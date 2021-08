Destiny 2: Spannender Story-Teaser bestätigt Leaks, enthüllt Namen der Season 15

Kurz vor dem offiziellen Reveal der Season 15 und der Witch-Queen-Erweiterung von Destiny 2 ist der Name der neuen Saison mit einigen weiteren Details geleakt. Nun hat Bungie das Ganze bestätigt, ein erster offizieller Teaser verspricht eine spannende Story.

Achtung, Spoiler! Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Was hat es mit dem Leak auf sich? Durch eine zu früh geschaltete Werbeanzeige auf der Seite des bekannten Gamingzubehör-Anbieters Razer ist vor Kurzem der Name der kommenden Season 15 geleakt. Zudem war darauf auch prominent die verschwundene Königin der Erwachten Mara Sov, sowie die charakteristischen 3 Augen der Schar im Hintergrund zu sehen.

Zwar verschwand die Werbung dann relativ schnell wieder, doch die Katze war aus dem Sack und Bungie wollte dann offenbar nicht länger warten.

Das wissen wir jetzt offiziell zur Season 15

Auf Twitter bestätigte das Studio kurz darauf den offiziellen Namen der nächsten Saison und postete dazu noch ein Teaser-Bild mit einigen Worten. Doch alleine das verspricht durchaus schon Spannung für die kommende Saison – zumindest Story-technisch.

So heißt die Season 15: Die neue Saison wird auf Englisch “Season of the Lost” heißen, auf Deutsch dann vermutlich “Saison der Verlorenen”. Der deutsche Name ist allerdings bislang noch nicht offizielle bekannt.

Wann genau beginnt die Season 15? Auch das hat Bungie nach der Verkündung des Saison-Namens bereits auf Twitter verraten. So startet die Season of the Lost am Dienstag, dem 24. August – direkt nach dem Destiny 2 Showcase, wo die Witch-Queen-Erweiterung und wohl auch die Season 15 selbst vorgestellt werden. Die Season dürfte also zur gewohnten Zeit, also um 19:00 Uhr mit dem Weekly Reset, starten.

Das ist der Teaser: Auch das offizielle Bild von Bungie zeigt Königin Mara Sov, zudem ist der Warlock Osiris zu sehen – beide irgendwo in der Träumenden Stadt, der Heimat der Erwachten.

Sowohl die lange verschwundene Schwester von Uldren Sov, dem Mörder von Cayde-6 (mittlerweile selbst ein Hüter, ohne Erinnerungen an die Vergangenheit), als auch Osiris sind also offenbar zentraler Teil der neuen Saison. Und das verspricht durchaus eine spannende saisonale Story.

Warum spannende Story? Der Name der Saison sowie die gezeigten Charaktere bestätigen ihrerseits nun (noch mehr) einige Leaks, darunter auch den Pastebin-Leak (via reddit) oder den berühmt-berüchtigten “Notepad”-Leak aus dem Januar 2021. Dieser stammt von einem der bekanntesten und angesehensten Destiny-Leaker AnonTheNine und enthielt zahlreiche Details zur Zukunft von Destiny 2 – unter anderem auch zur Season 12, 13, 14 und 15 sowie der Witch-Queen-Erweiterung.

Das Spannende dabei: Da sich sehr viele Infos aus beiden Leaks mittlerweile betätigt haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch die Details zur neuen Season 15 und der kommenden großen Erweiterung korrekt sein könnten.

Und laut beiden Leaks soll es in der neuen Saison spannend weitergehen: Mara war lange Zeit verschwunden und soll (wie mittlerweile auch offiziell bekannt) in Season 15 zurückkehren. Die Dreaming City soll dabei in den Fokus rücken, die Story der Träumenden Stadt und der Forsaken-Erweiterung sowie dem nie endenden Fluch soll zu Ende erzählt werden.

Schon in der nächsten Season geht die Story von Osiris offenbar weiter

Auch rund um Osiris, der ebenfalls für die neue Season offiziell bestätigt ist, dürfte es spannend werden. In den letzen Wochen schien der Warlock, eigentlich einer der größten Helden des Destiny-Universums, in immer mehr zwielichtige Machenschaften verstrickt zu sein, verschwand sogar im Zuge des Epilogs von Season 14. Viele zweifeln daran, dass es sich dabei wirklich um den Osiris, den wir eigentlich kennen, handelt und glauben, dass er Savathûn selbst sein könnte. Und auch der Leak spricht davon, dass er von Savathûn, der Hexen-Königin höchstpersönlich, umgedreht oder ersetzt wurde.

Bei Krähe, einst Prinz Uldren Sov, der Bruder von Mara und Caydes Mörder, könnte es spannend weitergehen. Dieser ist mittlerweile ein Hüter, hat keine Erinnerung an seine früheren Taten, vermutlich auch nicht an seine Schwester. Es bleibt spannend, wie die beiden sich begegnen werden und wie es mit ihnen weitergeht.

Wann wissen wir offiziell mehr? Die Augen vieler Hüter dürften sich nun auf den 24.08. richten. Dann soll zum einen die nächste große Destiny-2-Erweiterung “Witch Queen” vorgestellt werden. Zum anderen geht man davon auf, dass in diesem Zuge oder vielleicht bei der Pre-Show auch die neue Season 15 offiziell und ausgiebig vorgestellt wird.

Das Destiny 2 Showcase zu Witch-Queen, der im Prinzip wichtigste Destiny-Stream des Jahres, startet am Dienstag, dem 24. August, um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Die Pre-Show beginnt bereits eine Stunde früher, also um 17:00 Uhr.

Was haltet ihr von den ersten offiziellen Infos zur Season of the Lost? Macht euch das Lust auf mehr? Oder ist für euch der Destiny-Zug bereits abgefahren – egal, was für Inhalte noch kommen mögen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

