Destiny 2: Ihr solltet euch die Halloween-Waffen schon jetzt holen – So klappt’s

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Der Grund für die Waffenarmut dürfte darin liegen, das Beyond Light mit all seinem Content verschoben wurde. Eigentlich sollte das Festival stattfinden, wenn wir das heiß ersehnte DLC schon zocken können.

Was es mit der Infundiergrenze auf sich hat und warum sich die Hüter bald mit neuen Waffen, wie den beiden Event-Gewehren eindecken müssen, lest ihr hier:

Das solltet ihr jetzt tun: Nächste Woche, am 6. Oktober, startet in Destiny 2 das Halloween-Event Festival der Verlorenen 2020 . Doch bevor ihr Süßes oder Saures einheimst und euch durch den stockfinsteren Spukforst kämpft, solltet ihr euch schon jetzt die beiden Event-Waffen holen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 1 = drei

Insert

You are going to send email to