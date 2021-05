Destiny 2: Trailer zu Season 14 zeigt neue Waffen und alte Feinde

Bei Destiny 2 wurde offiziell die “Saison des Spleißers” (eng. Season of the Splicer) angekündigt. Seht hier den coolen neuen Trailer zur Season 14 und erhaltet erste Infos zur Story, den neuen Waffen und Exotics und warum ihr bald ein Meister-Hacker werdet.

Das sind die neuen Infos: Bungie hat endlich die Katze aus dem Sack gelassen und die neue Season 14 offiziell angekündigt. In der Saison des Spleißers tun wir uns mit den Gefallenen zusammen, um die zeitreisenden Vex aufzuhalten.

Wann startet die Season? Die neue Season hat schon am 11. Mai Release und läuft dann bis zum 24. August. Zu den bereits bekannten Infos hat Bungie nun weitere Details verraten:

Der Trailer stimmt euch auf die neue Season ein

Wir haben einen ersten Einblick in die saisonale Story erhalten

2 neue Aktivitäten und ein zurückkehrender Raid wurden gezeigt

Über 30 neue legendäre Waffen gilt es zu jagen

Schon 4 Exotics aus Season 14 wurden gezeigt

Seht hier den neuen Trailer: Worauf sich die Hüter immer besonders freuen, sind die neuen Trailer und Cinematics von Bungie. Und auch der neue Trailer zur Saison des Splicers ist wieder richtig cool inszeniert.

Gebt euch den Clip mit fetzigen 80er-Synthesizer-Musik und retro Neon-Farben hier auf Deutsch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Diese Inhalte erwarten euch in der Saison des Spleißers

Das ist die saisonale Story: Die Vex haben es geschafft, die letzte Stadt in endlose Dunkelheit zu stürzen und uns in einer Simulation zu fangen, in der die Sonne nicht mehr aufgeht. Ihr müsst euch daher mit den Gefallenen zusammentun und das Vex-Netzwerk von innen heraus hacken.

Unser alter Freund Mithrax greift uns dabei unter die Arme und nutzt die verbotene Splicer-Technik. Die Splicer sind quasi Technik-Schamanen, die SIVA und andere mysteriöse Gerätschaften verehren und die Menschheit schon einmal fast ausgelöscht haben.

Zwei neue Aktivitäten sorgen für Abwechslung im PvE

Overide: Eine 6 Spieler-Aktivität mit integrierter Spielersuche. Ihr sollt euch gemeinsam in ein Vex-Netzwerk hacken und einen Code stehlen.

Tildung: Ihr sollt wöchentlich in eine sich entwickelnde Vex-Architektur vordringen, mithilfe von Splicer-Schlüsseln Schwachstellen öffnen und die Vex von innen heraus zu Fall bringen



Ein erster Blick auf die Aktivitäten “Override” und “Tilgung”

Zudem wird eure H.E.L.M.-Basis im Turm ausgebaut. Hier greift ihr dann selbst auf die Splicer-Technologie zu.

Die Gläserne Kammer öffnet sich erneut

Das ist der “neue” Raid: Schon im Vorfeld war bekannt, dass die “Gläserne Kammer” (Vault of Glass) als Raid zurückkehrt. Das ist der allererste Raid aus der Destiny-Geschichte, der ursprünglich 2014 seine Pforten öffnete.

Im Trailer sah man lediglich den berühmten Eingangsbereich auf der Venus. Schon ab dem 22. Mai könnt ihr euch dann selbst ein Bild davon machen, warum die Veteranen seit Jahren von ihren Abenteuern auf der Venus schwärmen.

Der Eingang zur Gläsernen Kammer auf der Venus

All die neuen Aktivtäten dürften auch über das ganze Jahr 4 im Spiel bleiben und relevant sein. Denn Destiny 2 rückt vom FOMO ab (Fear of Mission out, also Angst etwas zu verpassen). Ihr könnt also auch Inhalte aus der auslaufenden Season 13 nachholen.

Das ist der neue legendäre und exotische Loot

Bungie spricht davon, dass ihr in Season 14 über 30 neue und überarbeitete legendäre Waffen jagen könnt. Diese teilen sich dann auf die Feuerprobe, das Eisen-Banner, die neuen Aktivitäten, den Raid und sicher auch eine Auftrags-Waffe auf.

Ein paar der neuen Splicer-Waffen konnten wir im Trailer schon in Action sehen. Zudem hat Bungie ein Screen-Shot davon geteilt:

Das dürften die neuen Waffen aus den saisonalen Aktivitäten sein

Welche Exotics kennen wir? Bungie hat direkt 4 neue Exotics vorgestellt:

Kryosthesie 77K: Ist eine exotische Stasis-Pistole. Das ist besonders, da es bisher nur eine Stasis-Waffe gibt und die tragt ihr im Power-Slot. Die Waffe dürfte sich im neuen Season Pass befinden und auch Free2Play-Hütern zur Verfügung stehen.

Sternverschlinger-Schuppen: exotische Jäger-Stiefel, die eure Super schnell laden und stärker machen.

Pfad der brennenden Schritte: exotische Titanen-Stiefel, die nach Solar-Kill eure Waffen verstärken und Stasis resitieren sollen.

Stiefel des Tüftlers: exotische Warlock-Stiefel, die die heilenden oder stärkenden Kräfte des Rifts auf Distanz zu euren Verbündeten schicken – klingt wie der Lumina-Revolver als Schuh.

Mit großer Sicherheit wartet dann noch ein geheimes Exotic darauf, von euch gefunden zu werden. Zudem gibt es auch wieder ein neues saisonales Artefakt, das euch im Powerlevel steigen lässt und mit nützlichen Mods versorgt.

Was haltet ihr von dem neuen Trailer? Freut ihr euch, dass Destiny 2 einen auf Cyberpunk macht und seid schon heiß auf die Saison des Splicers? Sagt es uns in den Kommentaren.