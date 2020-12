Alles zum Anbruch-Event in Destiny 2 – So feiern die Hüter Weihnachten 2020

In Destiny 2 steht das Winter- und Weihnachts-Event „Der Anbruch 2020“ an. Lest, warum die Hüter dort traditionell backen und welche neuen Aufgaben und Geschenke dieses Jahr dort auf euch warten.

Was hat es mit dem Anbruch auf sich? Lasst euch von dem seltsamen Namen des Events nicht täuschen: hinter „Der Anbruch“ (eng. The Dawning) verbirgt sich das jährliche Winter- und Weihnachtsfest von Destiny 2.

Der Turm wird auch in Beyond Light festlich geschmückt, selbst außerhalb Europas schneit es und es gibt Geschenke für alle (artigen) Hüter. MeinMMO zeigt euch, welcher Event-Loot unterm Anbruch-Baum wartet und wie ihr durch Backen und Kämpfen für gute Stimmung sorgt.

Um euch schon jetzt in die passende Stimmung zu versetzen, hat Bungie einen Trailer zum Anbruch 2020 veröffentlicht. Darin fordert Saint-14 die Spieler auf, mal nicht besinnlich zu sein, sondern richtig auf den Putz zu hauen:

Der Anbruch 2020 in Destiny 2 – Alle Infos zum Winter-Event

Wann läuft das Anbruch-Event? Destiny feiert Weihnachten gleich 3 Wochen lang:

Start ist am 15. Dezember 2020

Ende ist dann am 05. Januar 2021

Pünktlich zum Weekly Reset, der immer dienstags stattfindet, beginnen und enden die Anbruch-Feierlichkeiten.

Während des Events kehrt Eva Levante in den Turm zurück. Die „liebe Großmutti von Destiny“ ist euer Hauptansprechpartner in den drei Event-Wochen. Bei ihr erhaltet ihr Quests, Beutezüge, löst Belohnungen ein und bekommt euren eigenen Ofen zum Plätzchen-Backen.

Eva Levante wartet beim strahlenden Anbruch-Baum im Turm

Wer darf mitfeiern? Bungie schließt beim Fest der Liebe niemanden aus. Alle Hüter dürfen das Event in vollem Umfang genießen. Der Anbruch ist also komplett kostenlos und an keine DLCs oder den Season Pass der Saison der Jagd geknüpft.

So kommt ihr während des Anbruch-Events in Stimmung – Aktivitäten und Aufgaben

Plätzchen-Backen: Es hat Tradition, dass die Hüter zur Anbruchzeit nicht den Gegnern einheizen, sondern den Ofen heizen – hoho. Denn im Event sammelt ihr Rezepte und Zutaten, damit ihr im sogenannten Festagsofen Leckereien backen könnt.

Die verteilt ihr dann an die bekannten NPCs im Sonnensystem.

Im Austausch erhaltet ihr dafür Geschenke.

2020 kommen neue Rezepte und Zutaten dazu. Damit ihr euch schon Mal einen Überblick verschaffen könnt, hier die komplette Liste aus dem vergangenen Jahr: Backen in Destiny 2 – Alle Rezepte und Zutaten beim Anbruch 2019

Dank der verkürzten Ladezeiten der Next-Gen-Version von Destiny 2 könnt ihr euer neues Schiff nur noch kurz bewundern

Pimpt euer Raumschiff: Damit ihr eure Plätzchen schnell und am besten noch warm im Sonnensystem verteilen könnt, gibt es ein neues, exotisches Event-Schiff.

Schrittweise verbessert ihr das Schiff während des Anbruchs.

Ihr schaltet 3 Triebwerks-Effekte,

einen exklusiven Teleport-Effekt,

und einen animierten Shader frei

So erzeugt ihr Anbruch-Stimmung: 2020 nimmt Bungie das mit der festlichen Stimmung wörtlich: Durch Aktivitäten wie Missionen, Event-Beutezüge oder das Backen erzeugt ihr „Anbruch-Stimmung“. Je mehr ihr davon ansammelt, desto besser werden eure Geschenke und Prämien.

