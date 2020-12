Destiny 2: Schnell euren Season Pass über 100 leveln – 4 einfache Tricks

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Vergesst dann auch auf keinen Fall, auf euren Zweit- oder Drittcharakteren die saisonalen Rüstungen und Ornamente aus dem Season Pass zu fischen. Denn die bleiben auch nach Season 12 bestehen und machen diesmal ordentlich was her (siehe Titelbild).

Gerade am Anfang einer Season oder Erweiterung sind die wöchentlichen Meilensteine sehr wichtig. Hier wartet der mächtige und Spitzen-Loot, der euer Powerlevel in die Höhe schnellen lässt.

Klar kann es etwas dauern, bis ihr in den Turm fliegt und euch mit Beutezügen eingedeckt habt. Aber die Next-Gen-Hüter merken davon fast gar nichts mehr und auch auf den anderen Plattformen sind die Ladezeiten seit Beyond Light spürbar kleiner.

Manche scherzen schelmisch, dass Destiny 2 „Bounty Hunter – The Game“ wäre, also dass sich alles zu sehr um die Beutezüge (Bounties) dreht. Doch diesen starken Fokus auf Beutezüge solltet ihr ausnutzen.

Während die neue DLC-Location Europa oder die frischen Stasis-Super sofort ins Auge springen, fallen die Änderungen an eurem Geist nicht gleich ins Auge. Der treue Begleiter hat mit Beyond Light eine Überarbeitung spendiert bekommen und kann nun stark individualisiert werden.

Seit Destiny 2: Beyond Light am 10. November erschien, sieht man den saisonalen Rang aller Hüter plakativ über ihren Köpfen. Manche können nur den realen Kopf darüber schütteln, dass einige Spieler schon weit jenseits der Stufe 100 rangieren.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 6 = vierzehn

Insert

You are going to send email to