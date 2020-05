Umfrage zu Destiny 2 zeigt: Die neueste Idee von Bungie tut euch richtig weh

In Destiny 2 tritt bald ein neues Feature zum Leveln von Ausrüstung in Kraft, über das die Community hitzig diskutiert. Wie sehen die MeinMMO-Leser dieses Streitthema?

Was ist das für ein Feature? Kürzlich stellte Bungie detailliert vor, wie sie legendäre Ausrüstung bei Destiny 2 in den Ruhestand schicken wollen. Im Grunde bedeuten die Änderungen, dass viele der Waffen und Rüstungen bald mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen werden. Ist dies abgelaufen, können die Items nicht höher gelevelt werden, bleiben also für einige Aktivitäten auf der Strecke.

Das Thema wird bis heute in der Community heiß und kontrovers diskutiert – auch hier auf MeinMMO. Wir wollten daher in einer Umfrage von euch wissen, wie findet ihr das neue Level- und Infundier-System?

In diesem Artikel schauen wir uns die Ergebnisse der Befragung an und lassen eure Kommentare zu Wort kommen.

So habt ihr abgestimmt: Die MeinMMO-Umfrage lief vom 15. bis zum 18. Mai und 1.630 von euch haben fleißig abgestimmt. Jeder Leser hatte dabei nur eine Stimme zur Verfügung.

Die Stimmenverteilung sieht so aus:

Eine ausgezeichnete Idee: 5,95 % (97 Stimmen)

5,95 % (97 Stimmen) Klingt gut: 12,64 % (206 Stimmen)

12,64 % (206 Stimmen) Ist OK: 13,68 % (223 Stimmen)

13,68 % (223 Stimmen) Es ist nicht gut: 16,75 % (273 Stimmen)

16,75 % (273 Stimmen) Ich finde es schrecklich: 50,98 % (831 Stimmen)

Das Ergebnis zeigt, dass die Hälfte eurer Stimmen das neue System nicht nur ausbaufähig, sondern zum Haare raufen finden. Es fällt weiterhin auf: je ablehnender die Antwortoption ist, desto mehr Zuspruch erhält sie durch die Bank weg.

Das Mittelfeld der Antworten liegt von den Votes recht nahe beieinander – alle drei Optionen liegen etwa zwischen 12 und 16 %. Nur die beiden gegensätzlichen Pole weisen starke Schwankungen auf: „ausgezeichnete Idee“ mit 5,95% und „finde es schrecklich“ mit 50,98% Stimmen sind die beiden Extreme.

Danke für die Veranschaulichung, Professor Cayde

Von den Zahlen her überwiegt also der ablehnende Tenor. Bestätigen eure Kommentare unter der Umfrage dies oder sieht’s dort komplett anders aus?

Das neue System verdirbt euch den Appetit auf Loot

Das sagen die negativen Stimmen: Auch in den Kommentaren unter der Umfrage äußert ihr euch häufig nicht besonders erfreut von dem neuen System:

Ich finde dieses Prinzip nicht gut, zumal der Timer zur „Halbwertszeit“ der Waffen ab deren Release zählt und nicht ab Erspielen. Heißt, wer nun im Sommerloch mal Zeit für die alte Redrix, Luna oder Ritualwaffen der Vorsaison findet, bekommt nach ewigem Grind eine nur eingeschränkt nutzbare Waffe.“ Habalullu via MeinMMO

Dazu gesellen sich noch mehr Kritik und Sorgen. Dabei beschäftigen diese drei Aspekte euch am meisten:

Der Grind nach starken Items verliert durch das Mindesthaltbarkeitsdatum deutlich an Reiz

Ihr wollt euch von den liebgewonnen Schießeisen nicht trennen

Besonders sauer stößt euch auf, dass Waffen aus dem Ruhestand „neu aufgelegt“ werden können und so quasi minimal verändert (oder nur mit neuem Powerlevel) erneut erspielt werden sollen

Es wird aber nicht viel Neues kommen. Die Waffen, die „ablaufen“, werden früher oder später wieder zurückkommen, nur um ein Jahr danach wieder zu verschwinden. Buckelfips via MeinMMO

Nicht alle sehen es so negativ

Das sagen die positiven Stimmen: Erstaunlicherweise fallen mehr Kommentare unter der Umfrage dem neuen System wohlwollend oder zumindest interessiert gegenüber aus, als es die Umfragezahlen vermuten lassen würden.

So schreibt der MeinMMO-Leser Der_Frek beispielsweise: „Nicht weiter wild. Ob ich nun Pinnacle Gear oder neue Waffen für die Endgame-Aktivitäten farme, ist eigentlich egal. In den meisten Aktivitäten ist ja dann eh kein Powerlevel relevant. Insofern werden die Waffen ja nicht komplett obsolet.“

Dem stimmen auch andere Leser zu und ergänzen, dass andere Spiele solch ein System auch nutzen. Lighningsoul merkt sogar an „Ist doch im Prinzip GENAU dasselbe System wie es damals zu D1 Zeiten auch schon war.“

König der Besessenen gilt als die wohl beste Destiny-Erweiterung und ließ einen Haufen Ausrüstung zurück

Aber damit geht bei vielen von euch auch eine Sorge einher, nämlich wie Bungie die Änderung konkret umsetzt:

Waffen auf eine Nutzungsdauer von einem Jahr zu begrenzen, finde ich erstmal nicht schlimm. Ist in den meisten MMORPGS gang und gäbe, dass Waffen mit neuem Content durch neue ersetzt werden. Die Idee an sich ist nicht schlecht, allerdings glaube ich, dass Bungie es bei der Umsetzung wieder mal gnadenlos versauen wird. Creutzfeld via MeinMMO

Findet ihr eure Meinung in der Umfrageauswertung wieder? Könnt ihr dem Thema mittlerweile etwas abgewinnen oder hat sich eure Einstellung eventuell sogar seit der Bekanntgabe des Waffen-Ruhestandes geändert und tut immer noch ziemlich weh?

Was die Community eindeutig freuen wird ist, dass noch diese Woche ein Fix für die verbuggte Quest „Die Lüge“ kommt. Dann können die Hüter endlich ihre hart verdiente Belohnung spazieren führen.