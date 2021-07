Destiny 2 kündigt den wichtigsten Stream des Jahres für alle Hüter an

Destiny 2 hat endlich verraten, wann wir mehr zur neuen Erweiterung Witch Queen erfahren. Im August wird Bungie in einem Live-Stream einen Showcase zum DLC veranstalten. MeinMMO fasst die wichtigsten Infos für euch zusammen.

Wann findet der Showcase statt? Über Twitter verkündet Bungie, dass der Showcase am 24. August stattfinden wird. Dann dürfen wir endlich mit neuen Infos zum Witch-Queen-DLC rechnen.

Woher wissen wir, dass es um den DLC geht? Der Twitter-Post enthält ein Bild mit dem Symbol zur Erweiterung. Das ist schon ein ziemlich deutlicher Hinweis. Schon die letzte große Erweiterung Beyond Light wurde in einem Showcase-Live-Stream vorgestellt. Nun dürfte es also ähnlich ablaufen.

Wir fassen für euch zusammen, was wir bisher über den DLC wissen und wie die Reaktionen auf die Ankündigung ausfallen. Hier findet ihr den Twitter-Post zur Ankündigung:

DLC wurde verschoben, doch der Feind ist jetzt schon im Hintergrund aktiv

Worum geht es im Witch-Queen-DLC? In der großen Erweiterung wird die Hexenkönigen Savathûn unsere Widersacherin. Sie ist die Schwester von Oryx, dem König der Besessenen. Den dürften Veteranen noch aus Destiny 1 kennen. Er war damals einer der größten Feinde im Spiel.

Seit seinem Tod zieht sie im Hintergrund als Bösewicht die Fäden und sogar ihr indirektes Wirken macht Hütern das Leben schwer. Mittlerweile wissen wir sogar, dass sie sich bereits getarnt unter die Hütern in der Träumenden Stadt gemischt hat.

Die Spieler spekulieren wild, welcher Hüter von ihr besessen sein könnte. Sogar Osiris gilt als Möglichkeit.Mehr dazu hier: Der große Feind aus der nächsten Erweiterung von Destiny 2 ist jetzt schon in der Stadt.

Im DLC werden wir wohl letztlich die Hexenjagd beginnen und direkt gegen Savathûn vorgehen. Viel mehr ist zum DLC allerdings noch nicht bekannt.

Immerhin könnten wir jetzt eine Vorstellung davon haben, wie die Hexe aussieht. Game Director Joe Blackburn hat in einem Twitter-Post ein seltsames Bild gepostet, das womöglich Savathûn im Schatten zeigt:

Wann soll der DLC erscheinen? Ursprünglich war ein Release noch in diesem Jahr angepeilt worden. Doch Bungie hat den Termin bereits im Februar auf 2022 verschoben. Ein genaues Release-Datum haben wir noch nicht.

Spieler hoffen auf einen Termin, bleiben aber sonst vorsichtig

Wie reagieren die Spieler auf die Ankündigung? Von Vorfreude bis Skepsis finden sich in den Reaktionen auf Twitter. Außerdem gibt es jetzt neue Spekulationen, denn in dem geposteten Bild mit dem Hexen-Symbol heißt es außerdem: “Überlebe die Wahrheit”. Hier einige Kommentare:

Darkwolf245542gehört zu den skeptischen Fans: “Ja, ich warte auf Tests zu diesem DLC, weil ich keine Wiederholung von Shadowkeep und Beyond Light will, beides mittelmäßige DLCs.” (via Twitter)

D1 Alpha Vet ist da schon deutlich euphorischer: “Ich glaube nicht, dass mein Sozialleben das überleben wird. Ich bin bereit!” (via Twitter)

Harry James Coulson geht direkt auf die Spekulationen ein: “[…] vermutlich ist das die neue Season und die Wahrheit dreht sich um Osiris und wie er von Savathûn korrumpiert wurde.” (via Twitter)

Durch das Foto des vermeintlichen Schattens der Hexe vermuten nun Spieler zudem, dass es mit Season 15 einen ersten Blick auf Savathûn geben wird. Es bleibt abzuwarten, ob das wirklich passieren wird.

Wann startet die nächste Season? Aktuell läuft die 14. Season, die am 24. August endet, also am gleichen Tag, an dem der Showcase stattfindet. Season 15 startet also entweder am 24. oder am 25. August. Es handelt sich außerdem um die letzte Season in diesem Jahr, der nächste Abschnitt wird somit bereits mit der neuen Erweiterung eingeläutet.

Möglicherweise gibt es im Laufe dieser Season dann schon neue Hinweise und Ereignisse auf den Witch-Queen-DLC. Aktuell wird viel über die Inhalte der 15. Season spekuliert. So befürchten Spieler, dass in Destiny 2 eine Content-Dürre droht – Warum die nächste Season zur Qual werden könnte.