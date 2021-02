Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr noch andere Fragen zum Thema oder eventuell zu einer weiteren Mechanik? Seid ihr ein Meisterschütze in Destiny 2 und trefft eh nie daneben? Dann teilt eure Tipps und Meinungen doch mit den anderen Hütern in den Kommentaren.

Deswegen müsst ihr aufpassen: Gerade, wenn mehrere Hüter zusammen am Werk sind und es Fähigkeiten regnet, hat man oft den Eindruck, präzise Treffer zu laden – tut es aber nicht. Unterdrückt ein Teammitglied beispielsweise einen Feind oder schwächt ihn durch einen Pfeil, erscheinen auch Körpertreffer in Gelb.

So trefft ihr genauer: Achtet darauf, dass ihr nach einem Schuss oder einer Salve etwas Zeit verstreichen lasst. So „resettet“ sich eure Waffe quasi. Das wird euch am Fadenkreuz angezeigt (seht ihr aus der Hüfte). Ballert ihr ohne Pause, weitet sich euer Fadenkreuz und der Aim-Assist sowie die Genauigkeit nehmen ab – auch mit Maus und Tastatur. Mehr Stabilität reduziert diese Zeit.

Was bringt die Präzision? Wie die meisten Shooter belohnt auch Destiny 2 ein treffsicheres Händchen. Ein präziser Treffer oder auch kritischer Treffer genannt, fügt zuallererst in den meisten Fällen einfach mehr Schaden zu, als ein Treffer außerhalb des Schwachpunktes.

Für viele Missionen und Aufgaben sollt ihr in Destiny 2 präzise Treffer landen oder gleich präzise Todesstöße erzielen. Wo ihr die Gegner dafür treffen müsst, welche Vorteile das bringt und wie euch das leichter fällt, verrät euch MeinMMO in diesem Guide.

Insert

You are going to send email to