Destiny 2: Neue „Top-Waffe“ ist noch nicht mal im Spiel, sorgt schon für Ärger

Vor Kurzem zeigte Destiny 2 die neue Auftrags-Waffe für die kommende Season 12 – ein Schießeisen, das eigentlich alle Spieler jagen sollen. Doch das Design der Knarre lässt nun eine alte, hitzige Debatte wieder aufleben – auch wenn sie erst mit Beyond Light kommt.

Was hat es mit der neuen Waffe auf sich? Im Zuge der laufenden Season 11 hat Bungie bereits einen weiteren Ausblick auf die kommende Season 12 gewährt, die mit dem Release der neuen Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts startet. So stellte das Studio nach den Stasis-Fokussen vor Kurzem nun die neue Sniper „Adored“ vor.

Die Adored wird dabei die erste Auftrags-Waffe von Destiny 2, von denen es ab der Season 12 jeweils eine pro Saison geben soll. Hier greift Bungie im Prinzip ein beliebtes Feature neu auf – die Spitzen-Waffen, aber wohl in abgeschwächter Form.

Dabei handelt es sich um besondere Schießeisen, denen viele Hüter hinterhergejagt sind oder es immer noch tun. Denn sie sollen mit zum besten gehören, was das Arsenal von Destiny 2 zu bieten hat. Die Adored verkörpert also an sich den Ersatz für einige der besten Waffen von Destiny 2.

Doch aktuell sorgt die Knarre bei so manch einem Spieler eher für Ärger und Kopfschütteln und nicht für Vorfreude und Spannung – und das, obwohl sie noch nicht mal erspielt werden kann und man im Prinzip noch gar nichts über sie weiß. Doch warum?

Das ist der Grund für Ärger und Debatten: Grund dafür ist die Optik oder das visuelle Design der Adored. Denn dieses ist in den Augen einiger Hüter ein absoluter dreister Reskin der bei vielen beliebten Sniper „Geliebt“ (Beloved).

Geliebt (Beloved)

die „neue“ Adored

Das Modell der Adored ist im Grunde eine 1-zu-1-Kopie der Geliebt und unterscheidet sich nur in ganz wenigen, größtenteils kaum sichtbaren Punkten von der Beloved. Der prägnanteste Unterschied dabei: Die Farbgebung ist leicht anders und die Adored ist in ein Tuch gewickelt – in der Optik des Leviathan-Gears.

Kurzum: Bungie hat nach Meinung zahlreicher Spieler jegliche Kreativität über Bord geschmissen, die Geliebt einfach in ein Tuch gewickelt und verkauft sie nun als eine neue Waffe, der alle Hüter in Season 12 nachjagen sollen. Und darüber können viele Spieler einfach nur noch den Kopf schütteln.

Übrigens, geht es nach einem Leak zu Beyond Light, der die Adored bereits vor Wochen richtig vorhergesagt hat, dann soll sich Bungie nicht nur beim Aussehen der neuen Sniper vergleichsweise wenig Mühe gegeben haben.

Dem Leak zufolge soll die Adored über schlechte PvP-Perks verfügen und man soll bloß an seiner „Geliebt" für den Schmelztiegel (ohne Level-Vorteile) festhalten.

Dem Leak zufolge soll die Adored über schlechte PvP-Perks verfügen und man soll bloß an seiner „Geliebt“ für den Schmelztiegel (ohne Level-Vorteile) festhalten.

So reagieren die Spieler: In den sozialen Medien und auf reddit ließ die neue Sniper die Diskussion um Asset-Recycling. Also die Wiederverwertung von Ressourcen wieder aufleben – aber auch hier bei uns auf MeinMMO.

Mancher Hüter fürchtet um die Kreativität in den kommenden Seasons, wenn schon der Nachfolger der Spitzenwaffen schon so lieblos dahin geklatscht wird – vor allem angesichts der Tatsache, dass Bungie bald zahlreiche Waffen in den Ruhestand schickt und es sich vorbehält, sie später zurückzuholen. Man hofft, dass das kein repräsentatives Beispiel für mögliche zurückkehrende Schießeisen ist.

Ansonsten erntet das Design der Adored eine Menge Spott und ist bereits Vorlage für allerlei Memes. Einige freuen sich beispielsweise auf die beliebten Adept-Waffen, die mit Season 12 in den Trials zurückkehren sollen. Doch sie stellen sich die neuen Schießeisen nicht besonders kreativ vor:

Hoffentlich sehen die Adept-Waffen nicht wirklich so aus

Übrigens, auch die vor Kurzem gezeigten neuen Rüstungs-Sets, die man sich über die Kernaktivitäten verdienen kann, kommen aktuell nicht wirklich gut weg. Einige merken an, dass selbst die anfänglichen Sets in Destiny 1 da deutlich besser aussahen.

Links die Sets aus Destiny 1, rechts das neue Kern-Aktivitäten-Set aus der kommenden Season 12 von Destiny 2

So reagiert Bungie: Bungie selbst hält sich bei solchen Dingen normalerweise meistens bedeckt, doch diesmal war die Kritik wohl so laut, dass man sich zu einer Antwort gezwungen sah.

So meldete sich unter einem spaßigen Tweet zum „frisch entdeckten Mountaintop-Nachfolger“ der Community Manager dmg04. Dieser merkte an, dass das Feedback zur Adored nicht ungehört an Bungie vorbeiging und er die Kritik an die Entwickler weitergeben wird.

Mit seiner Anmerkung, die Adored würde zwar wie die Beloved aussehen, aber eine eigene Persönlichkeit haben, sorgte er übrigens für einige zusätzliche Lacher.

Zum Glück war das nur ein Scherz

Was haltet ihr davon? Ist euch das Design beziehungsweise solch auffälliges Recycling egal, solange sich die Waffe am Ende gut spielt? Oder geht Bungie mit der „neuen“ Adored einen Schritt zu weit? Wie steht ihr generell der Wiederverwertung von Ressourcen in Destiny 2 gegenüber?

