In Destiny 2 haben Titanen jetzt das beste legendäre Schwert. Dank einer Mod verdoppelt sich der Schaden. So wirklich gewollt kann die neu entdeckte Power aber nicht sein – beeilt euch also besser, wenn ihr es noch auskosten wollt.

Um dieses “neue” Schwert geht’s: Season 14 brachte die 3 legendären Schwerter: “Kronteiler” (Titan), “Schnellerhauer” (Jäger) und “Ewigkeitsklinge” (Warlock) zurück zu Destiny 2. Jede Hüter-Klasse darf eins davon nutzen. Und Titanen haben mit Kronteiler gerade das ganz große Los gezogen.

Denn momentan teilt diese schwere Waffe so heftig aus, wie kaum etwas anderes im Game. Der Schaden von Kronteiler hält locker mit den stärksten Exotics mit. Spieler sind richtig überrascht von der Power. MeinMMO sagt euch, was hinter der Entdeckung steckt und warum der Spaß schon ein Ablaufdatum hat.

Warum ist Kronteiler jetzt so stark?

Das ist der Grund: Kronteiler (eng. Crown Splitter) ist von sich aus schon eine Waffe mit hohem Schaden. Dieser Schaden geht aber gerade dank der Mod “Energie-Beschleuniger” durch die Decke. Denn die Kraft eures schweren Angriffs wird mal so eben verdoppelt.

Kronteiler ist das einzige legendäre Schwert, das ganz langsam zuhaut, dafür aber heftig austeilt.

Als schweren Angriff führen Titanen ein Sprung aus, bei dem sie die Klinge auf den Boden donnern lassen.

Dieser Slam richtet Zerstörung in einem bestimmten Bereich an und zählt als Leere-Explosion.

Der verdoppelte Schaden gilt aber nur für den schweren Angriff, nicht den leichten Schwung.

Der auch so schon hohe Schaden durch “Energie-Beschleuniger” lässt sich dann durch Perks und weitere Mods weiter steigern und katapultiert Kronteiler weit außerhalb seiner Gewichtsklasse. An den richtig gebufften Burst-Schaden des schweren Angriffs kommen derzeit weder die Klage noch Todbringer heran, meinen Experten.

Das gewaltige Schwert “Kronteiler” passt kaum ins Bild

So holt ihr mehr Schaden raus: Rüstet in euren Klassen-Gegenstand die Mod “Energie-Beschleuniger”. Dann setzt ihr wie bei allen Schwert-Builds auf “Leuchtende Klinge” und steigert euren Schaden so um 35 %. Warum die Licht-Lade-Mod so stark ist, haben wir euch hier auf MeinMMO erklärt.

Denkt zudem immer dran, dass ihr den schweren Angriff bei voller Schwert-Energie ausführt. Sonst verschenkt ihr viel vom Schaden. Kronteiler selbst hat dann weitere Perks, die den Schaden weiter erhöhen. Jeder der 4 Perks, die ihr in Slot 2 findet, steigert den Schaden:

Vorpalwaffe erhöht den Schaden gegen Bosse und auch Champions passiv um 15 %.

Umzingelt gibt euch schon bei 3 Gegnern in der Nähe automatisch 25 % Extra-Schaden.

Wirbelwindklinge steigert den Schaden Schrittweise bis zu 30 % nach leichten Treffern.

Gegenangriff gibt euch direkt nach dem Blocken stolze 50 % mehr Schaden. Das Titanen-Exotic Handfest ist dabei der beste Freund dieses Perks.

Obendrauf könnt ihr den Feind auch noch debuffen, also schwächen, um den Schaden weiter zu steigern. Teammitglieder können das leicht mit einem Granatwerfer in Verbindung mit der Mod “Durchbrechen und Räumen” tun. Oder ihr nutzt den Perk “Blitzkonter” vom Kronteiler selbst.

Guckt euch hier im Video an, wie heftig Kronteiler aktuell austeilt und andere Waffen im Schadens-Test in den Schatten stellt. Der Profi Aztecross stellt überrascht fest: “Momentan ist Kronteiler mit dem God-Roll, dem doppelten Schaden von Energie-Beschleuniger und der richtigen Mod-Kombination der beste Schaden-Austeiler im ganzen Spiel – klingt verrückt, was?”

Deswegen solltet ihr euch beeilen

Ist das gewollt? Der verdoppelte Schaden kann so von Bungie eigentlich nicht gewollt sein. In der Beschreibung der Mod steht nur: die Perks “Libelle”, “Kettenreaktion” und “Glüchwürmchen” wie auf dem neuen Schicksalsringer richten mit ihren Explosionen mehr Schaden an.

Die Mod “Energie-Beschleuniger” ist eindeutig kaputt. Bungie könnte den ungewollten Extra-Schaden bald patchen.

Am 3. Juni erscheint Update 3.2.0.3 – Der Patch bringt große Stasis-Nerfs und dürfte noch keine Anpassung für Energie-Beschleuniger enthalten.

Spätestens zum Ende der Season (August 2021) verschwindet die Mod aber von alleine.

Also ja: Kronteiler ist aktuell richtig stark. Aber davon profitieren nur Titanen und das auch nur dank einer kaputten Mod. Ihr solltet also jetzt auf den absurd hohen Schaden setzen und euren Spaß haben.

Derzeit verdoppelt Energie-Beschleuniger auch den Schaden einer anderen Waffe – und das ungewollt, dafür bei jeder Klasse:

Kronteiler und Energie-Beschleuniger in Season 14 von Destiny 2 finden

Kronteiler bekommen: Das legendäre Schwert ist in der Saison des Spleißers ein World-Drop. Sprich, ihr könnt aus legendären Engrammen und Rangaufstiegen mit etwas Glück Kronteiler ziehen – solange ihr einen Titanen spielt. Zu jedem Weekly Reset (dienstags 19:00 Uhr) bringt Banshee-44 neue Waffen mit, die er mit täglich wechselnden Rolls verkauft. Hier lohnt sich ein Blick.

Zudem könnt ihr in der H.E.L.M. eure Umbral-Engramme so fokussieren, dass ihr nur Schwerter als Belohnung erhaltet. Dafür müsst ihr die “Klingen-Prismalinse” finden. Die gibt es automatisch, wenn ihr in Season 14 genug Kills mit Schwertern erzielt und den entsprechenden Triumph dann einlöst.

So bekommt ihr Energie-Beschleuniger: Es handelt sich um eine Mod aus dem saisonalen Artefakt der Season 14. Ihr levelt euer Artefakt einfach durch jegliche XP und schaltet dann irgendwann den Zugang zum Energie-Beschleuniger frei. Die Mod ist in der 5. und letzten Reihe ganz unten rechts.

Die Artefakt-Mod “Energie-Beschleuniger” macht Waffen derzeit ungewollt stark

Nutzt ihr die ungewollt starke Mod schon fleißig und verleiht dem legendären Schwert Kronteiler (oder anderen Waffen) die Power eines Exotics? Oder seid ihr kein Titan und findet das Ganze einfach nur unfair? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Übrigens, was die Spieler auch ganz schnell repariert sehen wollen, ist die Super des Jägers: