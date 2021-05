Destiny 2 läutet mit dem heutigen Weekly Reset vom 11. Mai 2021 die neue Season 14 ein. MeinMMO verrät euch, was die Saison des Spleißers ändert und gibt euch die wichtigsten Infos, die ihr zum Start braucht.

Was ist in Destiny 2 los? Heute endete das Event “Hüter-Spiele 2021”, das die Jäger souverän alle 3 Wochen in Folge gewannen. Damit endet auch die Season 13 und die neue Season 14, die Saison des Spleißers, startet endlich.

Bevor ihr euch in den frischen Content stürzt, müsst ihr aber noch das Update 3.2.0 laden, das so einige Fixes und Änderungen mit sich bringt. In den Abendstunden des 11. Mai klagen viele Hüter derzeit über Server-Probleme.

Wir geben euch aber wie gewohnt die wichtigsten Infos und helfen euch, damit der Start der neuen Season glatt über die Bühne geht.

Das Wichtigste zum Season-Start: In der Season 14 haben es die Vex geschafft, die letzte Stadt in einer Simulation zu fangen, in der ewige Finsternis herrscht. Es ist unsere Aufgabe, das Vex-Netzwerk zu hacken und den zeitreisenden Robotern zu zeigen, wer in der Cyberwelt die Hosen anhat.

Mithrax hilft den Hütern beim Hacking

Dabei sind die Hüter nicht alleine, sondern erweitern den Avengers-Kader um den Splicer Mithrax und das Gefallenen-Haus des Lichts. Denn diese Alien-Gruppe ist uns wohlgesonnen, nachdem wir ihren Anführer (Mithrax) 2017 vor einem Schar-Ritter retteten. Die neuen Verbündeten haben die Herzen der Hüter im Sturm erobert, denn sie haben süße Baby-Aliens dabei, die wie Baby-Yoda aussehen.

Diese neuen Aktivitäten erwarten euch heute:

Eine Intro-Mission führt euch in die Story um die Gefallenen-Splicer, Mithrax und die digitale Hacker-Welt ein (Free2Play). Die Mission startet automatisch, wenn ich euch anmeldet.

Ada-1 kehrt zurück in den Turm bringt endlich das kosmetische Transmog-Feature, dass sich Hüter seit 2014 wünschen (Free2Play). Warum es für Transmog schon vor der Veröffentlichung Kritik gab, lest ihr hier.

Die “Endlose Nacht” beginnt. Das Ziel der Season 14 ist es, die Sonne wieder aufgehen zu lassen (Free2Play).

Die H.E.L.M.-Zentrale im Turm wird erweitert: Hier werden sich viele Story-relevante Dialoge abspielen und ihr greift auf die Splicer-Technologie zu (Free2Play).

Stasis-Aspekt-Quets: Auch in Season 14 baut ihr den Stasis-Fokus weiter aus. Euch dürften neue Aspekte und Fragmente erwarten (erfordert Beyond Light).

Override-Aktivität startet: Es handelt sich um eine neue Aktivität, die mit einer automatischen Spieler-Suche für 6 Hüter daherkommt. Das dürfte sowas wie der neue Horde-Modus sein, in dem ihr euch in die digitale Vex-Welt hackt und Codes stehlen sollt (erfordert den kostenpflichtigen Season Pass – eine Woche lang können aber alle Hüter die neue Aktivität gratis testen).

Was euch sonst noch in der Saison des Spleißers erwartet, findet ihr hier zusammengefasst:

Destiny 2 stellt Roadmap für neue Season 14 vor – Das erwartet euch bis August

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 11.05. bis zum 18.05.

In Dämmerung: Die Feuerprobe gilt es den Strike

Der Spiegelkorridor

aus Beyond Light zu meistern.

Ihr könnt euch in der Feuerprobe nun jede Woche eine von 3 neuen Waffen erspielen. Unter anderem auch die berühmte Uneinigkeit aus Destiny 1 – ob der Klassiker so stark wie früher wird? Die Spitzenreiter-Schwierigkeit wird übrigens erst zur Mitte der Season 14 aktiviert.

Playlist-Strikes stehen mit folgenden Modifiern bereit:

Arkus-Versengen

Schwergewicht

Geerdet

Zu beachten ist hier, dass der Versengen-Modifier sich die ganze Woche lang nicht ändert. Die anderen Modifikatoren rotieren jedoch täglich.

Im Spiegelkorridor warten im Boss-Areal gleich 2 Hydras

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi könnt ihr im PvP spielen:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Team-Versengt

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich am Spawn-Punkt – wie immer zur 2. Fluch-Woche. Außerdem ist die 3. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Quellen für Mächtigen- und Spitzen-Loot in Season 14 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. Das ist ein recht kleiner Sprung von nur +10 (zur vorherigen Season 13). So soll der nervige Grind reduziert werden und wenn ihr in Season 13 fleißig wart, müsst ihr nur die Spitzen-Aktivitäten spielen, um euer Level zu pushen.

Nächste Woche findet ihr an dieser Stelle wieder alle wichtigen die Quellen für mächtigen Loot und Spitzenausrüstungen, die euch auf das neue Powerlevel von 1.320 bringen.

Solange ist hier die vorläufige Liste für Spitzen-Ausrüstung:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle

Exo-Herausforderung

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Omen-Mission

Prüfungen von Osiris

Vorsehung-Mission

Für Erzählung eines Toten erhaltet ihr diese Woche ein schickes Ornament

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche:

Die exotische Geist-Hülle „August-Hülle“

Das exotische Schiff „Himmlischer Kestrel“

Die legendäre Geste „Ungestümer Schwarm“

Das exotische Warlock-Ornament für Sonnenarmschienen „Augen des Merkur“

Das exotische Titan-Ornament für Maske des Stillen „Risiko des Thanatonauten“

Das exotische Jäger-Ornament für Graviton-Buße „Rigel-Kreuzung“

Das exotische Waffenornament für Erzählung eines Toten „Leichentuch“

Seid ihr schon gespannt auf die neue Season 14? Schon am 22. Mai steht dann das nächste Highlight im MMO-Shooter an. Denn dann öffnet die sagenumwobene Gläserne Kammer erneut ihre Pforten: „Neuer“ Raid bringt Leute zurück, die Destiny 2 vor Jahren deinstalliert haben