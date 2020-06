In einem Stream für den guten Zweck ließ Destiny 2 die Katze aus dem Sack und zeigt Falkenmond sowie weitere spannende Details für die Herbst-Erweiterung.

Diese Waffe wurde für Destiny 2 bestätigt: Die exotische Handfeuerwaffe Falkenmond (eng. Hawkmoon) gilt als eine der bekanntesten und beliebtesten Knarren aus der Destiny-Geschichte und wird von vielen Spielern vermisst. Bungie bestätigte nun, dass der stylische Revolver in Jenseits des Lichts zurückkommt – also in der großen Herbst-Erweiterung von 2020.

Enthüllt wurde das Comeback in einem Stream von Bungie. Dort wurde gezeigt, wie Falkenmond in Destiny aussehen wird:

Deswegen ist Falkenmond so beliebt: Zunächst gehört Falkenmond zu den wohl am schönsten designten Waffen, die ein Hüter tragen kann und wurde schon deswegen gerne am Holster spazieren geführt.

Ein anderer Faktor war die aufregende Spielweise. Denn 3 Kugeln im Magazin verfügten über enormen Bonus-Schaden – nur wusste man nie, welcher Schuss jetzt so richtig knallt. Es war also ein Glücksspiel: aktiviert sich der Super-Schuss sofort, eventuell gleich zweimal hintereinander oder wartet der Spaß erst in den letzten 3 Kugeln?

Falkenmond gehörte auch zur sogenannten Dreifaltigkeit der exotischen Handfeuerwaffen aus Destiny 1. Die anderen beiden Ballermänner sind übrigens:

In den Anfangstagen von Destiny war es möglich, dass eine Kugel sogar zufällig mehrfach von dem Bonus-Schaden profitierte und selbst gegnerische Hüter mit einer Kugel ausschaltete – das war zugegebenermaßen sehr selten, sorgte aber für Banns bei kompetitiven Turnieren. Wir sind gespannt, in welcher Form das Exotic wieder eingeführt wird.

Stream für den guten Zweck zeigt noch mehr spannende Sachen

Was war das für ein Stream? Am 18. Juni hostet Bungie den GGXEvent-Stream. Dabei handelt es sich um einen großen Spendenmarathon, bei dem verschiedene Streamer und Gaming-Größen Geld für das St. Jude Children Hospital sammeln. Zum jetzigen Zeitpunkt (8:00 Uhr) wurden sagenhafte 4.660.000 $ zusammengetragen, die vor allem krebskranken Kindern zugutekommen.

Um die Spendenbereitschaft anzukurbeln, gab es bei bestimmten Spenden-Meilensteine kleine Boni. Dazu gehörte auch die Enthüllung von Falkenmond durch Luke Smith.

Unter anderem wurde auch eine interessantes Legendary und Conceptart zur neuen Location auf Europa gezeigt:

Neue legendäre Waffe

Bungie im GCX-Stream – Quelle Aztecross

Conceptart für Europa – Quelle Forbes

Freut ihr euch über die Rückkehr von Falkenmond? In welcher Form sollte die Waffe ihren Destiny-2-Einstieg geben, sollte das Glücksspiel bei jedem Schuss bleiben oder haben solche Mechaniken nichts im Spiel verloren?