Dabei hat jeder Hüter ein individuelles Stimmungsbarometer.

Es wartet aber auch eine Community-Challenge auf die Spieler, während der so viel Stimmung wie möglich erzeugt werden muss.

Die Prämien warten dann in klassischer Tradition unter dem Weihnachtsbaum, ähm Anbruch-Baum, auf euch.

Es sieht zudem so aus, als könnt ihr wieder Schneeballschlachten austragen. Was ein Spaß unter Hütern ist, war in der Vergangenheit tödlich für eure Feinde. Ihr konntet in Aktivitäten wie Strikes Feinde so einfrieren. Dafür brauchen die Hüter jetzt aber eigentlich keine Schneebälle mehr – wir haben ja die neuen Eisfähigkeiten der Stasis in Beyond Light erhalten.

Welchen Event-Loot und welche Belohnungen bringt der Anbruch 2020 zu Destiny 2?

Was wäre ein Weihnachts-Event ohne Geschenke? Was alles in den Geschenken versteckt ist, wissen wir noch nicht genau. Dass ihr darin auch Upgrade-Materalien findet, hat Bungie aber schon verraten. Dazu kommen dann eine neue Event-Waffe, das exotische Schiff und zahlreiche kosmetische Leckerbissen aus dem Everversum, mit denen ihr euch selbst beschenken könnt.

Diese exklusive Waffe gibt’s: Ihr könnt euch im Anbruch das Fusionsgewehr „Glazioklasmus“ erspielen. Nur im Verlauf des Events könnt ihr die Waffe mit zufälligen Rolls jagen.

Die Waffe richtet hat das Leere-Element richtet hohen Schaden an – ganz so wie der ehemalige Schmelztiegel-Schrecken Erentil. Glazioklasmus hat dabei aber noch bessere Statuswerte und könnte ein richtiges Monster im PvP werden.

Ob die Event-Waffen aus den Vorjahren in den Loot-Pool zurückkehren, ist momentan noch nicht bekannt.

2019 gab es die Maschinenpistole „Kaltfront„

2018 das schwere Maschinengewehr „Die Lawine“

Das gibt’s im Everversum: Während Events läuft das Everversum von Tess stets zu Hochtouren auf. Dieses Jahr hat Bungie aber schon angekündigt, dass ihr fast alle kosmetischen Anbruch-Items aus dem Cashshop auch mit Glanzstaub (der erspielbaren Ingame-Währung) ergattern könnt.

Zu den Highlights gehört die neue Event-Rüstung. Die hat Bungie schon im Vorfeld während eines Spendenmarathons als Concept-Art offenbart. So sehen die Sets dann im Spiel aus:

Die Rüstungen kosten je Set 6.000 Glanzstaub oder 1.500 Silber. Dann habt ihr sie als universelle Ornamente, könnt also jeder legendären Rüstung den Anbruch-Look verleihen. Übrigens, nächstes Jahr kommt dann richtiges Transmog zu Destiny 2.

Dazu kommen weitere kosmetische Anpassungen für euren Sparrow, euren verbesserten Geist, festliche Gesten und allerlei weitere, thematisch passende Items wie Waffen-Ornamente.

Nur 3 Objekte könnt ihr dabei ausschließlich mit Silber (der Echtgeld-Währung) erwerben:

Das Freudenfeuer-Waffenornament (für das Exotische MG Xenophage)

Das Muntermacher-Waffenornament (für das exotische Automatikgewehr Monte Carlo)

Den „Grüß die ewigen Jagdgründe“-Finisher

Freut ihr euch schon auf das winterliche Anbruch-Event und dass ihr zumindest in Destiny 2 mit so vielen Leuten feiern könnt, wie ihr wollt? Wenn es dann am 15. Dezember so weit ist, begleiten wir die Feierlichkeiten und versorgen euch mit den neusten Infos.

