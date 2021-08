Destiny 2 startet heute Season 15 – „Saison der Verlorenen“. Eine Roadmap wurde noch nicht gezeigt, doch der Trailer und ein paar Details hat Entwickler Bungie schon bestätigt. MeinMMO zeigt euch Details.

Was geht bei Destiny 2? Das spacige Action-Abenteuer Destiny 2 geht in die nächste Runde und startet heute Season 15 – Saison der Verlorenen. Zusammen mit der nächsten großen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ enthüllten die Entwickler von Bungie den Trailer und Teile des Contents der neuen Season. Mehr zur neuen Erweiterung findet ihr in unserem Live-Ticker mit allen Infos in der Übersicht.

Welche Inhalte euch in Destiny 2 von heute, 24. August bis zum 22. Februar erwarten, zeigen wir euch hier. Schon vorher gab es viele Infos über die Änderungen zum heutigen Patch 3.3.0 und dem Start der Season 15. Den Trailer binden wir euch hier ein:

Trailer für Season 15 – Saison der Verlorenen

Bungie erklärte im Showcase-Stream, dass die Season 15 den Prolog für die große Erweiterung „Die Hexenkönigin“ darstellt. Obwohl es bisher keine Roadmap gibt, zeigten die Entwickler im Stream und über den Trailer bereits einige Dinge, die mit der neuen Season erwarten könnt:

Das gibt’s zum Start

Saisonale Story startet in der Träumenden Stadt – in der Season 15 bereitet ihr euch auf die Ankunft der Hexenkönig vor

Aktivität für 6 Spieler: Astral Alignment – Bietet automatische Spielersuche für PvE-Schlachten um neue Waffen und Ausrüstung

Wöchentliche Aktivität: Shattered Realm – Erzählen die Story weiter, das Szenario erinnert an den „Zerbrochenen Thron.“

Ein Raketenwerfer als Ritualwaffe der Season

Neues Artefakt für die Season

Neuer Season-Pass mit 100 Leveln und einer freien und einer Premium-Schiene

Erhöhung des Lichtlevesl auf 1.330

Exotische Quest „Agers Zepter“

Saisonpass-Waffe „Lorentzantrieb“

Crossplay zwischen den Plattformen ist ab jetzt aktiv

Das kommt später in der Season

Mit dem Start der ersten Trails of Osiris am 09. September geht das „BattlEye“ ein neues Anti-Cheat-System online

Im Dezember läuft ein Event zum 30-jährigen Jubiläum von Halo, mit neuem Content und einem kostenpflichtigen Anniversary Pack

Das Jubiläum bringt eine Gratis-Aktivität und Waffen für alle, aber auch ein Pack, mit Exotics und einem Dungeon

Wollt ihr euch selbst einen Überblick über die Änderungen verschaffen, schaut auf Website zur Saison der Verlorenen vorbei (englisch via bungie.net).

Hier findet ihr noch eine Übersicht über die Belohnungen und Inhalte für Spieler mit oder ohne Season Pass:

Bungie zeigte in dem wohl wichtigsten Stream für Destiny 2 in 2020, wie es mit dem Shooter-MMO in nächster Zeit weitergeht. Jedoch gibt es zur neuen Season noch keine vollständige Übersicht zum Content.

Wie ist euer erster Eindruck vom Content-Plan der nächsten Monate? Seht ihr der Zeit bis zur großen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ positiv entgegen oder habt ihr die Befürchtung, dass Season 15 zur Qual werden könnte?