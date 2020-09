Destiny 2 zeigt Ersatz für die beliebten Spitzenwaffen und wie er funktioniert

Bungie hat nun einen genaueren Blick auf die kommenden Auftragswaffen bei Destiny 2 gewährt. Diese sollen mit Jenseits des Lichts ins Spiel kommen und an die beliebten und von vielen vermissten Spitzen- und Ritualwaffen anknüpfen.

Was hat es mit den Spitzenwaffen auf sich? Spitzenwaffen sind mächtige legendäre Schießeisen mit speziellen mächtigen Perks, die teils so stark sind (oder waren) wie Exotics. Auch in Season 11 gehören sie nicht nur zum Besten, was das Arsenal von Destiny 2 zu bieten hat, sondern sind auch schwer zu bekommen und meist mit viel Aufwand und Zeit verbunden. Egal, ob PvP, PvE oder Gambit – jeder Bereich von Destiny 2 hat solche Waffen zu bieten.

Diese Waffen waren Bungie jedoch zu mächtig, überschatteten sogar zahlreiche Exotics. Deshalb wurden sie nach einiger Zeit durch sogenannte Ritualwaffen ersetzt. Das Prinzip blieb zwar recht ähnlich, nur waren die Wummen nicht mehr so mächtig und auch nicht mehr so schwer zu bekommen.

Doch auch diese Waffen hat Bungie mittlerweile eingestampft. So sind zwar noch (fast) alle bisherigen Spitzen- und Ritualwaffen erspielbar, doch aufgrund des anstehenden Waffenruhestandes verlieren sie an Bedeutung. Und neue gab es schon länger nicht mehr. Das soll sich jedoch mit Jenseits des Lichts ändern.

Eine der wohl ikonischsten Spitzenwaffen – Lunas Geheul (Quelle: @saboe627 auf Twitter)

Das ist der Ersatz für Spitzen- und Ritualwaffen in Beyond Light: In der kommenden Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts will Bungie jedoch wieder besondere legendäre Waffen einführen, denen ihr nachjagen könnt.

Diese heißen nun Auftragswaffen. Sie verfügen über fixe Perks, die jedoch in Teilen angepasst beziehungsweise ausgewählt werden können. Die letzten zwei Perk-Spalten bieten nämlich mehrere Auswahlmöglichkeiten, damit ihr das jeweilige Schießeisen nach euren individuellen Vorlieben besser ausrichten könnt.

Das ist jetzt anders: Gab es bei Spitzen- und Ritualwaffen meistens je eine Waffe über das PvP, Gambit und die Vorhut (also insgesamt 3), so wird ab Beyond Light und Season 12 nur eine Auftragswaffe pro Saison angeboten, die an eine Quest gebunden ist.

Dabei könnt ihr dann aber frei wählen, auf welchem Wege ihr das Basis-Modell der Waffe erspielen wollt – also ob nun über beispielsweise Strikes, den Schmelztiegel oder Gambit. Je nachdem, für welche Aktivität ihr euch entscheidet, werdet ihr dafür bestimmte Ziele erfüllen müssen.

Das wird wohl die neue Auftragswaffe der Season 12 – die Sniper Adored

So könnt ihr Auftragswaffen ein besonderes Aussehen spendieren: Hat man die Haupt-Quest für eine Auftragswaffe gemeistert, werden euch Commander Zavala (Vorhut), Lord Shaxx (PvP) und der Vagabund (Gambit) eine weiterführende Quest anbieten.

Über diese könnt ihr euch besondere Ornamente verdienen, mit denen ihr die Auftragswaffe dann noch etwas optisch aufpeppen könnt. Die Ornamente sind dabei von den jeweiligen Aktivitäten inspiriert, sodass ihr zeigen könnt, wo ihr in Destiny 2 am liebsten unterwegs seid.





Die verschiedenen Ornamente für die Adored

Übrigens, ihr seid dabei nicht nur auf ein Ornament beschränkt. Bei der Sniper könnt ihr euch alle 3 verdienen.

Welche Auftragswaffe kommt in der Season 12? Das ist im Moment noch nicht zu 100 % bekannt, doch die Beispiel-Bilder im aktuellen TWaB-Blog lassen darauf schließen, dass es sich wohl um die Sniper „Adored“ handeln dürfte, die optisch an die „Geliebt“ aus der Menagerie angelehnt ist – sie hatte im Stasis-Trailer auch schon einen kurzen Auftritt. Was sie im Detail kann, weiß man aber leider auch noch nicht.

Was haltet ihr von dem neuen Auftragswaffen-System nach bisherigem Stand? Ein adäquater Ersatz für Spitzen- und Ritualwaffen? Oder wünscht ihr euch lieber mehr besondere Waffen im bisherigen Stil? Apropos Waffen – auch das 3. Waffen-Exotic aus Saison der Ankunft ist echt gut gelungen: Auserwählte des Reisenden – Neues Exotic ist sogar besser als vermutet