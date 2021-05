Destiny 2: Von wegen gefixt – Kaputte Mod lässt alle Hüter Mini-Novabomen spammen

Bei Destiny 2 machte die saisonale Mod Energie-Beschleuniger vor Kurzem bereits Probleme, die eigentlich mit einem Update gefixt wurden. Nun macht diese Modifikation aber erneut nicht nur das, was sie eigentlich soll – ihr könnt stark von einem ungewollten Effekt profitieren. Das dürfte wohl nicht lange so bleiben.

So steht’s gerade um die Mod Energie-Beschleuniger: Diese saisonale Artefakt-Mod kam mit der aktuellen Season 14 in Spiel, wurde aber nach kurzer Zeit komplett deaktiviert. Denn anstatt nur die Explosionen durch die Explosions-Perks Libelle, Kettenreaktion und Glühwürmchen zu stärken, hat diese Modifikation durch einen Bug auch einige andere Waffen unbeabsichtigt gebufft – darunter beispielsweise die berühmt berüchtigte Telesto.

Mit Update 3.2.0.2 brachte Bungie die Mod aber wieder ins Spiel, die Probleme sollten eigentlich behoben sein. Doch offenbar funktioniert die Mod selbst nach dem Fix noch immer nicht so, wie sie eigentlich sollte.

Artefakt-Mod wieder im Spiel, doch noch immer kaputt

Was ist jetzt das Problem mit Energie-Beschleuniger? Zwar sind nun nicht mehr die Telesto oder das exotische Scoutgewehr Symmetrie betroffen, doch dafür bufft die Mod nun den Schaden vom exotischen Spurgewehr Verfallenes Abbild sowie von Schwertern des Streugehäuse-Archetyps. Auch das dürfte so nicht geplant gewesen sein – immerhin steht nichts davon in der Mod-Beschreibung.

Verfallenes Abbild

Was passiert da im Detail? Konkret wird bei Verfallenes Abbild der Transmutationssphären-Schaden verdoppelt.

Diese Sphären spawnen nach einem Kill (mit 5 Sekunden Cooldown). Ihr könnt sie aufheben und unter anderem einen schweren Angriff ausführen, der eine Explosion nach sich zieht.

Genau das wird nun verstärkt und gleicht vom Schaden her circa dem Einschlag von 2 Raketen und soll nur etwas schwächer als die Novabombe des Warlocks sein.

Somit kann im Prinzip nun jeder Hüter eine Art Mini-Novabomben spammen.

Zudem wird der Schaden bei sogenannten Caster-Frame-Schwertern gebufft. Dazu gehören Solas Narbe aus den Trials und Kralle der Versuchung.

Zum einen wird generell der Schaden über Zeit des schweren Angriffs (Projektil) bei dieser Schwert-Art verdoppelt, bei Solas Narbe wird’s mit einem Meister-Schlagkraft-Mod sogar noch mehr.

Zum anderen kann Solas Narbe mit dem Perk Kettenreaktion rollen, wodurch jeder mit dieser Waffe erzielte Todesstoß eine Elementarschaden-Explosion erzeugt. Auch diese wird durch Energie-Beschleuniger verstärkt.

Nimmt man eines der Schwerter zusammen mit dem Spurgewehr in ein Loadout, kann man aktuell im PvE eine Menge Spaß damit haben – vor allem mit dem einst mächtigen Verfallenen Abbild, das vor einer ganzen Weile von Bungie im Prinzip in die Belanglosigkeit generft und seitdem fast komplett vergessen wurde.

Hier hat sich der Destiny-Youtuber Cheese Forever mit dem Thema beschäftigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie geht es weiter? Bungie selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass hier bald ein weiterer Hotfix folgen wird. Denn auch im PvP könnten diese unbeabsichtigten Nebeneffekte durchaus Folgen haben. Verfallenes Abbild dürfte dabei keine Rolle spielen (Ein Slam killt einen Hüter so oder so), doch die Schwerter mit ihren Ziel-verfolgenden Projektilen könnten dort unter Umständen durch den erhöhten Schaden zum Problem werden.

Was haltet ihr davon? Sollte Bungie die Hüter hier noch eine Weile Spaß haben lassen, oder ist es etwas, was in euren Augen schnellstmöglich gefixt werden muss? Lasst es uns und andere Leser doch in den Kommentaren wissen. Übrigens, in Kürze findet ihr hier auf MeinMMO alles zu den anstehenden Stasis-Nerfs.