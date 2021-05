Destiny 2: So findet ihr alle versteckten Truhen im neuen Raid “Gläserne Kammer”

Destiny 2 hat die Gläserne Kammer zurückgebracht und ihr könnt im Kult-Raid 4 versteckte Kisten suchen. Wir zeigen euch alle Fundorte im Guide mit Video und sagen, welche Belohnung auf euch wartet.

Schon in Destiny 1 verbarg die Gläserne Kammer haufenweise Geheimnisse, welche die Hüter über Jahre beschäftigten. In Season 14 von Destiny 2 könnt ihr 4 versteckte Truhen und 12 Sammelobjekte im Raid finden.

MeinMMO verrät euch in diesem Guide alles, was ihr dazu wissen müsst und liefert euch alle Belohnungen sowie Fundorte der versteckten Objekte mit Beschreibung und auch als Video.

Was steckt in den Kisten?

Aus den 4 versteckten Truhen könnt ihr Raid-Mods ziehen, die speziell für die Gläserne Kammer zugeschnitten sind. Jede Woche wartet hier pro Charakter eine kleine Menge “Eroberungsbeute” auf euch.

Damit kauft ihr nach dem finalen Boss in der Gläsernen Kammer oder der Tiefsteinkrypta Raid-Items

Oder ihr gebt die Ressoruce im Turm aus, um am Exo-Kiosk (Monument der Verlorenen Lichter) alte Raid-Exotics wie die mächtige Anarchie zu kaufen.

Obendrauf steckt in den Truhen zufälliger Loot, den ihr schon mindestens einmal im Raid gefunden habt. Habt ihr also den Schicksalsbrigner in der Sammlung, kann in jeder versteckten Truhe ein weiter Roll der berühmten Waffe laufen. Nur die Vex Mythoclast bekommt ihr so nicht.

Habt ihr alle 4 versteckten Truhen zum ersten Mal gefunden, könnt ihr den Triumph “Temporaldepots” einsacken. Schaut dazu im Triumphe-Menü unter legenden (ganz rechts) nach.

Schicksalsbringer in Destiny 2 – So stark ist die Kult-Waffe heute

Kiste 1 – Direkt am Eingang der Gläsernen Kammer

Diese Kiste ist eigentlich nicht “versteckt”, da man sie kaum übersehen kann. Ihr findet sie direkt links am großen, runden Eingang des Raids.

Kaum zu übersehen – Quelle: GameRant

Diese Tür geht auf, sobald ihr die Vex-Säule aufgebaut habt, indem ihr einige Zeit die 3 Platten im großen Areal von Vex freihaltet. Spielt also einfach den Start ganz normal, vergesst nur nicht beim Sturm in die Gläserne Kammer die 1. Truhe mitzunehmen.

Kiste 2 – Geheimer Weg tief in den Raid

Die 2. versteckte Kiste müsst ihr noch vor dem 1. Kampf, also vor der Konflux-Phase finden (die Arena, in der auch die Orakel und der Templer erscheinen). Dafür müsst ihr nach der ersten Biegung nach der ersten Kiste am Eingang, einen geheimen Weg einschlagen. Ihr kommt in einen Raum, wo es links weitergeht und vor euch ein Abgrund ist – hier anhalten!

Nicht nach links, sondern runter – Quelle: YouTube

Hüpft in diesem Bereich von der Kante, direkt unter euch ist ein Loch in der Wand, in das ihr manövrieren müsst. Nutzt idealerweise ein Bewegungs-Exotic und ein Schwert, um in der 3. Person besser navigieren zu können.

In der Wand ist ein Loch – Quelle: YouTube

Folgt dem Weg nun immer weiter nach unten und springt mutig ins nächste Gebiet. Nach einigen Sekunden kommt ihr in einen offenen Bereich, mit einem Baum in der Mitte. Etwas weiter rechts findet ihr die 2. Kiste an linken Rand einer Plattform.

Die Belohnung für den Abstieg – Quelle: GameRant

Spielt dann den Raid ganz normal weiter. Sprich: verprügelt den Templer und macht euch auf ins Gorgonen-Labyrinth.

Kiste 3 – Das Rätsel im Gorgonen-Labyrinth

Wer meint, die Truhen seien nicht versteckt, wird jetzt sein blaues Wunder erleben. Die 3. Kiste wartet in der Nähe des Laybrinth-Eingangs hinter einer verschlossenen Tür. Um diese Tür zu öffnen, müssen 3 versteckte Vex-Würfel abgeschossen werden.

