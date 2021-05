Destiny 2 verrät, welche Waffen und Exotics in Season 14 stärker werden

Bei Destiny 2 steht die Season 14 vor der Tür. Bungie rückt endlich raus, welche Buffs auf euch zukommen. Ihr findet hier die 5 Gewinner der Änderungen, die ihr euch schon jetzt holen solltet.

Das steht in Destiny 2 an: Schon am 11. Mai startet Bungie MMO-Shooter in die noch namenlose Season 14. Vor einigen Wochen wurden heftige Nerfs vorgestellt, die fast alle Lieblings-Waffen der Hüter schwächer machen werden. Diesmal haben wir gute Nachrichten, denn wir kennen jetzt auch die Buffs, die euer Arsenal noch tödlicher und stärker in der neuen Season machen.

Die von Bungie präsentierte Preview auf die Änderungen ist ziemlich umfangreich, aber in vielen Fällen sind die Buffs bestenfalls mittelmäßig. Wir konzentrieren uns in diesem Artikel daher nur auf die wichtigsten Anpassungen, die ihr auch spürt oder die einen deutlichen Einfluss auf euren Spielstil haben.

Im Anschluss stellen wir euch 5 Waffen mit Fundort vor, die für uns schon jetzt die Gewinner in Season 14 sind.

Hier die wichtigsten Buffs:

Linear-Fusionsgewehre: Alle Vertreter dieser Gattung erhalten +15 % mehr Schaden bei präzisen Treffern und +20 % mehr Reserve-Munition – auch Exotics, wie Bungies Community Manager bestätigte (via Twitter).

Hüftfeuer-Griff: Der eher belächelte Perk erhält +20 % auf die Distanz, bei der das “Kleben” des Fadenkreuzes wirkt. Zusätzlich erhöht sich der Winkel, in dem ihr den Feind präzise treffen könnt.

Eisenbanner-Perks: Die Eigenschaften auf Eisenbanner-Waffen bieten starke Boni, kommen aber mit hohen negativen Modifikatoren zum Ausgleich daher. Diese negativen Effekte werden von -40 auf nur noch -30 reduziert. (gilt für “Eiserner Griff”, “Eiserner Blick” und “Eisenspannung”)

Elementarkoppler: Der Perk erhält nun auch Boni, wenn ihr eine Stasis-Klasse nutzt: verbessert Rückstoßrichtung der Waffe und gibt einen Bewegungsschub, wenn ihr durchs Visier zielt – vorher brachte euch der Perk einfach nichts bei Stasis. Der Osmose-Perk funktioniert dann übrigens auch mit Stasis.

Auskommen: Dieser Perk war schon immer stark, da ihr bei Kills die Waffe automatisch nachladet. Eure Reserve-Munition wird ab Season 14 dabei nicht mehr reduziert und MPs erhalten nun deutlich mehr Munition pro Kill zurück.

Es gibt beispielsweise noch zahlreiche Perk-Änderungen und einen kleinen Buff für 450er Automatikgewehre – einen guten Roll von Shadow Price gefarmt zu haben, könnte sich also endlich auszahlen. Die vollständige Liste aller angekündigten Änderungen für Waffen und Perks von Season 14 findet ihr bei Bungie (via Bungie.net).

Die 5 großen Gewinner von Season 14 in Destiny 2

Die Buffs oben klingen auf den ersten Weg nicht so dramatisch, katapultieren einige Waffen aber in die Top-Liga. Wir listen euch hier 5 exotische und legendäre Knarren auf, die ihr in Season 14 dabei haben solltet.

Schläfer-Simulant: Das exotische Linear-Fusionsgewehr Schläfer-Simulant sitzt schon länger auf der Ersatzbank. In Season 14 wird sich das definitiv ändern – das Exotic für den Power-Slot wird im PvE richtig aufräumen.

Die Waffe selbst könnt ihr euch am Exo-Kioks im Turm holen (Denkmal der verlorenen Lichter). Den Katalysator, der die Reserven zusätzlich erhöht, gibts zufällig nach abgeschlossenen Dämmerungen.

