Bei Destiny 2 erwarten die Hüter noch einige Dinge, die euch zum Einloggen bringen sollen. Was steht noch an, bevor 2021 die Season 13 startet?

Die letzten Tage im Destiny-Universum waren eher ruhig. Die Erweiterung Beyond Light hat seinen Content ausgerollt, alle Exotics sind verfügbar, alle bekannten Quests live. Auch die laufende Season ist in vollem Gange. Doch noch hat die Season 12, die Saison der Jagt, nicht all ihr Pulver verschossen.

MeinMMO präsentiert euch 9 kleine Dinge, die noch anstehen bevor im Februar 2021 die noch namenlose Season 13 startet.

1. Das exotische Weihnachtsgeschenk auspacken

In Destiny 2 erstrecken sich die winterlichen Anbruch-Feierlichkeiten bis zum 5. Januar. Und noch immer gilt es zusammen als Community für ausreichend gute Stimmung zu Sorgen. Als Belohnung für die Besinnlichkeit wartet ein Geschenk der exotischen Stufe – ob darin dann aber wirklich etwas Exotisches lauert, weiß derzeit niemand.

Bis vor kurzem sah es stark danach aus, als würde die Community sich an der Aufgabe die Zähne ausbeißen.

Doch Bungie möchte oder kann die Hüter nicht scheitern lassen. So gibt es nun 3-fach so viel Stimmung aus allen Quellen.

Nach aktuellem Stand sieht es so aus, dass schon am 31. Dezember, ganz kurz vor der Jahreswende, die Marke von 1 Milliarde Anbruch-Stimmung geknackt wird (via Dawning Community Event Tracker).

Was verbirgt sich im großen Anbruch-Geschenk?

2. „Entdeckt Europas Geheimnisse“

Ein Blick auf die Roadmap von Beyond Light und Season 12 verrät, dass die Hüter hier kaum noch etwas Neues oder Spannendes finden. Der neue Raid ist offen und geknackt, Stasis ist (vorerst) maximal ausgebaut.

Doch ein Eintrag heißt dort „Entdeckt Europas Geheimnisse“ und der ist datiert bis zum 12. Januar. Dieses Enddatum ist etwas seltsam, geht die Season ja vermutlich noch gut einen Monat länger.

Allzu große Geheimnisse sollten aber dort nicht erwartet werden. Wahrscheinlich geht es darum alle 9 Pinguine zu finden und alle Kleinigkeiten für den saisonalen Titel abzuarbeiten.

3. Falkenmond mit Zufalls-Rolls jagen

Season 12 brachte den Klassiker im neuen Gewand zurück in die Hände der Hüter: die exotische Handfeuerwaffe Falkenmond. Im Gegensatz zu allen anderen Exotics kann der Revolver aber mit zufälligen Perks und Aufsätzen droppen.

Ihr könnt euch also eine Falkenmond ganz nach eurem Geschmack farmen.

Die Hüter haben „aus Versehen“ schon rausgefunden wie man das anstellen kann.

Noch ist die Mission dafür aber nicht live – wir gehen aber davon aus, dass dies wohl nicht ganz zum Ende der Season 12 anstehen, sondern bald.

Bedenkt aber, ihr könnt vermutlich das ganze Jahr 4 die saisonalen Inhalte zocken, da Bungie den FOMO-Aspekt aus Destiny streichen möchte.

Wer schon jetzt wissen möchte, welche Rolls die besten fürs PvP und PvE sind, findet hier unsere Analyse auf MeinMMO:

Destiny 2: Wie gut ist das neue Exotic Falkenmond? God Rolls und Praxistest

4. Kabale gehören bald zur gefährdeten Spezies

Die Season 12 hat die Hüter offiziell zu Großwildjägern gemacht. Um die Schwester von Oryx, die Schargöttin Xivu Arath, aufzuhalten müssen die Spieler ihre Zorngeborenen jagen. Das sind bekannte Gegner, die von der Göttin korrumpiert wurden.

Bislang finden wir nur Schar und Gefallene, die zur Jagd freigeben sind. Aus der Lore ist bekannt, dass auch die Kabale zu Zorngeborenen werden. Die Jagd könnte dann eventuell im Kosmodrom stattfinden. Denn bisher bietet die zurückgebrachte Location noch nicht so viele Gründe für einen Besuch.

