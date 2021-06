Altes Exotic aus Destiny 2 lässt jetzt neuen Raid-Boss in Sekunden schmelzen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von Doppelschwänziger Fuchs, habt ihr das Exotic auch so schon gerne benutzt und freut euch, dass der Templer nun schmilzt? Oder ärgern euch solche Bugs sehr? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Derzeit sehen wir von MeinMMO eine Deaktivierung auch nicht als so dringend, da Doppelschwänziger Fuchs nicht im PvP verbuggt ist oder euch schneller Items aus dem Everversum beschafft. Sollte sich nun herausstellen, dass doch alle Bosse so schnell fallen wie der Templer, dann könnte die Sache jedoch schnell anders aussehen.

Was sagt Bungie dazu? Bislang hat sich Entwickler Bungie (Stand 16.06. um 10 Uhr) aber noch nicht zum Thema geäußert. Ihr könnt den ungewollt mächtigen Raketenwerfer also nach Belieben ausrüsten.

So scherzen die Hüter: Direkt nach dem rauskam, wie schnellt der Templer so dahinschmolz, scherzten die ersten Hüter, dass Doppelschwänziger Fuchs bald gesperrt wird. Andere nehmen Bungies typische Posts zum Thema aufs Korn und meinen: „Durch einen Fehler mit Doppelschwänziger Fuchs haben wir die Waffe für die Prüfungen von Osiris deaktiviert“.

Pro ruft alle zum Test auf: Nach ersten Tests meint Lucky, dass es wohl damit zu tun hat, wenn alle im Trupp das Exotic mit seinen 2 Raketen pro Schuss gleichzeitig abfeuern. Er ruft dann seine Zuschauer dazu auf, Doppelschwänzer Fuchs an allen Raid-Bossen in Destiny 2 zu testen.

Damit reiht sich Doppelschwänziger Fuchs in die Liste der kaputten Exotics ein – die Liste wird übrigens von Glitch-König Telesto angeführt. Oder reiht sich der Destiny-2-Templer in die Liste der kaputten Raid-Bosse ein?

Ist das ein Bug? Das Team konnte den astronomischen Schaden mehrfach replizieren und den Templer wiederholt binnen Sekunden schmelzen. Doch die Schadens-Zahlen passen nicht so recht ins Bild. Das Exotic ist also irgendwie verbuggt.

So schnell stirbt der Boss: Der bekannte YouTuber Lucky10P ist im ikonischen Raid Gläserne Kammer unterwegs, der erst diese Season 14 seine Premiere in Destiny 2 feierte.

In Destiny 2 haben Spieler herausgefunden, dass das alte Exotic “Doppelschwänziger Fuchs” (eng. Two-Tailed Fox) den Templer aus der Gläsernen Kammer in sagenhaften 4 Sekunden umhaut. Ist das ein Glitch und droht daher die Deaktivierung durch Bungie?

