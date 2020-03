In Destiny 2 startete die Season 10 erstmal ohne neue Ritualwaffen, sehr zum Ärger der Spieler. Nun äußert sich Bungie und gibt Einblicke zur Entscheidung dahinter.

Was ist das Problem? In der kürzlich gestarteten Season 10 von Destiny 2 vermissen die Hüter neue Ritualwaffen. Bisher war es so, dass zum Start einer neuen Season drei solcher besonderen Waffen durch Quests von allen Spielern zielgerichtet zu erspielen waren.

Darum sind Ritualwaffen wichtig: Die Ritualwaffen boten den Spielern Beschäftigung, eine Karotte vor der Nase. In den Quests wurde gefordert, dass man sich in den unterschiedlichen Playlisten herumtrieb. Dadurch wurden die verschiedenen Bereiche des Spiels bevölkert und am Ende hielten die Spieler garantiert eine gute Waffe in den Händen.

Es gab eine Ritualwaffe aus in diesen Bereichen:

Vorhut Strikes (PvE-Quest von Comander Zavala)

Schmelztiegel (PvP-Quest von Lord Shaxx)

Gambit (PvEvP-Quest vom Vagabunden)

Durch die Ritualwaffen wurde die Strike-Playlist bevölkert

Gänzlich verschwunden sind die Ritualwaffen nicht aus Destiny 2. Exemplare aus vorherigen Seasons und die dazugehörigen Aufgaben können weiterhin erspielt werden. Zudem muss gesagt werden, dass es sehr wohl eine neue Ritualwaffe gibt, aber eben nur eine und nicht drei, wie es zuvor der Fall war.

In der aktuellen Saison der Würdigen ist es sogar erstmals möglich über das Eisenbanner eine Ritualwaffe zu erhalten und das schon ab morgen:

Destiny 2: So holt ihr euch die einzige Ritualwaffe von Season 10

Bungie muss in Destiny 2 Kompromisse engehen

Das sagt Bungie dazu: Das Fehlen der Ritualwaffen wird unter den Hüter heiß diskutiert. Bungies Community-Manager dmg04 antwortet jetzt auf einen entsprechenden Reddit-Beitrag und klärt die Hintergründe für die Entscheidung.

In seiner Stellungnahme erwähnte dmg04 unter anderem, dass sie sich bewusst sind wie stark der Wunsch der Spieler nach „Verfolgungswaffen“ (pursuit weapons) sei. Aber aufgrund der aktuellen Situation müsse der Destiny-Entwickler Kompromisse bei der Verteilung der vorhandenen Ressourcen eingehen. Gemeint ist damit sicher auch die Trennung von Publisher Activision Blizzard.

Es ist ein kniffliger Balanceakt, da Verfolgungswaffen auf Kosten der allgemeinen Belohnungen gehen könnten, die für alternative Aktivitäten vergeben werden (z.B. legendäre Waffen für Trials). dmg04 via Reddit

So hat beispielsweise die Überarbeitung der aktuellen Waffen für die zurückgekehrten Trials of Osiris in dieser Season Vorrang gehabt. Der Community-Manager stellte aber die Rückkehr der beliebten Strike-, Schmelztiegel- und Gambit-Waffen in Aussicht, könne aber derzeit keine Versprechen abgeben.

Das Trials-Gear sieht gut aus und hat ordentlich was auf dem Kasten

Wie mächtig die neuen Trials-Waffen sind, wird hier ersichtlich: In Destiny 2 ist eine Waffe so gut, dass Spieler für sie die Trials manipulieren

Welches geheime Waffen-Exotic in Season 10 auf die Hüter wartet, analysieren wir in diesem Artikel.