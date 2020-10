Destiny 2 macht heiß auf Halloween – Mit coolem Trailer und harten Rock-Sounds

In Kürze startet bei Destiny 2 das Halloween-Event „Festival der Verlorenen 2020“. Und nun stimmt Bungie die Spieler darauf ein – mit einem coolen, neuen Trailer, auf den so manch eine Rock-Band neidisch sein könnte.

Was hat es mit dem Trailer auf sich? Ab nächster Woche wird es wieder gruselig im Turm. Denn am 6. November startet bei Destiny 2 das traditionelle, jährliche Halloween-Event „Festival der Verlorenen“.

Nachdem bereits vor Kurzem die diesjährigen Rüstungs-Ornamente sowie andere Event-Belohnungen geleakt waren, gab es nun die erste offizielle Vorschau für das Event.

Bungie veröffentlichte nämlich einen neuen Trailer, der Spieler auf das anstehende Festival einstimmen soll und zeigt, worauf sie sich freuen können. Der neue Clip kommt fast schon im Stile eines Musikvideos daher und wird von so manch einem Hüter gefeiert. Damit bestätigt Bungie eine Weisheit, die schon lange durch die Community geistert: „Trailer können die eben – und das richtig gut“.

Schaut euch hier den neuen Halloween-Trailer an:

Was verrät der Trailer zum Festival of the Lost 2020? Der Trailer gibt im Vorfeld schon mal einiges Preis über das Halloween-Event.

So sieht man unter anderem, dass die „Space-Oma“ Eva Levante erneut euer Hauptansprechpartner wird

Es gibt allerlei Belohnungen wie neue Masken, Emotes oder Rüstungs-Ornamente zu sehen

Auch die beiden Event-Waffen „BrayTech-Werwolf“ und „Gruselgeschichte“ sind wieder mit von der Partie

Die Event-Aktivität Spukforst ist ebenfalls erneut dabei

Zudem sieht man Hüter, wie sie im Turm zu harten Rock-Sounds in Grusel-Stimmung abfeiern. Und die lauernden Pyramiden-Schiffe im Hintergrund tragen nochmals zusätzlich zur Grusel-Atmosphäre bei.

Was genau ist überhaupt das Festival der Verlorenen? Das jährlich abgehaltene Festival hat seine Wurzeln bereits in Destiny 1 und wird zu Ehren von gefallenen Hütern veranstaltet – eben jenen, die wir auf dem Weg verloren habe. Das Festival der Verlorenen ist dabei im Prinzip das Destiny-Äquivalent zu Halloween.

Dazu kommen die Überlebenden jährlich im Turm und der Letzten Stadt zusammen, um ihrer Lieben, Freunde und Kameraden zu gedenken, die im Kampf ihr leben ließen. Auch wenn hier gefeiert wird – man soll in sich gehen und sich daran erinnern, wofür man als Hüter eigentlich kämpft und einsteht.

Im Rahmen des Festivals schmeißt sich der Turm in sichtbar festliche Hülle. Überall stehen Kerzen, liegen Kürbisse und leuchten Lichter. Doch es sieht nicht einfach nur alles festlich aus, es gibt auch einiges zu tun. Auf euch warten Event-spezifische Aufgaben, Aktivitäten und thematisch inspirierte Belohnungen.

Eigentlich wäre das Festival of the Lost 2020 in der Season 12 abgehalten worden, doch durch die Verschiebung der Erweiterung Jenseits des Lichts und somit auch der Season 12, fällt das Festival noch in die verlängerte Saison der Ankunft.

Was haltet ihr von dem neuen Trailer zum Festival der Verlorenen 2020? Macht euch das heiß auf Halloween? Seid ihr dieses Jahr dabei oder lässt euch das Event diesmal kalt? Übrigens, eine detaillierte Vorstellung vom diesjährigen Festival of the Lost findet ihr in Kürze hier auf MeinMMO.