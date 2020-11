Destiny 2: So gibt’s die neue exotische Sniper Wolkenschlag aus Beyond Light

Bei Destiny 2 könnt ihr euch nun das neue exotische Scharfschützengewehr Wolkenschlag (Cloudstrike) aus Jenseits des Lichts erspielen. MeinMMO erklärt euch, wie ihr dieses neue Waffen-Exotic bekommt.

Was hat es mit der neuen exotischen Waffe auf sich? Bei Destiny 2 öffnete vor Kurzem der Beyond-Light-Raid in der Tiefsteinkrypta seine Pforten. Und nachdem der neue Raid gemeistert war, hat sich einiges verändert. So können nun zwei neue Waffen-Exotics aus der neuen Erweiterung erspielt oder ein paar frische Quests und Herausforderungen auf Europa angegangen werden.

Zu den nun erspielbaren neuen Exotics gehört neben dem Schwert „Die Klage“ jetzt auch das exotische Scharfschützengewehr Wolkenschlag. Und MeinMMO erklärt euch, die ihr die neue Sniper bekommt.

Wolkenschlag bekommen – So geht’s

Kurzum: Die neue Sniper ist ein zufälliger Boss-Drop aus der „Imperium-Jagd“ von Variks.

Wolkenschlag

Voraussetzungen: Ihr müsst bei Variks das Sabotage-Upgrade „Europa Entdecker I und II“ freischalten.

Teil I braucht ihr, um Teil II freizuschalten.

Teil II aktiviert nach erfolgreichem Abschluss wählbare Schwierigkeitsstufen für die Imperium-Jagden.

So könnt ihr dann Imperium-Jagden angehen, über die es dann wiederum die Wolkenschlag gibt.

Europa-Entdecker freischalten: Für alle, die die Kampagne von Beyond Light bereits abgeschlossen haben, hat der World First Clear des neuen Raids nun eine neue Quest bei der fremden Exo auf Europa freigeschaltet – „Harter Regen“.

Die Fremde findet ihr im südlichen Bereich „Jenseits“. Die Exo Stranger schickt euch dann in die aktuelle Schattenzone (gerade in den Eventide-Ruinen) auf Europa, wo ihr dann öffentliche Events und Patrouillen abschließen sollt, wobei mächtige Feinde und heroische Events den größten Fortschritt gewähren.

Bei Position 1 (Jenseits) finden ihr die fremde Exo, bei Position 2 (Charons Übergang) steht Variks.

Ist das geschafft, müsst ihr zur Fremden zurückkehren. Diese belohnt euch mit einer Pistole aus dem neuen Europa-Arsenal, doch was viel wichtiger ist: Sie schaltet bei Variks neue Quests für seine Sabotage-Missionen frei, die euch zu neuen Sabotage-Modifikationen führen – unter anderem auch zu „Europa-Entdecker I“. Wählt das aus und meistert die entsprechende Aufgabe.

Bei „Europa-Entdecker I“ gilt es, je 50 Kills mit Kinetik- und Energie-Waffen auf Europa zu landen, sowie 25 Kills mit der Powerwaffe auf dem neuen Schauplatz zu erzielen. Habt ihr das geschafft, kehrt zu Variks zurück. Nun könnt ihr bei ihm auch „Europa-Entdecker II“ auswählen.

Nun gilt es, in den Imperium-Jagden 30 mächtige Feinde zu erledigen. Ein Missionsdurchlauf sollte dabei reichen, um die benötigten 30 Gegner zu farmen. Schließt die Jagd aber wirklich erst ab, wenn die 30 erreicht sind – so spart ihr die nötigen Ressourcen für eine neue Jagd.

Kehrt nach Abschluss zu Variks zurück und gebt die Quest ab. Damit schaltet ihr dann die Imperium-Jagden frei.

Imperium-Jagden absolvieren und Wolkenschlag bekommen: Die Imperium-Jagden könnt ihr nun fortan einfach über die Karte von Europa inklusive Schwierigkeitsgrad auswählen. Aktuell gibt es eine, doch diese werden vermutlich wöchentlich rotieren.

Etwas seltsam ist, dass aktuell die Wolkenschlag zwar auf allen Schwierigkeitsstufen als möglicher Drop geführt wird, allerdings ist die Chance auf allen Schwierigkeitsgraden mit selten angegeben. Ob ihr also auf höheren Stufen auch eine entsprechend höhere Chance auf dieses neue Waffen-Exotic habt, ist aktuell noch nicht ganz klar.

Auf den beiden ersten Schwierigkeitsstufen Meister und Held ist die Spielersuche noch aktiv und die Modifikatoren sind noch recht einfach gehalten. Falls ihr also noch nicht weit im Powerlevel fortgeschritten seid, nicht alleine losziehen wollt und keinen festen Trupp habt, empfiehlt sich einer dieser beiden Schwierigkeitsgrade.

Stellt euch aber darauf ein, dass ihr die Jagd mehrmals laufen müsst, denn Wolkenschlag ist ein Zufalls-Drop – selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wann ihr die Waffe bekommt, ist also stark RNG-abhängig.

Hier das Ganze nochmal im Video:

Die Belohnung – Das exotische Scharfschützengewehr Wolkenschlag

Das kann die neue Sniper: Dabei handelt es sich um ein Scharfschützengewehr für den Spezial-Slot. Es ist also eine Energie-Waffe und es wird grüne Munition benötigt. Wolkenschlag teilt dabei Arkus-Schaden aus.

Der exotische Perk nennt sich Tödliche Polarität: Präzisions-Todesstöße erzeugen damit an der Position des Ziels einen Blitz.

Der zweite besondere Perk heißt Sturmbeschwörer, wodurch schnelle Präzisionstreffer an der Einschlagstelle ein Gewitter erzeugen.

Was die neue Sniper in der Praxis kann, werden wir in Kürze hier auf MeinMMO beleuchten.

Übrigens, so holt ihr alle 6 neuen Exotic-Rüstungen aus Destiny 2: Beyond Light