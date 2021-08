In einem Live-Stream wird heute die nächste große Erweiterung vorgestellt – „Die Hexenkönigin“. MeinMMO begleitet diesen Destiny 2 Reveal hier für euch in einem Live-Ticker.

Was hat es mit Witch Queen überhaupt auf sich? The Witch Queen oder Die Hexenkönigin wird die nächste und – wenn man mal von den DLCs Fluch des Osiris und Kriegsgeist absieht – die 4. große Erweiterung für Destiny 2. Nach Beyond Light aus 2020 verkörpert dieses Addon zudem die nunmehr zweite von 3 zusammenhängenden, jährlichen Erweiterungen, mit denen Bungie Destiny 2 noch mindestens bis ins Jahr 2022 fortführen will.

Ursprünglich sollte Witch Queen im Herbst 2021 erscheinen, doch die Auswirkungen der globalen Corona-Pandemie zwangen Bungie dazu, diese Erweiterung auf “früh im Jahr 2022” zu verschieben. Ein genaueres Release-Datum steht bisher noch aus – genau wie offizielle Details abseits des Namens und der namensgebenden Haupt-Antagonistin Savathûn, der Hexenkönigin höchstpersönlich. Das dürfte sich heute allerdings endlich ändern.

Alles Wichtige zum Witch Queen Reveal

Was ist für heute geplant? Heute Abend will Bungie im Rahmen eines zweistündigen Live-Streams endlich erste handfeste Infos zur Hexenkönigin-Erweiterung liefern.

Sieben Jahre Destiny haben uns zu diesem Punkt geführt – an die Schwelle eines Abenteuers, wie wir es noch nie erlebt haben. Seid dabei, um zu erfahren, was vor uns liegt. Werdet ihr euch der Wahrheit stellen?

Mit diesen Worten macht Bungie die Hüter heiß auf das heutige Event und lieferte als Vorgeschmack bereits einen kurzen Teaser, den ihr euch hier anschauen könnt:

Der Stream besteht dabei übrigens aus einer Pre-Show sowie einem Haupt-Event.

Heute um 19:00 Uhr startet nach einem neuen Update zudem noch die Season 15 – die Season of the Lost. Doch auch die neue Saison wurde bislang noch nicht offiziell vorgestellt. Man rechnet aber damit, dass Bungie dies ebenfalls im Zuge des Live-Streams tun könnte – möglicherweise in der Pre-Show (oder zumindest in diesem Zeitfenster).

Wann beginnt die Preshow? Die Preshow startet um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Wann beginnt das Showcase? Das Main Event beginnt dann eine Stunde später um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Wie kann man das Ganze verfolgen? Anschauen könnt ihr euch den Reveal-Stream auf den folgenden offiziellen Kanälen von Bungie beziehungsweise Destiny 2:

Das Destiny 2 Showcase und die Pre-Show im Live-Ticker

Traditionell begleiten wir solche großen Destiny-Reveals hier bei MeinMMO mit einem Ticker – auch heute. Ab 16:45 werden wird euch an dieser Stelle live mit den neuesten Infos und den wichtigsten Details aus dem Stream versorgen. Schaut gerne rein und diskutiert mit uns und anderen Lesern von MeinMMO im Kommentarbereich.

Freut ihr euch auf die neue Season und vor allem die nächste große Erweiterung? Oder ist der Destiny-Zug für euch bereits abgefahren – egal, was Destiny 2 in Zukunft noch zu bieten hat? Könnte ein gelungenes Addon euch möglicherweise wieder dazu bringen, eure Hüter-Klamotten wieder auszupacken?

