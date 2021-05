In Destiny 2 sind alle verrückt nach Baby-Gefallenen aus dem neuen Trailer zur Season 14. Die Racker könnt ihr euch jetzt offiziell als Kuscheltier holen, aber warum kostet das unglaubliche 777.777 €?

Um diese kleinen Racker geht’s: In Destiny 2 startet am 11. Mai die neue Season 14. Bungie heizte die Vorfreude darauf mit einem cool inszenierten Trailer an. Doch den neuen Waffen und der gruseligen Story um die ewige Dunkelheit stahlen süße Baby-Aliens die Show.

Zwar war der Gefallenen-Nachwuchs nur für einen kurzen Moment zu sehen, das reichte aber aus, um die Destiny-Community zu erobern und die Stasis-gefrorenen Hüterherzen schmelzen zu lassen.

Ein regelrechter Hype um die Gefallenen-Babys brach aus. Das Internet quoll über von Memes und Vergleichen zu Baby-Yoda (Grogu) aus der “Star Wars”-Serie The Mandalorian. MeinMMO berichtete Spieler in Destiny 2 sind verrückt nach süßen Aliens, die aussehen wie Baby-Yoda.

Die Hüter waren sich einig: Man wollte, nein, man brauchte im echten Leben Kuscheltiere der kleinen Racker, die einen mit ihren 4 Augen so verzückt anstarren. So manche User “drohten” Bungie dann auch, Destiny 2 zu deinstallieren, würden nicht bald Plüsch-Versionen kommen (via Twitter).

Nur wenige Sekunden im Trailer reichten aus

Baby-Gefallene zum Kuscheln für nur 777.777,77 € kaufen?

Der Traum wurde wahr: In Rekordzeit wurde der Wunsch nach Baby-Gefallenen zum Kuscheln erfüllt. Ihr könnt euch im offiziellen Bungie Store die Herzensbrecher ordern. Der Ankündigung-Tweet (via Twitter) hat mittlerweile über 13.000 Likes und verursacht bei all der Süße fast schon Karies.

Der Preis liegt bei läppischen 777.777,77 Euro (beziehungsweise Dollar) So sollen die Kuscheltiere aussehen:

Die 4 Kulleraugen leuchten sogar im Dunkeln (via Bungie)

Warum ist der Preis so hoch? Der absurde Preis von 777.777,77 € ist ein Platzhalter, den Bungie sehr oft verwendet. Viele Artikel im Store sind augenscheinlich so teuer. Durch Ingame-Errungenschaften in Destiny 2 erhält man dann einen enormen Rabatt.

Erst durch bestimmte Triumphe und dergleichen kann man sich die Repliken bekannter Waffen dann zu handelsüblichen, normalen Preisen gönnen. Die Zahl ist übrigens eine Anspielung auf Bungies Lieblingszahl, die 7. Am 7.7. ist beispielsweise der “Bungie Day”, eine der seltensten Medaillen ist die 7th Collum und auch sonst scheint der Entwickler von der Zahl 7 recht besessen.

Wie teuer die Kuscheltiere am Ende tatsächlich werden, können wir derzeit nicht sagen.

Diese offiziellen Infos haben wir noch: So bewirbt Bungie den Artikel im Store: Ihr habt euch bereits in die niedlichen Eliksni-Kuschelkäfer verliebt. Holt sie euch jetzt einen nach Hause. (Eliksni nennen sich die Gefallenen in ihrer eigenen Sprache). Der Haken daran: noch gibt es kein genaues Auslieferdatum.

Die Kuscheltiere sollen noch vor dem Ende von 2021 erscheinen, eine Mail informiert interessierte Käufer.

Ein Plüsch-Gefallenen-Baby ist etwa 25 Zentimeter groß. (10 Inch)

Numskull Designs ist für die Produktion verantwortlich. Das sind Fachleute für Merch von Gaming- und Movie-Franchises. Numskull hat Produkte von Halo, über Resident Evil bis hin zu Harry Potter und Rick & Morty im Sortiment (via numskull.com)

Hier ist der Link zum europäischen Bungie Store – dort erhaltet ihr mehr Infos.

Zum Abschluss ein von Bungie als “Künstler der Woche” prämiertes Gif – natürlich mit Baby-Gefallenem:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was haltet ihr davon? Hat Bungie hier schnell auf den Wunsch der Community reagiert und ihr könnt es kaum erwarten, bis ihr mit eurem kleinen Gefallenen kuscheln dürft? Oder denkt ihr, dass die Community übertreibt und wittert eiskaltes Kalkül, um die Merchandise-Verkäufe anzukurbeln?

Wenn euch die Gameplay-Aspekte der neuen Season eher ansprechen, werdet ihr hier fündig: Destiny 2 stellt Roadmap für neue Season 14 vor – Das erwartet euch bis August