Rasputins ganzer Stolz: Schläfer Simulant

Das Letzte Wort: Der Revolver das Letzte profitiert wohl am stärksten vom Buff für “Hüftfeuergriff”. Alles an dem Exotik ist auf Schießen ohne die Zielvorrichtung ausgelegt. Im PvP lauft ihr der stylischen Westernknarre garantiert über den Weg. Hüter, die mit Controller unterwegs sind, sollten nicht zögern und sich schon mal war machen.

Habt ihr den Klassiker noch nicht in der Sammlung, findet ihr das Letzte Wort im Exo-Kiosk. Einen Katalysator gibt es derzeit leider noch nicht – Bungie, wann ist es endlich so weit?

Das Letzte Wort ist ein wuchtiger Revolver für Space-Cowboys

Nadelöhr: Das legendäre Linear-Fusionsgewehr Nadelöhr dürfte der beste Vertreter seiner Art sein, der keinen Exotic-Slot braucht. Mit Perks wie Vorpalwaffe und Selbstladehalter oder Schnelltreffer habt ihr einen echten Boss-Killer zur Hand, der voll von den Buffs profitiert.

Nadelöhr könnt ihr euch in Season 13 richtig leicht farmen. Über die Umbral-Engramme kommt ihr zielsicher an das Linear-Fusionsgewehr. Aber auch nach Schlachtfeldern und im Season Pass warten Exemplare als Belohnung.

Nadelöhr gehört zu den Kabal-Waffen

Außergewöhnliche Darbietung: Die neue Maschinenpistole aus Season 13 hat sich eh schon zum Star unter den Primär-Waffen fürs PvE entwickelt. Der Buff für Auskommen steht dieser Waffe richtig gut, so könnt ihr die legendäre Waffe fast schon in das Exotic Huckleberry verwandeln und endlos Adds wegmähen.

Außergewöhnliche Darbietung farmt ihr ebenfalls schnell und gezielt über die Umbral-Engramme. Auch nach Schlachtfeldern habt ihr eine Chance auf die Kabal-Waffe.

Außergewöhnliche Darbietung sieht unscheinbar aus

MIDA Multi-Werkzeug: Das exotische Scout-Gewehr MIDA ist eine der bekanntesten Waffen im Spiel. Das Schweizer Taschenmesser der Waffen kann schon jetzt fast alles. Von den Buffs für Season 14 profitiert das Exotic nicht direkt, aber sein exotischer Katalysator.

Der Kat galt seit Jahren als der schlechteste Katalysator im Spiel und war mit seinem erhöhten Nachlade-Tempo quasi unnötig – da der Nachlade-Wert von allein fast am Maximum ist.

Der Katalysator erhält den Perk “Keine Ablenkungen” statt “Gesetzloser” – ihr zuckt unter Beschuss also weniger zurück (Flinch).

Keine Ablenkungen aktiviert sich ab Season 14 schneller (nach 1 Sekunde) und reduziert das Zucken um 35 % (vorher 30 %).

Den Katalysator selbst bekommt ihr seit einer Weile in der kompetitiven Playliste schon ab dem Rang “Berühmt”. Das Exotic MIDA Multi-Werkzeug holt ihr euch am Exo-Kiosk.

Das macht den Katalysator zu einem der größten Gewinner der kommenden Änderungen.

MIDA ist das Schweizer Taschenmesser der Exotics

Durch die zahlreichen Änderungen an Perks, werden auch viele Legendäre Waffen eine Daseinsberechtigung haben, die vorher oftmals ignoriert wurden. Wisst ihr beispielsweise, was “Wohlgemeintes Arsenal” genau auf euren Waffen bringt?

Findet ihr es gut, dass Bungie mal zur Abwechslung eine Menge Knarren irgendwie nützlich macht, statt nur Monster zu erschaffen? Oder habt ihr lieber sehr hohe und direkte Buffs, so wie es jetzt nur die Linear-Fusionsgewehre spendiert bekommen? Saht es uns doch in den Kommentaren.

Ein richtiges Highlight wird für viele Hüter die Rückkehr der Gläsernen Kammer in Season 14: Wir wissen jetzt, wann ihr das Raid-Highlight aus Destiny 1 spielen dürft