Neuer Teaser zu Beyond Light sorgt für Verwirrung – Das zeigt Destiny 2 heute

Destiny 2 hat für heute einen Reveal zu Beyond Light angeteasert. Doch was genau will Bungie da zeigen? Nach anfänglicher Verwirrung dürfte nun zumindest das Thema klar sein.

Um diesen Teaser geht’s: Gestern veröffentlichte Bungie einen neuen Teaser zur kommenden großen Herbst-Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts. Und diesmal ging es nicht um Stasis.

Unter dem Namen „Beneath the Ice“, also „unter dem Eis“ zeigte Bungie 2 neue Waffen – das exotische Gewehr der Fremden Exo sowie ein vermutlich ebenfalls exotisches Scharfschützengewehr.

Begleitend zu den Bildern der Waffen und des neuen Schauplatzes, dem Jupiter-Mond Europa, hört man zudem wohl eine Art Funk-Ansprache von Eramis. Dabei handelt es sich um den Kell der Dunkelheit, die Anführerin eines Gefallenen-Imperiums auf Europa. Sie versucht ihre Gefallenen-Brüder und -Schwestern im gesamten Sonnensystem davon zu überzeugen, dass die Zukunft der Gefallenen-Rasse in der Dunkelheit liegt.

Am Ende des Clips wird abschließend eine Art Reveal für den 7. Oktober, also für heute, angeteasert. Hier könnt ihr euch den Teaser auf deutsch anschauen:

Was hat es mit der Verwirrung auf sich? Als Erstes ging nur der englischsprachige Teaser mit der Bezeichnung Beneath the Ice live. Und darauf hin kam der Hype Train bei vielen ins Rollen und es entbrannten allerlei Diskussionen, was Bungie denn heute enthüllen oder zeigen könnte.

Spekuliert wurden unter anderem:

frische Details zum neuen Raid in der Tiefsteinkrypta

die Vorstellung neuer Exotics

ein neues ViDoc der Entwickler zu Beyond Light

die potenzielle Rückkehr der Eisbrecher in überarbeiteter Form (schließlich würde Bungie nie einfach so eine Sniper in Eis packen und diese es dann hörbar zerbersten lassen)

einen Live-Stream zu Jenseits des Lichts

neue Details zum „Unter dem Eis“-Part vom neuen Schauplatz Europa

ein neuer Story-Trailer

Kurzum: Bezüglich des möglichen Themas vom heutigen Reveal herrschte zunächst Unklarheit und Verwirrung. Viele freuen sich aber und sind gespannt auf die neuen Infos.

Das wird heute Abend zu Jenseits des Lichts enthüllt: Mittlerweile steht das Thema aber zumindest schon mal fest. Heute wird es bei Destiny 2 um neue Waffen und Ausrüstung gehen.

Denn einige Zeit nach dem englischsprachigen Teaser gingen mehr und mehr lokalisierte Videos auf YouTube online. Und dort heißt der gestrige Teaser im Gegensatz zur englischen „Beneath the Ice“-Version in zahlreichen Sprachen „Jenseits des Lichts – Waffen und Ausrüstung“.

Es dürfte heute also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um neue Waffen und Ausrüstung aus der kommenden Erweiterung von Destiny 2 gehen. Weiterhin offen bleibt jedoch die Form, in der das Ganze präsentiert wird.

Einen Stream halten viele für unwahrscheinlich, da Bungie keine genaue Zeit und Kanäle angegeben hat, was unüblich für eine Live-Übertragung wäre. Am wahrscheinlichsten hält man hingegen einen neuen Trailer oder ein neues ViDoc in Verbindung mit einem neuen Blog-Artikel auf Bungies offizieller Homepage.

Wann genau geht’s los? Eine exakte Zeit hat Bungie noch nicht verkündet. Man kann jedoch davon ausgehen, dass der Reveal zwischen 18:00 und 20:00 Uhr deutscher Zeit, also wie üblich, erfolgen sollte. Wir werden euch hier bei MeinMMO dazu heute Abend auf dem Laufenden halten.

Übrigens, vor Kurzem ist mit dem Festival der Verlorenen 2020 der letzte Inhalt vor Jenseits des Lichts gestartet. Seid ihr dabei? Destiny 2 bringt heute letzten Inhalt vor Beyond Light – Feiert ihr Halloween?