Destiny 2: Update 3.2.0.2 kommt heute – Alles, zu Zeiten und Serverwartung

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr die Wartung überstanden, könnt ihr euch in eine neue Destiny-Woche stürzen, die dann hoffentlich fehlerfrei abläuft. Seit dem Start der Saison des Spleißers haut Bungie massig Updates raus, sind eure nervigsten Probleme alle mittlerweile gelöst oder ärgern euch noch die ein oder anderen Dinge? Teilt eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit uns.

Season 14 soll runder laufen: Heute startet in Destiny 2 die dritte Woche der Saison des Spleißers . Und auch diese Woche startet mit einem frischen Update, welches störende Probleme angeht: Hotfix 3.2.0.2 schraubt am Spitzenloot, dem saisonale Artefakt und einem Exotic.

In Destiny 2 erscheint heute, am 25. Mai, das neue Update 3.2.0.2 auf der PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie auf dem PC und Google Stadia. Während der Wartung für den Hotfix fahren die Server komplett runter, dafür geht es nervigen Fehlern aus Season 14 an den Kragen.

