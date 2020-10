Destiny 2: So feiern Hüter Halloween – Alle Infos zum Festival der Verlorenen 2020

Bei Destiny 2 feiern die Hüter noch in Season 11 Halloween. Wir zeigen euch, was im Festival der Verlorenen 2020 ab nächster Woche auf euch wartet.

Um dieses Event geht’s: Hinter dem Festival der Verlorenen (Festival of the Lost) verbirgt sich die Destiny-Version von Halloween. Das Event findet jährlich im Herbst statt und hat seine Wurzeln in Destiny 1.

Stimmungsvolle Kerzen, Kürbisse und Kostüme sorgen dabei für die richtige Gruselstimmung. Auch der Loot kommt nicht zu kurz, so könnt ihr während der Feierlichkeiten Cosmetics und Waffen erbeuten. Stilecht bezahlt ihr zu Halloween natürlich mit Süßigkeiten.

MeinMMO gibt euch hier einen kompakten Überblick zum Festival der Verlorenen im Jahr 2020. Lest alles Wissenswerte zu Zeiten, Aktivitäten, den einzigartigen Masken sowie anderen Belohnungen im Event.

Schaut euch hier an, wie Destiny 2 euch mit einem Trailer im Stil eines Rock-Musikvideos heiß auf Halloween macht:

Das müsst ihr zum Halloween-Event „Festival der Verlorenen 2020“ wissen

Das ist der Event-Zeitraum: Das Festival der Verlorenen findet 2020 vom 6. Oktober bis zum 3. November statt. Start und Ende sind jeweils zusammen mit dem Weekly Reset.

Gibt es Teilnahmevoraussetzungen? Nein, das Festival kann von allen Spielern gefeiert werden. Das heißt, egal ob ihr jedes Add-on und einen Season Pass besitzt oder ein Hüter mit der Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light seid – alle Belohnungen und Aktivitäten sind frei zugänglich.

Habt ihr Destiny 2 zum ersten Mal gestartet, müsst ihr nur die Einführungs-Quest im Kosmodrom absolvieren, um den Turm als Social Space freizuschalten und dazu noch Powerlevel 770 erreichen.

Auf der Turm-Plaza findet ihr Eva neben einem knorrigen Baum

Das ist Euer Ansprechpartner: Während des Festivals der Verlorenen findet ihr im Turm Eva Levante. Der liebevoll „Space Oma“ genannte NPC ist euer Ansprechpartner.

Von ihr erhaltet Quests und Beutezüge

Eva verteilt Event-Prämien

Besucht sie, um den „Masken-Helm“ zu erhalten oder bei ihr Süßigkeiten gegen Bleohungen einzutauschen

Wie beschäftigt das Halloween-Event die Spieler, bis Beyond Light endlich kommt?

Da die große Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) auf den 10. November verschoben wurde, kommt das Festival der Verlorenen für viele Hüter genau richtig. So gibt die in die Länge gezogene Season 11 neuen Ansporn, um einige Hüter (wieder) vor die Bildschirme zu locken.

Das gibt’s zu tun:

Event-spezifische Triumphe: Das Festival der Verlorenen 2020 hat neue Triumphe im Gepäck. Diese können nur während des Events abgeschlossen werden. Eine Woche nach Event-Ende überarbeitet Bungie viele Triumphe und Titel in von Destiny 2

Event-spezifische Beutezüge: Die Bountys von Eva gewähren Glanzstaub, XP, Glimmer und Schoko-Münzen. Die Aufgaben folgen dem bekannten Schema von wöchentlichen, täglichen und zusätzlichen Beutezügen

Die Bountys von Eva gewähren Glanzstaub, XP, Glimmer und Schoko-Münzen. Die Aufgaben folgen dem bekannten Schema von wöchentlichen, täglichen und zusätzlichen Beutezügen Der Spukforst kehrt als Event-Aktivität zurück und wurde belohnender gestaltet

Unter Zeitdruck dringt ihr immer tiefer in die Dunkelheit des Spuksforst vor

Der Spukforst – So will Destiny 2 euch das Fürchten lehren

Das müsst ihr zur Aktivität wissen: Der Spukforst ist eine düstere Version des Immerforsts auf dem Merkur für bis zu 3 Spieler. Hier müsst ihr euch unter Zeitdruck immer tiefer in eure Albträume wagen und gegen wechselnde Bosse kämpfen. Dabei ist es stockfinster und ihr werdet von einem unbesiegbaren Axt-Schwinger verfolgt.

Die Aktivität war 2018 erstmals verfügbar und gehört seitdem fest zum Repertoire des Halloween-Events.

Je weiter ihr in den 15 Minuten kommt, desto schwerer macht euch Destiny das Vordringen mit negativen Modifikatoren. Um bestehen zu können, habt ihr mit euren Event-Masken Zugriff auf besondere Perks.

