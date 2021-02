Destiny 2: So nutzt und verbessert ihr den neuen Prüfungshammer aus Season 13

In Destiny 2 habt ihr jetzt in Season 13 Zugriff auf ein neues Feature – den Feuerprobenprüfungshammer. Wir erklären euch, wie ihr den aufladet, verbessert, richtig nutzt und wie ihr damit euren Loot selbst bestimmt.

Darum geht’s hier: In Destiny 2 ist am 9. Februar die Season 13, die Saison der Auserwählten, gestartet. Um gegen die Kabal-Streitmacht bestehen zu können, müsst ihr euch auf Schlachtfeldern beweisen und den neuen Feuerprobenprüfungshammer richtig einsetzten.

MeinMMO erklärt euch hier Schritt für Schritt wie ihr das saisonale Item verbessert, wozu ihr Kabal-Gold braucht und wie ihr mit dem Prüfungshammer eure Umbral-Engramme fokussiert. Im Laufe der Saison der Auserwählten wird dieser Guide erweitert und aktuell gehalten.

Das ist wichtig, weil ihr euch die ganze Season 13 und darüber hinaus damit befassen müsst.

Nach jedem Abschnitt findet ihr die wichtigsten Infos nochmals kurz zusammengefasst.

Bevor wir euch die neuen Mechaniken im Detail erklären, gibt’s hier die Basics im Schnelldurchlauf:

Wo findet ihr den Feuerprobenhammer in Destiny 2? Habt ihr die Einführungs-Quest von Season 13 gemeistert („Ein Herausforderer erhebt sich“), findet ihr euren Feuerprobenhammer im Quest-Menü. Wie lade ich den Prüfungshammer auf? Ihr müsst den Hammer mit einem „Herausforder-Medaillon“ ausrüsten – was Kabal-Gold kostet. Dann zerschmettert ihr mit dem Hammer Kisten am Ende der neuen Aktivität „Schlachtfeld“, um eine Ladung zu erhalten. Was mache ich mit dem geladenen Feuerprobenhammer? Mit den Ladungen könnt ihr euren Loot selbst bestimmen. Dazu müsst ihr in die neue „H.E.L.M.“-Basis (im Turm). Hier fokussiert ihr dann Umbral-Engramme, um Waffen oder Rüstungen zu erhalten. Kann ich den Feuerprobenhammer verbessern? Ja. Das macht ihr am Strategietisch von H.E.L.M. und müsst dafür saisonale Herausforderungen meistern.

Im Quest-Menü seht ihr, ob euer Prüfungshammer geladen ist

Feuerprobenprüfungshammer aus Season 13 im Detail erklärt

Öffnet ihr die 3 verschiedenen Hammer-Menüs, kann das ziemlich erschlagend wirken. Wir führen euch deshalb Schritt für Schritt durch die Funktionsweisen des Feuerprobenhammers aus der Season 13.

Das müsst ihr zuerst tun: Euer Hammer alleine bringt euch nichts, ihr müsst ihn mit einer Mod im Quest-Menü ausstatten – drückt dazu auf „Details“.

Hier steht euch zunächst nur eine Mod, ein sogenanntes Herausforderer-Medaillon, zur Verfügung. Das erinnert an die Köderladung-Mods aus Season 12.

Erst wenn ihr das Herausforderer-Medaillon aktiviert habt, kann euer Hammer die wichtigen Ladungen sammeln.

Standardmäßig kostet das „Geätzte Herausforderer-Medaillon“ 14 Kabal-Gold.

In Kurz: Packt in den Feuerprobenhammer ein Herausforderer-Medaillon, das Kabal-Gold kostet.

Der Feuerprobenprüfungshammer lässt sich nur mit Kabal-Gold nutzen

Ab auf die Schlachtfelder

So ladet ihr den Prüfungshammer auf: Befindet sich ein Herausforder-Medallion in eurem Feuerprobenhammer, solltet ihr die neue saisonale Aktivität „Schlachtfelder“ spielen.

Habt ihr den Kabal-Boss umgehauen, erscheint eine normale Loot-Kiste.

Zusätzlich erscheinen 3 weitere Kisten, die könnt ihr nur mit dem Hammer öffnen – genauer gesagt zerschmettern – könnt.

In den zusätzlichen Kisten steckt nochmals saisonaler Loot, aber auch eine Hammer-Ladung und manchmal Kabal-Artefakte, die neue Fokussierungs-Möglichkeiten freischalten.

Denkt dran, dass ihr zuerst das Herausforderer-Medaillon in den Hammer setzen müsst, bevor ihr die Kisten zerschlagen könnt.

