 negative Status-Effekte, mit denen man Feinde belegen kann:

Suppression (Unterdrückung) – jegliche aktiven Fähigkeiten werden unterbrochen, keine Fähigkeiten oder Bewegungsmodi können aktiviert werden, solange Unterdrückung aktiv ist. Betroffene KI-Gegner können keine Waffen abfeuern

– jegliche aktiven Fähigkeiten werden unterbrochen, keine Fähigkeiten oder Bewegungsmodi können aktiviert werden, solange Unterdrückung aktiv ist. Betroffene KI-Gegner können keine Waffen abfeuern Weaken (Schwächen) – Das Ziel erleidet erhöhten Schaden und seine Bewegungsgeschwindigkeit ist reduziert. Betroffene KI-Gegner schießen weniger präzise

Volatile (Instabilität) – Das Ziel ist von instabiler Leere-Energie befallen und explodiert, wenn es zusätzlichen Schaden erleidet oder stirbt

Zudem gibt es 3 positive Effekte mit denen ihr euch und eure Verbündeten belegen könnt:

Leere-Überschild – Eine schützende Barriere aus Leere-Licht, die eingehenden feindlichen Schaden reduziert

Unsichtbarkeit – Ihr werdet unsichtbar und erscheint auch nicht auf feindlichem Radar

Verschlingen – Ihr labt euch an der Energie eurer Feinde. Kills stellen eure komplette Gesundheit wieder auf, gewähren Granaten-Energie und verlängern die Dauer von Verschlingen

Erste Vorschau zu Leere 3.0

Bedenkt, dass es sich hierbei nur um einige erste, exemplarische Änderungen handelt.

Beispiel Nachtpirscher-Jäger:

Schattenschuss – Möbius-Köcher-Super Ihr feuert 2 Salven mit je 3 Leere-Pfeilen in einem kegelförmigen Bereich ab, die sich Feinde suchen und beim Einschlag Leere-Anker erzeugen. Schattenschuss macht die angebundenen Feinde instabil und teilt höheren Schaden gegen gebundene Feinde aus Eine der nervigsten Sachen an der aktuellen Version des Möbius-Köchers ist es, dass man den Super-auslösenden Input ziemlich oft betätigen muss, um jeden Pfeil einzeln abzuschießen. Das benötigt erstens viel Zeit und verfehlt zweitens des Öfteren das eigentlich angestrebte Ziel. Da jetzt mehrere Pfeile auf einmal abgefeuert werden, sollte es um einiges einfacher sein, in Vorbereitung auf einen Kampf oder für Burst-Schaden gegen einen Boss einen Bereich mit Fallen einzudecken.



Stylish Executioner – Aspekt Besiegt man einen geschwächten, unterdrückten oder instabilen Feind, gewährt das Unsichtbarkeit und Wahre Sicht. Nachdem man eine stylische Exekution ausgeführt hat, wird euer nächster Nahkampfangriff (solange unsichtbar) Feinde schwächen Dabei handelt es sich um einen Twist für den überarbeiteten Perk “Makellose Ausführung”. Mit diesem Aspekt kann sich der Nachtpirscher darauf spezialisieren, debuffte Feinde zu besiegen und so die Unsichtbarkeit aufrechtzuerhalten



Beispiel Sentinel-Titan:

Overwatch – Aspekt Beschwört eine Leere-Barrikade, um euch selbst und nahstehenden Verbündeten einen Leere-Überschild zu verpassen. Diese Barrikade regeneriert zudem langsam die Leere-Überschilde von Verbündeten, die dahinter Deckung suchen Hier soll die Rolle des Sentinels als Beschützer des Teams an vorderster Front hervorgehoben werden. Overwatch ist dafür genau das richtige Instrument

Shield Toss – Projektil-Nahkampfangriff Werft euren Schild einem Feind entgegen. Der Schild kann von Gegnern sowie Oberflächen abprallen und spendiert euch für jeden getroffenen Feind ein bisschen Leere-Überschild. Titanen sollen mehr Optionen bei Projektil-Nahkampfangriffen erhalten. Dieser Schildwurf verkörpert dabei eine gute Wahl für aggressives Pushen in feindliche Gruppen. So könnt ihr sie schon mal etwas aufweichen und selber etwas länger im Spiel blieben



Beispiel Leereläufer-Warlock:

Pocket Singularity – Projektil-Nahkampfangriff Entfesselt eine zielverfolgende, instabile Kugel aus Leere-Energie, die explodiert, wenn sie sich einem Feind nähert. Das wirft die Ziele zurück vom Explosionsort und macht sie instabil Soll Feinde aus der Deckung schleudern. Eine gut platzierte Kugel kann Feinde in die Luft schleudern, sodass ihr die dann instabilen Feinde mit einem Headshot zur Explosion bringen könnt, noch bevor sie wieder den Boden berühren

Child of the Old Gods – Aspekt Stellt euer Rift, um ein selbst denkendes Schwarzes Loch zu beschwören, das an eurer Seite schwebt und auf ein Ziel wartet. Es wird sich selbst auf Feinde stürzen und beginnt dann, ihnen Energie abzusaugen und sie zu schwächen. Dabei versorgt euch ihre abgesaugte Lebenskraft je nach Art des Rifts entweder mit Granaten- und Nahkampfenergie (Stärkendes Rift) oder mit Gesundheit (Heilendes Rift). Besiegt ihr Feinde, denen durch diesen Aspekt Energie abgesaugt wird, gewährt euch das etwas Rift-Energie zurück Child of the Old Gods ist ein mächtiges Debuff-Werkzeug, mit dem Leereläufer eine weitere Möglichkeit erhalten, einen Bereich zu kontrollieren und sich dabei selbst zu erhalten



Was haltet ihr davon, was Bungie mit Subklassen 3.0 da vorhat und wie findet ihr die ersten Beispiele anhand des überarbeiteten Leere-Fokus? Auf welche Features von Witch Queen freut ihr euch am meisten? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