Das kann ein Hüter alleine erledigen oder das ganze Team schwärmt aus. Solltet ihr entdeckt werden und wipen, ist das kein Problem. Die gesuchten Vex-Würfel bleiben für den Durchlauf zerstört. Weiter unten im Artikel haben wir ein Video zu dem genauen Laufweg durchs Labyrinth.





Auch wenn euch die Gorgonen erwischen, öffnet sich die Tür – Schaut am besten das unten eingebettete Video für den Laufweg – Quelle: YouTube

Habt ihr alle 3 Vex-Würfel zerstört, steht links unten am Bildschirm, dass eine Tür geöffnet wurde. Geht nun zurück zum Eingang oder lasst euch entdecken – so landet ihr auch wieder am Start. Von hier aus geht es nach rechts. Ihr seht in einem heller erleuchteten Bereich eine kleine Variante der Raid-Eingangstür. Drinnen findet ihr oberhalb der Platte die 3. Truhe.

Die Tür im Labyrinth geht nach den 3 Schaltern endlich auf – Quelle: YouTube

Kiste 4 – Kurz vor dem Torwächter und Atheon

Die 4. verstecke Truhe ist glücklicherweise wieder deutlich einfacher zu finden. Sie wartet direkt nach dem kleinen Sprungpuzzle, welches euch zu Atheons Thronsaal bringt (also bevor ihr den Torwächter und Atheon bekämpft).

Steigt die Treppen zur Boss-Arena nicht hoch! Links davor ist die 4. und letzte Truhe:

Direkt links, bevor ihr den langen Gang betretet, müsst ihr einige Meter hochspringen. Ihr seht das bläuliche Leuchten der Kiste meistens schon aus dem Augenwinkel. Nutzt die Säule als Sprungbrett, um an die Truhe auf einem Vorsprung an der Wand zu kommen.

Glückwunsch! Ihr habt nun alle 4 mehr oder weniger gut versteckten Kisten gefunden. Ihr könnt diese Kisten selbstverständlich bei jedem Raid-Lauf der Gläsernen Kammer (nach einem Reset) erneut plündern. Den Triumph “Temporaldepots” schließt ihr aber nur einmalig ab.

Alle 4 versteckten Kisten im Video-Guide

Der bekannte Profi Esoterickk hat in einem übersichtlichen Video die Locations aller 4 versteckten Truhen festgehalten. Wir binden euch den Clip ein und zeigen euch die Timestamps der 4 Fundorte:

00:00: die 1. Kiste am Raid-Eingang

00:19: die 2. Kiste und der Weg direkt nach dem Eingang

00:57: die 3. Kiste im Gorgonen-Labyrinth und die Locations der 3 Vex-Schalter

03:14: die 4. Kiste vor dem Torwächter und Atheon

Alle 12 Sammelobjekte der Gläsernen Kammer in Destiny 2 finden

Das könnt ihr auch finden: Bei eurem Ausflug in die Gläserne Kammer gibt es neben den 4 versteckten Truhen auch noch 12 Sammelobjekte. Die sehen aus wie große Scherben oder schroffe Edelsteine und können jeweils nur einmal gesammelt werden (ihr müsst dafür nahe ran).

Über den ganzen Raid verteilt warten 12 dieser Sammelobjekte auf euch. Die ersten 2 könnt ihr sogar noch finden, bevor ihr den Raid betretet. Als Belohnung fürs Finden erhaltet ihr den Triumph “Gläserne Perle” und den exklusiven Raid-Shader “Bitterperle” – der verleiht euch einen weiß-silbernen Look.

Video-Guide für die 12 Sammelobjekte im Raid: Wieder hat Esoterickk die Arbeit geleistet und alle 12 sammelbaren Objekte aufgespürt und in einem Video-Guide festgehalten. Wir binden euch hier die Timestamps ein, damit ihr schnell das gesuchte Item findet. Ihr könnt übrigens in eurem Triumphe-Menü unter “Legenden” (ganz rechts) genau schauen, welches Objekt euch noch fehlt.

Hier Esoterickks Video zu allen 12 Sammelobjekten im Raid:

Konntet ihr mithilfe des Guides die Gläserne Kammer leerräumen? Wer jetzt denkt, alle Geheimnisse des Raids gefunden zu haben, irrt sich aber. Was haltet ihr von der Neuauflage des kultigen Ausflugs auf die Venus? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Über die ganze Gläserne Kammer verteilt gibt es 5 versteckte Platten – hier müsst ihr Rätsel lösen, um euch den exotischen Meisterwerk-Katalysator für die Waffe Vex Mythoclast zu holen. Was die Raid-Knarre auf dem Kasten hat, erklärt euch MeinMMO hier: So stark ist die Kultwaffe Vex Mythoclast in Destiny 2 – Alles zum Exotic und Fundort