In Kurz: Zerschmettert eine der 3 Extra-Kisten in der Vorhut-Variante von Schlachtfeldern, um den Hammer zu laden.

Gebt der Tribut-Kiste eine Breitseite mit dem geladenen Hammer

Das ist das „richtige“ Schlachtfeld: Ihr müsst eine besondere Version der Schlachtfeld-Aktivität wählen. Steuert dazu die Vorhut-Playliste im Orbit an. Links unten findet ihr eine knackigere Variante der Schlachtfelder.

Wählt also nicht die Schlachtfelder direkt auf den Locations an – hier erscheinen am Ende keine Kisten zum Zerhammern.

Die Aktivität besitzt Matchmaking – führt euch also mit anderen Spielern automatisch zusammen.

Beachtet die Modifikatoren: Ihr trefft auf den Schlachtfeldern auf fiese Champions und Elementar-Burns.

Hier findet ihr Tipps dazu, wie ihr die unterschiedlichen Champion-Arten bekämpft

Wählt die Vorhut-Variante der Schlachtfelder

Was ist Kabal-Gold und woher bekommt man es in Season 13?

Bei Kabal-Gold handelt es sich um eine saisonale Ressource. Ihr benötigt es, um den Feuerprobenhammer mit Herausforderer-Medaillons zu bestücken und so letztendlich Hammer-Ladungen zu erhalten.

So findet ihr Kabal-Gold: Das Material wartet am Ende von verschiedenen Aktivitäten. Ihr müsst einmalig den Feuerprobenhammer in der Einführungs-Quest von Season 13 bekommen haben, um Gold finden zu können.

Spielt diese Aktivitäten:

Strikes aus der Vorhut-Playliste (14 Kabal-Gold) – auch Dämmerungen zählen

Schmelztiegel-Matches (8 Kabal-Gold)

Gambit-Matches (9 Kabal-Gold)

Öffentliche Events auf allen Location (je nach Schwierigkeit 5 bis 8 Kabal-Gold)

Dungeons – Prophezeiung, Zerbrochene Thron, Grube der Ketzerei

Albtraumjagd auf dem Mond

Blinder Quell in der Träumenden Stadt

Im neuen Season Pass von Saison der Auserwählten schaltet ihr später Boni frei, die euch mehr Kabal-Gold für Abschlüsse gewähren. Es scheint momentan so, dass nicht jede Aktivität immer bei Abschluss garantiert Kabal-Gold dropt.

In Kurz: Spielt alle möglichen Aktivitäten, bis ihr euch ein Herausforderer-Medaillon leisten könnt oder bis ihr die maximale Kapazität Kabal-Gold erreicht habt (standardmäßig 42).

Prüfungshammer verbessern – Alles zu H.E.L.M. und Strategietisch

Zum Start von Season 13 habt ihr nur die Basis-Version des Feuerprobenhammers. Ihr könnt und solltet das saisonale Item aber mächtig aufmotzen. Dazu müsst ihr in die H.E.L.M.

Was ist H.E.L.M.? H.E.L.M. steht als Abkürzung für „Hub for Emergency and Logistical Maneuvers“ .Stellt euch diese neue Location als kompakte Kommandozentrale der Vorhut vor. Ihr findet H.E.L.M., wenn ihr den Turm aus dem Orbit auswählt oben links auf der Turm-Karte.

Hier befinden sich

Ein Postmeister

Euer Tresor

Der Umbral-Dekodierer

Der Prisma-Umformer

Krähe – der NPC ist für Story-Missionen wichtig

Der Strategietisch

Am Strategietisch findet ihr Hammer-Upgrades und Beutezüge

So verbessert ihr den Hammer: Macht euch auf zum Strategietisch in H.E.L.M.. Im Menü findet ihr ein bläuliches Bild vom Feuerprobenhammer – klickt drauf.

Schon öffnet sich ein unübersichtliches Menü mit 21 Verbesserungs-Optionen für euren Prüfungshammer. Die Verbesserungen sind in 3 Stufen aufgeteilt (1. grün, 2. blau und 3. lila). Ihr müsst jeweils erst die untere Stufe freischalten, um die nächsthöhere zu erhalten.

Hier findet ihr Upgrades, die euch beispielsweise erlauben

mehr als 3 Hammer-Ladungen zu besitzen

den Kabal-Gold-Vorrat auf mehr als 42 zu erhöhen

zusätzliche Ladungen oder Gold beim Zerschmettern von Tribut-Kisten auf Schlachtfeldern zu finden

Chancen auf spezielle Umbral-Engramme

Am Strategietisch könnt ihr übrigens auch Beutezüge für Schlachtfelder annehmen, Mods kaufen und später weitere Belohnungen freischalten.

