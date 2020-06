Bei Destiny 2 steht die Rückkehr eines der beliebtesten Exotics bevor. MeinMMO geht davon aus, dass alle Handfeuerwaffen-Liebhaber im Herbst deswegen Grund zur Freude haben werden.

Dieses beliebte Exotik kommt zurück: Weil die Zuschauer bei einem Charity-Stream so fleißig spendeten, enthüllte Bungie, dass Falkenmond zurückkommen wird. Im Herbst 2020, also mit der großen Erweiterung „Jenseits des Lichts“ (Beyond Light), feiert damit eine der beliebtesten Exo-Handfeuerwaffen überhaupt seinen Destiny-2-Einstand.

Normalerweise stehen viele Hüter neu aufgelegten Inhalten aus dem Erstling recht kritisch gegenüber, aber der Anblick ihres Babys Falkenmond (Hawkmoon) löste überwiegend Euphorie aus.

Doch in welcher Form könnte der elegante Revolver neu aufgelegt werden und warum gehen wir davon aus, dass alle Handwaffen-Liebhaber bald einen Grund zur Freude haben werden?

In welcher Form kommt Falkenmond zu Destiny 2? Ursprünglich setzte Falkenmond auf eine ordentliche Prise Glück. 3 zufällige Geschosse im Magazin fügten Bonus-Schaden zu – was von einem unverkennbarem Sound (via YouTube) begleitet wurde. In den Anfangstagen meinte es das Glück etwas zu gut und ermöglichte unglaublichen Schaden.

Destiny-Chef Luke Smith bestätigte bereits, dass Falkenmond auch in Destiny 2 auf die charakteristische Glücks-Mechanik setzen wird. Jedoch wolle man in eine andere Richtung als zufälliger Schaden gehen.

Die sogenannte Dreifaltigkeit der Handfeuerwaffen: Dorn, Falkenmond und Letztes Wort

Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie das Exotic in seiner überarbeiteten Form aussehen wird. Doch betrachtet man andere Zurückkehrer kann man davon ausgehen, dass der Charakter der Waffe erhalten bleibt aber mit ein oder zwei interessanten Kniffen zurückkommt.

Beispiele für Exotics aus Teil 1, die in Destiny 2 besser als zuvor (aber nicht komplett broken) sind:

Da Bungie Falkenmond aktuell dafür nutzt, massig Vorfreude zu generieren, gehen wir davon aus, dass das Exotic es auch wert sein wird. MeinMMO geht sogar noch weiter und vermutet, dass Falkenmond die Rettung vieler Handfeuerwaffen werden könnte.

Steht den Handfeuerwaffen endlich eine Überarbeitung bevor?

Das ist das Problem: Seit ihrer letzten großen Überarbeitung sind 2 von 4 Handfeuerwaffen-Archetypen quasi nutzlos, einer kratzt an der Nützlichkeit und nur einer überzeugt derzeit. Im Februar berichteten wir, dass Bungie daran erstmal nichts ändern wird, sehr zur Trauer der Hüter – sind die stylischen Revolver doch die Lieblingswaffen der Hüter.

So stehen die 4 Archetypen da:

180er: Feuern schnell und sehr präzise, haben dafür unterirdischen Schaden – Sind nur für Controller-Spieler interessant, weil sie quasi auf Rückstoß verzichten.

150er: Sind die erste Wahl aller Handfeuerwaffen-Liebhaber – Sie verleihen intrinsisch einen Geschwindigkeit-Boost, haben hervorragendes Handling und guten Schaden.

140er: Ähneln den 150er sind aber langsamer und deutlich unterlegen – Der Schaden ist so minimal höher, dass es keinen Unterschied macht, zudem fehlen die geschmeidigen Boni. Die 150er machen alles einfach einen Ticken besser.

110er: 110er: Schießen elend langsam, kicken wie ein Gaul, aber treffen hart – leider bringt der etwas höhere Schaden in der Praxis kaum einen Unterschied und die charakteristische Reichweite wurde gedeckelt. Es gibt keine nennenswerten Gründe, eine 110er auszurüsten.

Gerade legendäre Handfeuerwaffen sind also auf die 150er beschränkt.

Alle Handfeuerwaffen sollen endlich wieder richtig knallen

Der geforderte Buff steht wohl bevor: Falkenmond gehörte in Destiny 1 zu den 140er Handfeuerwaffen – also zu den aktuellen „Versagern“. Immer wieder gab Bungie durch, Feedback zur Lieblings-Gattung der Hüter zu sammeln.

Wir gehen davon aus, dass im Herbst ein ordentlicher Buff ansteht. Denn mit den großen Herbst-Erweiterungen kamen bislang auch die größten Sandbox-Anpassungen ins Spiel.

Welcher Zeitpunkt wäre besser als die Rückkehr eines der beliebtesten Exotics der Gattung, um eine Überarbeitung durchzuführen?

Ob 140er dabei wieder so „großzügig“ wie in Destiny 1 werden, ist nicht sicher. Hier wurde im PvP ein kritischer Treffer und 2 Körper-Treffer benötigt, damit ein Spieler Geschichte war. Momentan sind es 3 meist kritische Treffer – für 150er und 140er.

So könnte man die beiden Archetypen aber deutlich voneinander abgrenzen, schnelle Feuerrate, bessere Handhabung aber gutes Zielen oder etwas schlechtere Werte, dafür aber keine so hohe Präzisions-Anforderung.

Destiny 2: So gut sind die 5 neuen Waffen-Perks aus Season 11

Im Herbst soll dann die Reichweite von Revolvern wohl auch endlich wieder eine Rolle spielen, wie Bungie im Mai andeutete (via TWaB). Das käme besonders den lange vernachlässigten 110ern zugute.

Was denkt ihr, in welcher Form könnte Falkenmond zurückkommen und das charakteristische Zufalls-Prinzip beibehalten, ohne dabei das Spiel zu brechen? Denkt ihr auch, dass es an der Zeit für eine Überarbeitung der Handfeuerwaffen ist? Sagt uns eure Meinung zum Thema doch in den Kommentaren.