Destiny 2 nerft bald eine Waffe, die eh in Rente geht

Destiny 2 schickt mit Beyond Light viele Waffen in Rente, doch auch das schützt nicht vor einem Nerf. Wir wissen jetzt, dass es den Gipfel im Herbst gleich doppelt trifft.

So sieht die Waffen-Rente aus: Destiny 2 führt mit der großen Erweiterung Beyond Light den sogenannten Waffenruhestand (Sunsetting) ein. Eure Ausrüstung erhält dabei eine Art Ablaufdatum und kann, wenn dies erreicht ist, nicht weiter infundiert, also stärker gemacht werden und bleibt in hochleveligem Content auf der Strecke.

Diese Änderung gefällt vielen Hütern ganz und gar nicht. In unserer MeinMMO-Umfrage kamt ihr zum Ergebnis, das euch der Ruhestand richtig wehtut. Laut Bungie ist das aber nötig, da man so in Zukunft mächtige Waffen kreieren kann, welche die Sandbox nicht für immer heimsuchen.

Doch wie sich jetzt herausstellte, reicht es bei manchen Waffen nicht, sie praktisch aus dem Endgame zu verbannen. Ein kontroverser Ballerman, der Gipfel, bekommt zur Rente in Season 12 einen Nerf spendiert.

Diese Waffe wird noch im Ruhestand generft: Der Gipfel (Mountaintop) ist ein Granatwerfer und gehört zu den längst ausgestorbenen Spitzenwaffen. Diese besonderen Schießeisen waren an knallharte Quests gebunden und belohnten eifrige Spieler mit legendären Waffen, die eigentlich Exotics sind.

Bei seiner Vorstellung kurz vor der Season 5 wurde das Teil nur milde belächelt, denn „wer braucht schon einen Granatwerfer im Kinetik-Slot?“. Wie sich herausstellte: jeder. Der Gipfel ist quasi ein Raketenwerfer, der mit Spezial-Munition läuft und heute fest in den PvP- und PvE-Loadouts verankert ist.

Auch in Season 11 gehört er zu den besten Waffen, die man ausrüsten kann. Gerade im Schmelztiegel sind viele Spieler damit unzufrieden. Da sie theoretisch auf jede Distanz mit einem Schuss geholt werden können oder einfach zufällig in eine zur Mine mutierten Rakete laufen können.

Auch wenn es keine neuen Spitzenwaffen mehr gibt – so holt ihr euch den Gipfel

Destiny 2 nerft den Gipfel in Beyond Light – will ihn aber „nicht killen“

Das sagt Bungie zum Störenfried: Kürzlich stellte Bungie die Alternative zu den Spitzenwaffen vor. Über deren (recyceltes) Aussehen machten sich die Hüter auf Twitter lustig. Unter solch einen Tweet mischte sich Community Manager Dylan „dmg04“ Gafner ein und sprach nebenbei über einen Nerf für den Gipfel:

Laut dmg04 sei wohl etwas Tuning für den Gipfel auf dem Weg. Man wolle die Waffe aber nicht killen, nur ausbalancieren.

Wie die Anpassung an die Balance dann am 10. November aussieht, wissen wir derzeit nicht. Im nächsten Monat erfahren wir in einer Preview mehr zu den Änderungen an der Sandbox.

Wir wissen jedoch schon, dass mit Beyond Light die lange vernachlässigten 110er Handfeuerwaffen überarbeitet werden (TWaB 10. September). Zudem bleibt zu hoffen, dass auch die bestätigte Rückkehr eines exotischen Klassikers, auch die 140er etwas Liebe abbekommen: Destiny 2: Warum Rückkehr der Falkenmond Hoffnung für eine ganze Waffengattung macht

Was haltet ihr davon, dass der Ruhestand kein Schutz vor einem Nerf bedeutet? Ist das im Fall vom gipfel schon okay so?