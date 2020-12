Destiny 2 zeigt jetzt schon neue Winter-Event-Rüstung, weil Hüter fleißig spenden

Da bei einer Charity-Aktion von Bungie fleißig gespendet wird, zeigt das Studio schon vor der offiziellen Vorstellung des Winter-Events „Der Anbruch 2020“, wie die dazugehörigen Rüstungsornamente bei Destiny 2 aussehen werden.

Was hat es mit dem Anbruch auf sich? Der Anbruch oder The Dawning ist das jährliche Weihnachts- oder Winter-Event von Destiny 2. Der Turm der Letzten Stadt schmeißt sich in festliche, weihnachtliche Hülle, man kann dann nach verschiedenen Rezepten backen und sich festliche Beute sichern. Auch das Everversum bekommt dabei allerlei thematisch-inspirierte Items ins Inventar – darunter auch neue, festliche Rüstungsornamente.

Das sind die neuen Rüstungsornamente aus dem Anbruch-Event

Beginnen soll The Dawning dieses Jahr am 15. Dezember und wird dann bis zum 5. Januar 2021 laufen. Dabei wurden bisher noch keine Details zum diesjährigen Event vorgestellt. Doch zumindest auf die Rüstungsornamente kann man bereits einen Blick werfen.

Deshalb werden die Ornamente jetzt schon gezeigt: Aktuell läuft noch das 2. jährliche Game2Give-Charity-Event zur Unterstützung der Bungie Foundation und Children’s Miracle Network Hospitals, die kranken Kindern helfen. Dabei handelt es um einen 24-stündigen Streaming-Marathon, gefolgt von zwei Wochen voll mit Streams von diversen Content Creators aus der Destiny-Communtiy.

Hier noch einige persönliche Anreize zum Spenden

Dabei werden Spenden gesammelt. Und beim Erreichen bestimmter Spendenziele werden unter anderem auch die Ornamente gezeigt:

250.000 $ – Universelles Anbruch-2020-Ornament für Titanen

500.000 $ – Universelles Anbruch-2020-Ornament für Warlocks

750.000 $ – Universelles Anbruch-2020-Ornament für Jäger

1.000.000 $ – Vorschau auf die Legendäre Anbruch-2020-Prämie

Für jede zusätzlichen 100.000 $ nach dem Erreichen von 1 Million $ – Lore-Gast-Lesung

Bei den Ornamenten handelt es sich laut Beschreibung zwar um Concept Art, doch man geht davon aus, dass sie genau so ins Spiel kommen werden. Denn es würde kaum Sinn ergeben, etwas vorzustellen und paar Tage später etwas komplett anderes ins Spiel zu bringen.

Titan: Als erster Meilenstein wurde das Titan-Ornament erreicht.

Titan: Als erster Meilenstein wurde das Titan-Ornament erreicht.

Warlock: Anschließend folgte das universelle Rüstungs-Ornament für den Warlock.

Warlock: Anschließend folgte das universelle Rüstungs-Ornament für den Warlock.

Jäger: Und auch der Meilenstein für den Jäger wurde bereits geknackt.

Jäger: Und auch der Meilenstein für den Jäger wurde bereits geknackt.

Die Gute Nachricht: So wie es aussieht, handelt es sich bei den neuen Ornamenten wirklich um etwas Frisches und nicht um komplette Reskins mit neuen Farben. Entsprechend kommen diese Ornamente bisher auch bei so manch einem Hüter gut an.

Es gibt auch noch eine Event-Waffe

Bislang wurden lediglich die Meilensteine für die Rüstunsornamente erreicht, die legendäre Prämie wurde noch nicht offiziell enthüllt. Doch in den vergangenen Jahren wurde stets eine neue Event-Waffe eingeführt. Und man geht davon auch, dass es auch dieses Jahr der Fall sein wird.

Das wissen wir bislang über die Waffe: Leaks sprechen bereits von einem Fusionsgewehr.

Der bekannte Destiny-Dataminer Ginsor hat bereits erste Bilder und Daten dazu getwittert und sagt, dass es sich bei der Waffe um eine Abwandlung der berühmt-berüchtigten Erentil handelt. Das 3D-Modell könnte aber auch ein Platzhalter sein.

Der bekannte Destiny-Dataminer Ginsor hat bereits erste Bilder und Daten dazu getwittert und sagt, dass es sich bei der Waffe um eine Abwandlung der berühmt-berüchtigten Erentil handelt. Das 3D-Modell könnte aber auch ein Platzhalter sein.

Doch auch hier sollten wir in der nächsten Zeit offiziell Klarheit bekommen. Übrigens, das Winter-Event der Anbruch ist nicht das Einzige, was euch dieses Jahr noch in Bungies Action-MMO erwartet. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut euch folgenden Artikel an:

