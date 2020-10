Destiny 2 bringt heute letzten Inhalt vor Beyond Light – Feiert ihr Halloween?

Bei Destiny 2 startet heute mit dem Halloween-Event Festival der Verlorenen 2020 der letzte neue Inhalt vor der Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts. Seid ihr dabei oder kann euch vor Beyond Light nichts mehr begeistern?

Das steht ab heute an bei Destiny 2: Heute, am 6. Oktober, beginnt bei Destiny 2 nach dem Weekly Reset um 19:00 Uhr ein neues Event – das Festival der Verlorenen.

Dabei handelt es sich um den letzten größeren Inhalt, den die Hüter im Rahmen der verlängerten Saison der Ankunft angehen können. Außer möglicherweise einer Zuspitzung der saisonalen Story und einer Überleitung zur Season 12 oder Beyond Light (vielleicht ja wieder in Form eines Live-Events) dürfte die Season 11 keine weiteren neuen Inhalte mehr zu bieten haben.

Kurzum: Dabei handelt es sich um den letzten Content-Drop, der euch in den nächsten 4 Wochen bei Laune halten soll. Ob das gelingen wird, ist nicht klar. Denn Spieler blicken gespalten auf das Event.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was genau ist überhaupt das Festival der Verlorenen? Bei diesem Festival handelt es sich um die traditionelle, jährlich abgehaltene Halloween-Feier von Destiny 2.

Das Festival of the Lost hat seine Wurzeln dabei bereits in Destiny 1 und wird zu Ehren von gefallenen Hütern abgehalten. Die Überlebenden kommen dazu im Turm zusammen und gedenken ihrer Lieben, Freunde und Kameraden, die im großen Kampf ihr Leben ließen. Das Festival soll dazu dienen, in sich zu gehen und sich daran zu erinnern, wofür man eigentlich kämpft und als Hüter einsteht.

Neben einem festlich geschmückten Turm mit Kerzen, Kürbissen, und bunten Laternenlichtern, erwarten euch im Zuge des Events spezielle Aufgaben, eine gruselige Aktivität sowie allerlei thematisch inspirierte Belohnungen.

Mehr zum Event selbst erfahrt ihr hier: So feiern Hüter Halloween – Alle Infos zum Festival der Verlorenen 2020

Was kommt als nächstes bei Destiny 2? Das Festival der Verlorenen endet am 3. November. Und genau eine Woche später, also am 10.10.2020, geht das nächste große Kapitel von Destiny 2 an den Start – die neue Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light).

Dort erwarten euch dann unter anderem:

Der Eismond Europa – eine neue Location

Neue Inhalte rund um Europa und die Dunkelheit wie beispielsweise eine neue Story oder der neue Raid in der Tiefsteinkrypta

Stasis – ein neues Element für alle 3 Hüter-Klassen, das seine Kraft aus der Dunkelheit schöpft

Mehr dazu und auch zu den Plänen über Beyond Light hinaus erfahrt ihr hier: Destiny 2 geht noch Jahre als MMO weiter – Jenseits des Lichts und Pläne bis 2022

Was sagen die Spieler zum Halloween-Event 2020? Das Festival der Verlorenen wird von so manch einem Hüter aktuell diskutiert.

Auf der einen Seite gibt es eine Menge Spieler, die dazu sagen: Aufgewärmter, alter Brei. Seit Jahren nichts Neues mehr. Soll das Event ernsthaft noch bis Jenseits des Lichts für Unterhaltung sorgen?

Auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus Spieler, die sich auf das Event freuen. Für einige ist es das erste Halloween-Fest in Destiny. Andere finden die damit verbundene Atmosphäre cool. Wiederum andere freuen sich dieses Jahr ganz besonders auf die Rüstungs-Ornamente und andere Cosmetics. Denn sie fallen diesmal wirklich durchaus ansehnlich aus.

Seid ihr dabei beim Festival der Verlorenen 2020? Doch was sagt ihr? Was haltet ihr nach bisherigem Stand vom Halloween-Event von Destiny 2 im Jahr 2020? Seid ihr auf jeden Fall dabei oder lässt euch das Festival (mittlerweile) komplett kalt? Sagt es uns in unserer Umfrage.

Bedenkt, ihr habt nur eine Antwortmöglichkeit. Vielen Dank für die Teilnahme und eure Zeit.

Übrigens, gerne könnt ihr eure Meinung zum Festival der Verlorenen 2020 mit uns und anderen Lesern auch ausführlich in den Kommentaren teilen. Und Folgendes solltet ihr heute noch vor Beginn des Events erledigen: Ihr solltet euch die Halloween-Waffen schon jetzt holen – So klappt’s