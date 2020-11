In Destiny 2 könnt ihr euch das neue Scharfschützengewehr „Verehrt“ gleich auf 3 Arten freispielen. Wir zeigen wie es am schnellsten geht und was die Auftragswaffe auf Beyond Light kann.

Um diese Waffe geht’s: Mit dem Start von Beyond Light (Jenseits des Lichts) bringt Destiny 2 endlich die schmerzlich vermissten Spitzenwaffen zurück. Die legendären Knarren heißen jetzt Auftragswaffen und in Season 12 kommt aber erstmal nur eine davon ins Spiel: das Scharfschützengewehr „Verehrt“ (eng. Adored).

Statt für jede Aktivität eine gesonderte Waffe zu bringen, die die Spieler dann nur dort durch eine Quest erspielten, könnt ihr Verehrt in der Playliste erbeuten, die euch am meisten Spaß macht.

MeinMMO zeigt euch wie die einzelnen Quests aussehen und wie ihr die neue Sniper am schnellsten freispielt. Dann werfen wir einen Blick darauf, ob es sich lohnt, Verehrt im Inventar mitzuschleppen.

Das Scharfschützengewehr Verehrt

Die Quest „Ein Weg viele Pfade“ lässt euch freie Hand

So gibt’s die neue Sniper: Besucht Waffenmeister Banshee-44 im Turm, er hat gleich 3 Quests für euch, die euch alle mit derselben Waffe belohnen. Verehrt spielt ihr wahlweise im Schmelztiegel, Gambit oder in Strikes frei.

Ihr könnt jedoch nur eine der drei Aufgaben annehmen – ihr wählt euch also selbst aus, in welcher Aktivität ihr auf die Jagd gehen wollt. Jede der drei Quests besteht dabei aus 2 Aufgaben.

Für den ersten Schritt gilt jeweils, dass ihr nur ein Scharfschützengewehr im Inventar haben müsst, die benötigten Kills können aber von jeder anderen Waffe kommen – Präzisionstreffer mit Snipern gewähren aber mehr Fortschritt.

Bei Schritt 2 müsst ihr euch nur auf ein Ziel konzentrieren. Welches ihr auch immer zuerst abschließt, beendet die Quest und ihr könnt die Waffe bei Banshee-44 im Turm abholen.

Verehrt gibts dann direkt als volles Meisterwerk. Habt ihr das Scharfschützengewehr freigespielt, erhaltet ihr zudem eine Quest „Den eigenen Weg ebnen“ für einen neuen Skin. Das Ornament für Verehrt spiegelt dann entweder Lord Shaxx (PvP), den Vagabunden (Gambit) oder die Vorhut (Strikes) wider.





Zeigt eure Zugehörigkeit mit einem speziellen Ornament

Hier alle 3 Quests von Banshee im Überblick:

Strikes : „Weg der Vorhut“ Besiege Bosse (40), Kämpfer (1.000) und sammle Punkte, indem du Kämpfer mit Scharfschützengewehren in Strikes besiegst. Erziele Präzisions-Todesstöße (20) mit Scharfschützengewehren oder Scharfschützengewehr-Eliminierungssträhnen in Strikes (35), ohne zu sterben.

: „Weg der Vorhut“ PvP : „Weg des Schmelztiegels“ Besiege Hüter im Team (500), verdiene Tapferkeits-Ränge (3) und sammle Punkte, indem du Hüter mit Scharfschützengewehren im Schmelztiegel besiegst. Erziele Distanz- oder Präzisions-Todesstöße (je 5) mit Scharfschützengewehren im Schmelztiegel.

: „Weg des Schmelztiegels“ Gambit : „Weg des Gambit“ Besiege Kämpfer mit Präzisionsschaden (300), verdiene Ruchlosigkeits-Ränge (3) und sammle Punkte, indem du Kämpfer mit Scharfschützengewehren in Gambit besiegst. Besiege als Team Hüter (5) oder Blocker (20) mit einem Scharfschützengewehr im Gambit.

: „Weg des Gambit“

Egal welche Quest-Reihe ihr auswählt, in ein paar Abenden sind alle abgeschlossen und nicht sehr aufwändig.

Wenn ihr euch aber überlegt, welche Aufgabe ihr angehen solltet um möglichst schnell die neue Sniper zu ergattern, haben wir die schnellste Option für euch herausgesucht.

Destiny 2: Sniper „Verehrt“ schnell erspielen – So geht’s in unter 2 Stunden

Der schnellste Weg zur Auftragswaffe: Wenn ihr in unter 2 Stunden das neue Scharfschützengewehr Verehrt in den Händen halten wollt, wählt die Quest-Reihe für die Vorhut.

