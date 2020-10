Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Bis ihr dann den Eismond Europa ab dem 10. November unsicher macht, könnt ihr euch die Zeit mit Süßigkeiten, Spuk und Kostümen vertreiben. Alles, was ihr zum letzten Event vor dem DLC-Event wissen müsst, findet ihr hier: Destiny 2: So feiern Hüter Halloween – Alle Infos zum Festival der Verlorenen 2020

Besonders interessant ist, dass Exotics mit Wurzeln aus Destiny 1 in deutlich überarbeiteter Form ihre Rückkehr feiern – was das wohl für das Wiedersehen mit Falkenmond bedeutet? Bedenkt zudem, dass uns noch weitere Exotics aus dem Raid oder geheimen Quests erwarten dürften, von denen wir bisher nichts gesehen haben.

Das können die Warlock-Handschuhe: Nahkampf-Angriffe mit ausgerüsteten „Nekrotischer Griff“ korrumpieren Feinde mit über Zeit zunehmendem Schaden. Wird ein korrumpierter Kämpfer besiegt, breitet sich die Korrumpierung auf Ziele in der Nähe aus und stellt Nahkampf-Energie wieder her.

Im Trailer sah es weniger nach einem Hechtsprung aus, sondern eher so, als könnten sich Jäger wieder Teleportieren – wie in Destiny 1. Zusätzlich könnte man meinen, dass diese Maske gruseliger als das aktuelle Halloween-Gear aussieht.

Im Clip ist zu sehen, wie der Titan unbeeindruckt den Beschuss auf sich zieht und so seinem Ruf als Tank von Destiny alle Ehre macht. Ob man so auch Headshots im PvP wegstecken kann?

Das kann das Scharfschützengewehr: Präzisions-Todesstöße von „Wolkenschlag“ erzeugen an der Position des Gegners Blitze. Schnelle Präzisionstreffer sorgen an der Einschlagstelle für einen ganzen Sturm.

Beyond Light bringt das erste neue Element in der Geschichte von Destiny: Stasis. Daher ist es wenig überraschend, dass auch ein Waffen-Exotic voll auf die Eispower setzt.

Um diesen Trailer geht’s: Am Abend des 06. Oktober veröffentlichte Bungie einen Teaser zu Beyond Light. Darin wurde versprochen, dass heute, am 7. Oktober, eine größere Ankündigung zum heiß erwarteten DLC folgen solle – und Bungie hat Wort gehalten.

