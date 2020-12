In Destiny 2 kommt nicht genug Weihnachts-Stimmung auf – Scheitert die Community?

Bei Destiny 2 drohen die Spieler zum ersten Mal ein Community-Event zu verlieren. Ausgerechnet an Weihnachten.

Wie zur Weihnachtszeit üblich, steht in Destiny das Anbruch-Event an. Der Turm ist festlich geschmückt, überall liegt Schnee rum und sogar ein strahlender Anbruch-Baum verzückt die Spieler. 2020 gibt es aber eine neue Aufgabe. Und gerade sieht es so aus, als würde die ganze Destiny-Community kollektiv daran scheitern.

Um diese Aufgabe geht’s: Im Anbruch 2020 gilt es nicht nur köstliche Kekse zu backen und Geschenke für Event-Waffen zu öffnen. Die ganze Hütergemeinschaft soll gemeinsam für gute Stimmung sorgen.

Was sich wie ein abgedroschener Slogan für die Weihnachtstage anhört, ist in Destiny 2 ein Community-Event. Die Weihnachts-Stimmung ist eine konkrete Ressource und alle Spieler müssen durch Geschenke und Aktivitäten bis zum Ende des Events 1 Milliarde davon zusammentragen (so die Dataminer).

Den genauen Stand der erzeugten Anbruch-Stimmung können die Spieler im Quest-Inventar verfolgen. (21. Dezember 14:00 Uhr):

Am 21. Dezember 14:00 Uhr stehen die Hüter bei Moderaten Anbruch-Geschenken (grün) und 87 % von Questschritt 5.

Deswegen droht die Aufgabe zu scheitern: Die dringend gebrauchte Anbruch-Stimmung verbessert Schrittweise die Qualität der Anbruch-Geschenke. Die Prämien verbessern sich dann im von Waffen und Rüstungen bekannten Muster, bis hin zur exotischen (goldenen) Stufe – die wartet bei Questschritt 10.

Momentan stehen die Hüter bei Questschritt 5 von 10. Das Problem: hier steht die Community seit bald 4 Tagen.

Forbes berichtet am 19. Dezember, dass die Hüter kaum das Stimmungs-Barometer zum Steigen bringen. Da waren die Spieler gemeinschaftlich bei 60 % und ebenfalls Questschritt 5. Das entspricht etwa 150 Millionen äh Einheiten Anbruch-Stimmung.

Es kommt seit Tagen einfach nicht genug gute Stimmung rein.

Mittlerweile ist es der Morgen des 22. Dezember und seit gestern Nachmittag haben wir es nur auf 96 % bei Schritt 5 geschafft, das ist ein Plus von 9 %.

Machen die Spieler mit dieser Rate weiter, beträgt der Kontostand zum Ende des Events am 5. Januar 2021 etwa 700 Millionen Anbruch-Stimmung, wenn überhaupt.

Verlieren die Hüter ausgerechnet zu Weihnachten das erste Mal?

Solche Community-Events sind nichts Neues für die Hüter. Vor einiger Zeit galt es beispielsweise, den Leuchtturm für die Trials wieder aufzubauen. Da waren die Hüter aber so spendabel, dass Bungie die gesteckten Ziele angeblich sogar erhöhen musste. Sonst wären die Spieler wohl zu früh fertig gewesen mit dem Spendenmarathon.

Können die Hüter überhaupt verlieren? Dieser vermeintliche Eingriff seitens Bungie ist jetzt aber auch der Punkt, weswegen sich viele Spieler keine großen Sorgen machen. Es gilt das Motto: „Bungie wird die Hüter nie verlieren lassen – eher senken sie die Grenze kurz vorm Ende“.

Ein anderer Grund, der den Spielern noch Hoffnung macht, ist, dass erst langsam die meisten Hüter ihr spezielles Anbruch-Schiff freischalten. Das exotische Schiff kann mehrstufig aufgewertet werden und erzeugt dann mehr Anbruch-Stimmung.

So gibt es mehr Stimmungs-Ausbeute für das Überbringen von Geschenken und Erledigen von Beutezügen.

Das ist die Frage: Es ist jetzt fraglich, ob die Hüter mit fortlaufender Event-Dauer plötzlich vom Feuereifer gepackt werden und doch genug Anbruch-Stimmung erzeugen, um exotische Geschenke auspacken zu dürfen. Oder ob sich Tag für Tag der Grinch breiter macht und die Community zum ersten Mal scheitert – und das gerade zum Fest der Nächstenliebe.

Das Event-Schiff Sternenfahrer 7M

Wie seht ihr das, habt ihr noch Lust Plätzchen zu backen oder ist eure Bereitschaft aktuell nicht so hoch? Glaubt ihr das Bungie die Hüter tatsächlich scheitern lassen würde? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Eins steht fest egal, ob die Hüter artig sind oder nicht, 2021 stehen ihnen die Highlights der vergangenen Tage ins Haus: Destiny 2 bringt endlich die coolsten Waffen aus Teil 1 zurück