Die Aktivität könnt ihr vom Orbit oder im Turm starten und habt dabei 2 Auswahlmöglichkeiten:

Spukforst: Bietet eine integrierte Mitspielersuche und füllt euer Team stets auf 3 Hüter auf (empfohlenes Power-Level ist 750)

Abgeriegelter Spukforst: Automatische Spielersuche ist deaktiviert – ihr tretet alleine oder mit einem vorgefertigtem Einsatztrupp an (empfohlenes Power-Level ist 750)

Der mit einer Axt bewaffnete Ritter jagt euch erbarmungslos

Das sind die Neuerungen 2020: Liegt der Boss am Ende eures Zeitlimits, gibts Belohnungen. Neu ist nun, dass gleich 6 Schatzkisten erscheinen. Die erste könnt ihr ganz normal öffnen. Die hinteren 5 öffnet ihr mit einem „Chiffren-Dekoder“.

Diese Items droppen im Event-Zeitraum zufällig aus allen Aktivitäten. Um die „Chiffren-Dekoder“ überhaupt finden zu können, müsst ihr einmalig mit Spider in der Wirrbrucht sprechen. Ihr könnt dann 25 Dekoder stapeln und, wenn gewollt, gleich alle 5 Kisten im Spukforst öffnen.

Diese Belohnungen bringt das Halloween-Event 2020

So kommt Ihr an die Belohnungen: Ihr kommt während des Festivals der Verlorenen auf 2 Arten an eure Belohnungen: bei Eva und am Ende eines Spukforst-Durchlaufs. Zudem könnt ihr euch im Everversum zahlreiche Event-Items gönnen.

Sobald Ihr den Zugang zum Spukforst freigeschaltet habt, könnt Ihr Beutezüge, Masken und andere Event-Belohnungen über Eva erwerben. Ihr tauscht die Prämien gegen Schoko-Münzen und Süßigkeiten. Diese erhaltet ihr, wenn ihr mit den Event-Masken Gegner erledigt oder Aktivitäten abschließt.

Bei Eva könnt ihr auch Event-spezifische Triumphe absolvieren, die euch eine Geist-Hülle, ein Schiff und einen Sparrow im Mumien-Stil bescheren (alle exotisch). Zudem erhaltet ihr die Möglichkeit, im Bungie-Shop ein Gratis-Emblem freizuschalten und es gibt einen Rabatt-Code für einen neuen Pin.

In den Spukforst-Depots befinden sich:

Zufällige Rolls der Event-Waffen „Gruselgeschichte“ und „BrayTech-Werwolf“

Masken

Schoko-Münzen

Event-Shader

Festival-Helm und neue Masken: Den Event-Helm, also den Maskenball-Helm, erhaltet ihr von Eva. Ihr könnt zwischen einem Exemplar mit Leere-, Arkus- oder Solar-Element wählen. Der Helm besitzt ein Powerlevel – aber nur, bis das Event am 3. November endet.

Die 5 neuen und die Event-Masken aus den Vorjahren können als Ornamente auf dem Helm aktiviert werden.

Dieses Jahr gibt es neue Masken

Festival-spezifische Mods: In euren Maskenball-Helm könnt ihr wieder Event-spezifische Rüstungs-Mods installieren. Aktiv sind die enormen Boni jedoch nur im Spukforst

Ihr habt die Wahl zwischen 3 Mods:

Höherer Zweck: signifikant erhöhte Schadensresistenz in der Luft, signifikant erhöhter Schaden gegen alle Feinde, erhöhte Drop-Chance für schwere Munition bei Kills

Vampirische Berührung: signifikant erhöhter Schaden gegen herausfordernde Feinde, Gesundheitsregeneration bei Präzisionskills, erhöhte Drop-Chance für schwere Munition bei Kills

Energetischer Assassine: Präzisionskills gewähren Grananten- und Nahkampf-Energie, signifikant erhöhter Schaden gegen Schrecken, erhöhte Drop-Chance für schwere Munition bei Kills

Festival-spezifische Waffen: Durch Süßigkeiten oder in den Spukforst-Deopts sichert ihr euch 2020 zwei Event-spezifische Waffen: die beiden Automatikgewehre „Gruselgeschichte“ (450er) und „BrayTech-Werwolf“ (600er).

Die beiden Automatikgewehre sind Neuauflagen aus 2018 beziehungsweise 2019 und kommen mit neuen, zufälligen Perk-Kombinationen daher.

Event-spezifische Everversum-Inhalte zum Festival der Verlorenen

Was gibt’s bei Tess? Tess verkauft euch im Everversum zum Halloween-Thema passende Cosmetics. Darunter Kostüme, Emotes, aber auch einen neuen Hexenbesen.

Alle Items können über die Event-Dauer sowohl mit Silber (Echtgeldwährung) als auch Glanzstaub (erspielbare Währung) gekauft werden. Nur der Finisher „One-Inch-Punch“ ist einzig über Silber erhältlich.

Damit reagiert Bungie auf die Kritik, dass die besten Festival-items nur für zahlende Nutzer zur Verfügung stehen.

Es gibt zudem Event-spezifische Kostüme für Jäger, Warlocks und Titanen. Diese sind universelle Ornamente und ihr können sie somit auf allen legendären Rüstungen (Armor 2.0) aktivieren.

2019 kostete jedes Set jeweils 6.000 Glanzstaub oder entsprechend 1.500 Silber. Sollten die Preise dieses Jahr abweichen, ergänzen wir sie schnellstmöglich.

