Mit der neuen Season 13 kommen die Umbral-Engramme zu Destiny 2 zurück – mit einigen Änderungen. Die beliebte Mechanik soll dabei fester Bestandteil des Spiels werden – zumindest im Rahmen von Jahr 4.

Das hat Bungie jetzt zur kommenden Season 13 verraten: Aktuell läuft bei Destiny 2 noch die Season 12, die Saison der Jagd. Doch langsam werden immer mehr Details zur nächsten Saison bekannt, eine frische Info kam nun dazu. Wie die Entwickler in der jüngsten Ausgabe von „This Week at Bungie“ bekannt gaben, werden mit der neuen Season 13 die Umbral-Engramme zurückkehren.

Was sind Umbral-Engramme überhaupt? Diese Loot-Mechanik kam ursprünglich als ein Feature der Season 11 ins Spiel. Die speziellen Engramme erlaubten es den Hütern, bestimmte Waffen und Ausrüstung gezielter zu erspielen. So konnte man seinen Loot besser selbst bestimmten und effektiver nach God-Rolls jagen. Man konnte sie an dem Prisma-Dekoder dann entschlüsseln oder an einem Umformer noch gezielter Statuswerte individualisieren sowie gezielt farmen.

Hier findet ihr ausführliche Details: Umbral Engramme in Destiny 2 fokussieren – So bestimmt ihr euren Loot selbst

Die Umbral-Engramme kamen dabei gut bei den Spielern an, schließlich hatten sich viele genau das in Destiny 2 gewünscht – weniger Zufall. Doch zur Verwunderung zahlreicher Hüter flogen sie mit Ende der Season 11 und dem Start von Beyond Light und Season 12 wieder aus dem Spiel. Nun sollen diese Engramme bald wieder zurückkehren und diesmal auch langfristig bleiben – zumindest in allen Seasons von Jahr 4 von Destiny 2.

So sahen der Dekoder und der Umformer für die Umbral-Engramme in Season 11 aus

So funktionieren die Umbral-Engramme ab Season 13

Die Grund-Mechanik bleibt im Prinzip gleich, allerdings gab es einige Anpassungen. So sollen nach der Rückkehr unter anderem weniger Umbral-Engramme droppen, als noch in der Saison der Ankunft. Dort war die Drop-Rate in Bungies Augen einfach zu hoch, sodass man hier Änderungen an der Balance vorgenommen hat.

In diesen Aktivitäten bekommt ihr die Umbral-Engramme: Der schnellste Weg, um neue Belohnungen zu erspielen, soll stets die neue saisonale Aktivität sein. Doch Bungie will sichergehen, dass egal wie ihr eure Zeit in Destiny 2 verbringt, ihr durch die Umbral-Engramme ebenfalls an frischen Loot kommt.

Die Umbral-Engramme sollen dabei in einer Reihe von Aktivitäten droppen, allerdings wurde die Liste etwas angepasst. Hier könnt ihr sie bekommen:

auf Patrouille

in Strikes

im Schmelztiegel (PvP)

in Gambit

in der Feuerprobe

bei öffentlichen Events

im Blinden Quell

in Albtraum-Jagden

in Exo-Herausforderungen

auf Imperium-Jagden

in der neuen saisonalen Aktivität (die noch unbekannt ist)

Außerdem besteht die Chance, dass Umbral-Engramme überall im Spiel durch das Besiegen von Feinden droppen. Selbst, wenn ihr also nicht gezielt diese Liste für Umbral-Engramme abarbeitet, könnt ihr immer noch welche bekommen.

Der neue Umformer

Der Prisma-Umformer und der Prisma-Dekoder: Auch der Prisma-Umformer kommt in diesem Zuge zurück – allerdings als Kiosk. Mit diesem Gerät könnt ihr die Umbral-Engramme im Gegenzug für bestimmte Ressourcen (Prismatische Linse) fokussieren. Bei den Fokussierten Umbral-Engrammen ist der Ziel-Loot-Pool noch kleiner, sodass ihr noch genauer euer Wunsch-Item bestimmen könnt, das aus dem Engramm am Ende herausspringt.

Der Umformer-Kiosk wird dabei verschiedene Seiten für jede Saison haben und man wird die Umrbal-Engramme auf Ausrüstung aus der Saison seiner Wahl fokussieren können. Hat man ein Umbral-Engramm fokussiert, wird man es aber immer noch zum Dekoder bringen müssen, um seine Belohnung zu erhalten.

Übrigens: Belohnungen, die ihr aus Zorngebornen-Jagden mit eurem Kryptolith-Köder erhaltet, werden nicht im Rahmen des Umformers enthalten sein, da ihr sie in Season 13 immer noch über die entsprechende Aktivität erspielen könnt.

Prismatische Linse (Prismatic Lense): Dabei handelt es sich um eine neue Belohnung oder Ressource, mit der ihr verschiedene Fokussierungs-Möglichkeiten für eure Umbral-Engramme freischalten könnt. Damit könnt ihr beispielsweise eine engere Auswahl an Ausrüstungsteilen anpeilen oder bestimmte Rüstungs-Stats verfolgen.

Diese Linsen wird man über das Spielen verschiedener Aktivitäten im Spiel verdienen können. Der Fortschritt zur Freischaltung der Linsen kann dabei am Umformer verfolgt werden. Mehr wollte Bungie aber dazu an dieser Stelle nicht verraten. Die Spieler sollen es selbst in Season 13 herausfinden.

Was haltet ihr von der Rückkehr der Umbral-Engramme und den Anpassungen? Sagt es uns und anderen Lesern von MeinMMO gerne in den Kommentaren.