Destiny 2: Alle neuen Exotics der Season 14, die wir bisher kennen

Was haltet ihr von den neuen Exotics der Season 14? Ist irgendein Must-Have für euch dabei? Oder lassen euch alle bisher bekannten, neuen Exos komplett kalt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Was exotische Rüstungen angeht, dürfte es das gemäß den Erfahrungen aus den vergangenen Seasons schon alles gewesen sein. Bei exotischen Waffen gibt es zwar aktuell noch keine konkreten Hinweise, doch hier ist es erfahrungsgemäß durchaus denkbar und sogar wahrscheinlich, dass im Verlauf der Saison noch eine bisher geheime exotische Quest folgt, an deren Ende dann ein weiteres neues Waffen-Exotic auf die Hüter wartet. Offizielle Infos gibt es dazu bisher nicht.

Steht ihr in einem Stärkenden Rift, werden Nobelsucher erschaffen, die sowohl euch als auch deinem Verbündeten einen Schadensbonus gewähren. Wenn ein Nobelsucher einen eurer Verbündeten findet, wird die Dauer eures Rifts kurz verlängert, während ihr darin steht. Erinnert an das Waffen-Exotic Lumina .

Was kann dieses Rüstungs-Exotic? Auch der Warlock-Beinschutz kann universell von allen Fokussen verwendet werden. Der exotische Perk heißt hier Segen der Ordnung und bewirkt Folgendes: Wenn ihr in einem Heilenden Rift steht, erschafft ihr Nobelsucher, die eure Verbündeten aufsuchen, die nicht im Rift stehen, und sie heilen.

Was kann dieses Rüstungs-Exotic? Der neue Beinschutz richtet sich an alle Jäger-Fokusse. Durch den exotischen Perk Festmahl des Lichts erhält der Träger zusätzliche Super-Energie, wenn er Sphären der Macht aufhebt. Wenn seine Super-Energie voll ist und er eine Sphäre der Macht aufhebt, wird seine Super-Energie überladen.

Die neue Saison dreht sich um den Kampf gegen die Vex. Die fiesen Maschinen haben es geschafft, die Letzte Stadt auf der Erde in einer Simulation einzufangen, in der ewige Finsternis herrscht. Nun gilt es für die Hüter, das Vex-Netzwerk zu hacken und die letzte Zuflucht der Menschen aus der Dunkelheit zurückzuholen.

