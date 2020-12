Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In Kürze stellen wir das Winter-Event aber auch in aller Ausführlichkeit hier auf MeinMMO für euch vor.

Was zeigt der Trailer? Mit einem neuen Trailer hat Bungie nun einen kleinen Vorgeschmack darauf präsentiert, was euch im Zuge von Der Anbruch im Jahr 2020 erwartet. Ihr könnt euch unter anderem auf folgendes freuen:

Der Turm der Letzten Stadt schmeißt sich dann in einen weihnachtlichen Look. Es schneit, überall hängen schöne Lichter, es herrscht festliche Atmosphäre. Während des Events können die Hüter dann beispielsweise Plätzchen backen, sich festlichen Loot sichern oder sich mit entsprechend thematisch inspirierten Items aus dem Everversum eindecken.

Was hat es mit Anbruch auf sich? The Dawning, auf Deutsch sehr klangvoll auch Der Anbruch genannt, ist im Prinzip das jährliche Winter-Event von Destiny 2, das traditionell die Weihnachtszeit der Hüter versüßt – diesmal im Rahmen der Season 12 .

In Kürze startet bei Destiny 2 das Winter-Event „Der Anbruch“. In einem frischen, winterlichen Trailer hat Bungie nun kompakt vorgestellt, was die Hüter 2020 bei The Dawning erwartet.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun − = 7

Insert

You are going to send email to