Stellt dann sicher, dass ihr einige Licht-Ladungen habt – wer keine hat, kauft sich welche bei Petra Venj

Startet in der Träumenden Stadt den Strike „Die Korrumpierte“

Folgt nicht der Strike-Route, sondern begebt euch in die Aktivität Blinder Quell (Zugang gibt’s über das Gebiet „Divalianische Nebel“)

Im Blinden Quell erledigt ihr haufenweise Adds und schießt alle Bosse mit einem Sniper an

Der erste Quest-Schritt dürfte nach gut 1,5 Stunden geschaffts ein

Den zweiten Questschritt erledigt ihr hier direkt im Anschluss

Nutzt nun eure Sniper und erlegt entweder 35 Ziele ohne zu sterben oder erreicht 20 Präzise Kills

Rüstet im Idealfall Spezial-Munitions-Mods oder Sniper-Munitions-Mods aus und ein Scharfschützengewehr zusätzlich im Power-Slot aus

Hier im Video zeigt euch der YouTuber Jarv, wie ihr am Start von „Die Korrumpierte“ den Blinden quell findet (ab Minute 3:13):

Die beste Methode hier ist es natürlich, mit einem Vorgefertigten Team auf die Jagd zu gehen. So stört ihr niemanden in Strikes und habt garantierte Unterstützung im Blinden Quell. Da es sich um eine öffentliche Aktivität handelt, können aber auch zufällige Hüter zur Hilfe eilen.

Wie gut ist die neue Auftragswaffe auf Beyond Light?

Als kurz vor Beyond Light Verehrt präsentiert wurde, kam Kritik auf: „Das Scharfschützengewehr sieht doch aus wie Geliebt, nur mit einem Tuch drum!“ Die optischen Ähnlichkeiten kann man nicht abstreiten, doch was steckt unter der Haube?

Das kann Verehrt: Die Waffe gehört zum 90er Archetyp und verursacht Arkus-Schaden. Es sitzt damit was Schussrate und Schaden betrifft im mittleren Spektrum und erlaubt euch eine Kinetik-Waffe zur Unterstützung zu führen.

Lauf: Hammergeschmiedeter Drall (+10 Reichweite)

Magazin: Verbesserte Geschosse (+10 Reichweite)

1. Perk-Slot: Dreifach (3 schnelle Präzisionstreffer geben 1 Schuss zurück ins Magazin) oder Mörderischer Wind (Kills gewähren kurzzeitig bessere Mobilität, Reichweite und Handhabung)

2. Perk-Slot: Vorpalwaffe (erhöhter Schaden gegen Bosse, Fahrzeuge und Hüter in ihrer Super) Schnappschussvisier (Benutzt die Zielvorrichtung schneller)

Meisterwerk: +10 Stabilität

Wofür eignet sich die neue Auftragswaffe nun?

So sieht es im PvE aus: Für Kämpfe gegen Bosse könnt ihr aus der sicheren Entfernung dank Vorpalwaffe und dreifach viel Schaden ohne Nachzuladen anrichten – rüstet dann unbedingt die Mod „Backup-Magazin“ bei Verehrt aus. So kommt ihr auf 7 Schuss in Folge.

Was ist mit dem PvP? Im PvP erreicht die neue Sniper jedoch nicht die Power von ihrer Inspirations-Quelle Geliebt. Erst nach einem Kill kommt sie was Handling angeht und Geschmeidigkeit angeht, an die Waffe aus der Menagerie heran – die jetzt jedoch in den Ruhestand geschickt wurde.

Die untere Perk-Reihe aus Mörderischer Wind und Schnappschussvisier leistet euch aber hier dennoch gute Dienste und auch der Aimassisst weiß zu überzeugen. Einige Hüter wird es aber Ärgern, dass Verehrt ein etwas höhere Zoom-Level besitzt.

Unter Strich kann man der Waffe aber attestieren, dass sie in allen Aktivitäten gut performt, wenn auch nicht das Maß aller Dinge ist. Das Gute ist aber, das es für recht wenig Aufwand ein Scharfschützengewehr gibt, das man ruhig stets im Inventar spazieren führen darf.

Habt ihr Verehrt schon freigespielt – wenn ja, welchen Weg habt ihr gewählt? Wie gefällt euch der neue Ansatz, Auftragswaffen nicht an nur eine spezielle Aktivität zu binden, sondern den Hütern die Wahl zu überlassen?