In Destiny 2 sollen sich die härtesten PvE-Spieler nun in der Gläsernen Kammer auf Großmeister beweisen. Wir sagen euch, was an der neuen Schwierigkeit anders ist und was hinter den neuen zeitverirrten Waffen als Belohnung steckt.

Ab dem 6. Juni wird die Gläserne Kammer ein ganzes Stück schwerer. Denn ihr könnt euch jetzt im Hard-Mode, genauer auf Großmeister, im Kult-Raid beweisen. Bungie macht das Highlight der Season 14 dann mit starken Waffen und viel Prestige attraktiver für euch, wenn ihr hart genug seid.

Das ist auf Großmeister in der Gläsernen Kammer anders:

Feinde sind auf Powerlevel 1.350 (normalerweise startet der Raid bei 1.300).

Ihr benötigt kein Mindest-Level, um teilzunehmen. Doch solltet ihr euer Power durch saisonales Artefakt und Ausrüstung so nahe wie möglich an 1.350 bringen – theoretisch könnt ihr das Level sogar überschreiten, das ist im Gegensatz zur Spitzenreiter-Schwierigkeit möglich.

Im Raid selbst erwarten euch mehr Champions und zusätzliche Modifikatoren, die euch das Leben extra-schwer machen.

Ganz so hart wie die Spitzenreiter-Feuerprobe (1.360) dürfte die Gläserne Kammer im Hard-Mode jedoch nicht sein.

Diese neuen Belohnungen gibt’s: Stellt ihr euch den neuen Herausforderungen der Gläsernen Kammer, erhaltet ihr natürlich auch etwas für den Aufwand. Nur auf Großmeister erhaltet ihr zeitverirrte Waffen und die Chance auf Raid-Rüstungen mit sehr hohen Spezialisierungen in einen Statuswert.

Obendrauf könnt ihr nur auf Großmeister den Titel “Schicksalsbrecher” erlagen. Erfüllt ihr alle Raid-Triumphe, dürft ihr euch mit diesem Namenszusatz schmücken und alle anderen Hüter sehen gleich, was ihr für ein harter Knochen seid. Die Raid-Triumphe geben euch auch Zugriff auf ein exklusives Schiff:

Zeitverirrte Waffen in Destiny 2 – Was kann der “neue” Raid-Loot?

Der größte Ansporn die Gläserne Kammer aus Großmeister zu erleben oder besser überleben, sind die zeitverirrten Waffen.

Als Besonderheit bieten die zeitverirrten Raid-Knarren gleich 2 zusätzliche Perks. Ihr habt beim 3. und 4. Slot die Auswahl aus zwei Optionen. Sonst könnt ihr sie mit den Meister-Waffen aus den Trials oder Spitzenreiter vergleichen, meint Bungie. Ob die zeitverirrten Waffen auch die exklusiven Meister-Mods nutzen dürfen und als Meisterwerk einen Bonus auf alle Statuswerte erhalten, ist nicht sicher, aber recht wahrscheinlich.

Die beiden zusätzlichen Perks sind richtig nützlich, so könnt ihr einen Schicksalsbringer mit dem Klassiker Explosivladung + Glühwürmchen haben und bei Bedarf auf Tunnelblick + Kill-Clip wechseln. So habt ihr eine Waffe für mehrere Situationen oder eine zusätzliche Chance auf den Godroll.

So gibt’s zeitverirrte Raid-Waffen: Ihr erhaltet zeitverirrte Waffen in der Gläsernen Kammer, wenn ihr eine der Raid-Herausforderungen auf Großmeister knackt.

Jede Woche gibt es in einem Encounter des Raid solch eine Herausforderung. Diese Herausforderungen rotieren mit jedem Weekly Reset (Dienstag) durch und jede Challenge belohnt euch mit einer anderen zeitverirrten Waffe.

Habt ihr eine der Raid-Waffen als zeitverirrte-Variante erhalten, könnt ihr zusätzliche Rolls auch nach Atheons Tod bei der letzten Kiste kaufen. Das kostet aber etwas mehr Eroberungsbeute als bei den normalen Versionen der Raid-Waffen.

Bungie warnt jedoch: Die Gläserne Kammer teilt sich auf Großmeister und im Normale-Mode den Loot. Schließt ihr also die Raid-Herausforderung auf normal ab, bekommt ihr im Hard-Mode keine zeitverirrte Waffe mehr. Das gilt dann auch für die versteckten Raid-Kisten – ihr könnt diese nur einmalig pro Woche öffnen.

Zusätzliche Perks und ein einzigartiger Look für den Schicksalsbringer (- Quelle: light.gg

Ob das Raid-Exotic nach absolviertem Hard-Mode-Run eine höhere Dropchance hat, können wir euch leider nicht sagen. Stellt euch jedoch besser drauf ein, das ihr weiterhin viel Glück und Hilfe von “RN-Jesus” braucht, um das Exo nach dem Kill von Atheon zu erhalten.

Nächste Woche wird spannend in Destiny 2

Was kommt außer der Raid-Schwierigkeit? Zusammen mit dem Hard-Mode für die Gläserne Kammer steuert aber am 6. Juli noch viel mehr auf die Hüter zu. Das Mid-Season-Update von Season 14 bringt haufenweise Kram, der den Hütern Gründe zum Einloggen bieten soll:

Bungie krempelt die Sandbox mit Update 3.2.1 um und nerft die stärksten Waffen, auch exotische Änderungen sind dabei

Das Sommer-Event “Sonnenwende der Helden” startet und bietet euch prunkvolle Rüstungen und diesmal sogar eine neue Knarre

12 alte Waffen werden auf Vordermann gebracht und machen so alte DLC-Locations wieder interessant.

Habt ihr schon Lust drauf, das Raids wieder Teil des Endgames von Destiny 2 sind und so richtig schön im PvE zu schwitzen? Locken euch die zeitverirrten Waffen wieder in die Gläserne Kammer oder reicht euch das als Loot-Karotte vor der Nase nicht so richtig? Sagt es uns doch in den Kommentaren.