5. Alle zusammen: Die Vorhut, Osiris und die Kabale

In einem von Bungie veröffentlichtem Video ist klar zu sehen, dass der Anführer der Vorhut, Zavala, gemeinsame Sache mit Osiris und sogar den Kabalen macht. Die Szene sorgte für so einige Verwirrung bei den Hütern.

Dass Osiris in Season 12 eine größere Rolle spielt, ist seit der Einstiegsmission klar.

Seine Zusammenarbeit mit Zavala – der ja seinen früheren Posten als Vorhut-Commander nun ausführt – ist nun nicht so verwunderlich.

Osiris wurde nach seinem Exil nun auch kürzlich zum Berater der Vorhut ernannt.

Dass aber nun auch die Kabale mit am Tisch sitzen, ist doch kurios.

In der Mitte sehen wir ein Hologramm der Pyramidenschiffe. Die Szene könnte also mehr mit der Dunkelheit und der nächsten Season 13 zu tun haben, als mit den Ereignissen der Season 12. Demnach müssten sich alte Feinde verbünden, um der noch größeren Gefahr etwas entgegenzusetzen.

6. Mehr über den neugeborenen Verräter Krähe erfahren

Nach 2 Jahren Rätselraten gab uns die Season 12 Gewissheit: Der aus Rache getötete Uldren ist als Hüter neu erwacht und er trägt nun den Namen Krähe. Im Prinzip ist er der Laufbursche des windigen Spider in der Wirrbucht. Stück für Stück erzählt der neue Verbündete uns seine Geschichte.

Wann immer ihr die wöchentlichen 5 Zorngeborenen-Jagden für die Spitzenausrüstung abschließt, erzählt Krähe ein paar Fetzen seiner Story. Dabei handelt es sich nicht um Lore-Einträge, ihr müsst also gut zuhören, wenn ihr etwas mehr über den gefallenen Prinzen erfahren möchtet.

Uldren ist jetzt Krähe

7. Dem Köder den letzten Schliff geben

Um die Zorngeborenen zu jagen, nutzen die Hüter ihren Kryptolith-Köder. Der kann mehrstufig verbessert werden. So darf effizienter gejagt werden oder es gibt mehr Loot.

Dem Köder fehlt aber bisher das finale Upgrade. Das ist nötig um den saisonalen Titel zu erhalten. Die Hüter würde wohl am meisten freuen, wenn das Upgrade die gezielte Jagd der neuen Waffen verbessern würde.

Die besten 8 neuen Waffen, die ihr jetzt in Destiny 2 farmen solltet

8. Die Jagd beenden

Die Schargöttin Xivu Arath töten die Hüter im Laufe der Season 12 nicht mehr, das steht fest. Aber ihr Champion, der hohe Zelebrant, Anführer alle Zorngeborenen, ist der Grund für die Jagdsaison. Der Fiesling meuchelte Sangira – leider nicht im Spiel, sondern „off Screen“.

Wie genau der Gegner ins Spiel kommt, ist noch nicht gesichert. Dass wir gegen ihn antreten und Sagira rächen, ist aber schon längst bekannt (via light.gg). Hoffentlich erwartet die Hüter ein herausfordernder Kampf als gegen die übrigen Zorngeborenen.

Die Jagt ist erst vorbei, wenn der hohe Zelebrant erlegt ist

9. Spider bereut seinen Deal mit uns

Zum Abschuss der Season 12 erwartet die Spieler noch eine geheime Cutscene, die wichtig für die übergreifende Story wird. Dataminer haben eine Rohversion davon schon gefunden. Keine Angst, wir verraten an dieser Stelle nichts.

Nur soviel: Der um seinen Vorteil bedachte Schwarzmarkthändler Spider wird seinen Deal mit den Hütern zu Beginn der Season 12 noch bereuen.

Ihr seht also, all sein Pulver hat die Season 12 noch nicht verschossen. Doch wer jetzt noch auf große Highlights oder frischen Content setzt, wird enttäuscht. Bis die Season 13 im Frühjahr 2021 startet, dürfte es in Destiny recht ruhig sein.

Welche Änderungen die neue Season garantiert bringt, wissen wir schon teilweise: Destiny 2 verspricht euch mehr Loot – Diese Waffen sind auf dem Weg