Darum sind saisonale Herausforderungen für Hammer-Verbesserungen wichtig

Woher gibt’s Hammer-Verbesserungen? Zu Beginn sind nahezu alle Verbesserungen für euren Feuerprobenhammer gesperrt. Ihr schaltet sie frei, indem ihr saisonale Herausforderungen meistert.

Ihr findet alle saisonalen Herausforderungen ganz oben im Quest-Menü. Die ersten 11 Wochen einer Season findet ihr hier bei jedem Weekly-Reset (dienstags) eine Reihe von Missionen und Aufgaben.

Saisonale Herausforderungen geben euch:

Erfahrungspunkte

Strategietisch-Ruf

Items wie Waffen oder Cosmetics

Glanzstaub

Den Strategie-Tisch-Ruf braucht ihr, um Hammer-Verbesserungen freizuschalten. In der Destiny-Woche vom 9. Februar bis zum 16. Februar findet ihr 3 Herausforderungen, die euch Strategietisch-Ruf als Belohnung ausspucken.

Kämpft euch durch saisonale Herausforderungen der Season 13 für Waffen, EP und Ressourcen

Die Hüter wissen derzeit noch nicht genau, ob dies der einzige Weg ist, um Hammer-Verbesserungen zu erhalten. Wir bleiben für euch am Ball und ergänzen den Guide dementsprechend.

Deswegen müsst ihr euch nicht beeilen: Die saisonalen Herausforderungen und die Belohnungen verschwinden nicht nächste Woche. Ihr habt die ganze Season 13 Zeit, um alle Herausforderungen anzugehen. Mit diesem System möchte Bungie die Beutezug-Müdigkeit und FOMO (fear of missing out) bekämpfen.

– Mehr dazu hier auf MeinMMO: Destiny 2 will kein Beutezug-Simulator mehr sein – Mehr Beutezüge sollen helfen

In Kurz: Absolviert nebenbei saisonale Herausforderungen und leistet euch so Hammer-Verbesserungen.

Prisma-Umformer, Umbral-Engramme und Prüfungshammer

Ihr wisst jetzt genau was der Feuerprobenprüfungshammer ist, wie ihr ihn ladet und verbessert. Doch was haben die zurückgekehrten Umbral-Engramme und der Prisma-Umformer genau damit zu tun?

Dafür braucht ihr den Hammer: Steuert in H.E.L.M. den Prisma-Umformer an.

Hier könnt ihr mithilfe des geladenen Prüfungshammers eure gefundenen Umbral-Engramme fokussieren.

So wählt ihr genau aus, was für Loot in den Engrammen steckt

Je gezielter ihr den Loot eingrenzt, desto teurer wird das für euch

Wollt ihr beispielsweise nur Kabal-Waffen aus der Season 13, kostet euch das eine Hammer-Ladung (und weitere Ressourcen)

Schwingt euren Hammer beim Prisma-Umformer, um Umbral-Engramme zu fokussieren

Durch bestimmte Voraussetzungen, wie x Kills mit Bögen oder in Tribut-Kisten gefunden Artefakten, schaltet ihr hier im Laufe der Zeit immer mehr Fokussierungen frei.

In Kurz: Mit Hammer-Ladungen bestimmt ihr recht genau, was für Loot ihr aus Umbral-Engrammen wollt.

MeinMMO bietet euch bald einen separaten Guide für Umbral-Engramme und den Prisma-Umformer aus Season 13 an.

Ein letzter Tipp: Lasst euch Zeit! Ihr habt noch bis zum 11. Mai 2021, bis Season 13 endet. Und auch darüber hinaus bleiben H.E.L.M., der Strategietisch und der Feuerprüfungshammer das ganze Jahr 4 von Destiny 2 relevant.

Schaltet also nebenbei saisonale Herausforderungen frei und ladet zwischendurch immer wieder euren Feuerprobenhammer. Ihr werdet schon sehen, dass ihr bald mehr als genug Umbral-Engramme zum Fokussieren habt und mit den neuen Freischaltungen auch bald ausreichend neue Waffen und starke Rüstungen erhaltet.

Habt ihr noch Fragen oder weitere Tipps zur Saison der Auserwählten oder den hier erklärten Mechaniken? Teilt dies doch mit uns und anderen Spielern in den Kommentaren.

Was euch noch in den nächsten Monaten erwartet, zeigt der offizielle Fahrplan von Bungie: