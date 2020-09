Bei Destiny 2 sind die neuen Rüstungen aus dem kommenden Halloween-Event „Festival der Verlorenen“ geleakt. Die haben diesmal ein richtiges Horror-Thema und sehen wirklich schön „schrecklich“ aus.

Was hat es mit dem Leak auf sich? Gestern, am 8. September, erhielt Destiny 2 das neue Update 2.9.2. Damit wurden einige nervige Fehler behoben. Außerdem startete endlich die Evakuierungs-Quest für das 3. und letzte, neue Waffen-Exotic der Season 11 – die Pistole Auserwählte des Reisenden. Und es kamen auch einige neue Daten ins Spiel, in denen Dataminer einige interessante Dinge entdecken konnten.

So fand Ginsor, einer der bekanntesten und zuverlässigsten Dataminer rund um Destiny 2, unter anderem Promo-Bilder der neuen Rüstungs-Sets sowie einiger weiteren Items aus dem kommenden Halloween-Event Festival der Verlorenen (Festival of the Lost). Und die können sich durchaus sehen lassen.

Das sind die „Festival der Verlorenen“-Rüstungen 2020: Diesmal bekommen die Hüter keine Rüstungs-Sets mit neon-glühenden Farben, die wie Kinder-Kostüme für’s Rummelpottlaufen aussehen, sondern richtig cool aussehende Rüstungen mit spürbarem Horror-Thema.

Der Warlock bekommt dabei ein Set, das ihn in einen elegant anmutenden Vampir verwandelt

Der Jäger wird auf haariger Werwolf getrimmt

Und der Titan bekommt eine vernarbte Rüstung spendiert, die an Frankensteins Monster erinnert

Hier könnt ihr sie im Tweet von Ginsor betrachten:

Zudem sind auf den Bildern noch einige andere, coole Items zu sehen – So auch

neue Emotes, die euren Hüter in Ketten legen oder verschneit aussehen lassen

wohl eine neue Papp-Maske im Hohn-Look

eine neue Geist-Hülle, die ebenfalls aus Pappe besteht

sowie einen vereisten Besen-Sparrow

Zudem wurden bereits von anderen Dataminern ein Schiff, Sparrow sowie eine Geist-Hülle im Mumien-Stil entdeckt.

Diese sind mittlerweile auch über Ishtar Collective einsehbar.

Wie bekommt man diese neuen Items? Das ist aktuell noch nicht bekannt. Die Ornamente aus dem Jahr 2019 waren sowohl mit Glanzstaub (Igame-Währung) als auch mit Silber (Echtgeld-Währung) im Ingame-Shop Everversum erwerbbar.

Auch weiß man noch nicht, ob es sich bei den neuen Sets um tatsächliche Rüstungen oder erneut um universelle Ornamente handelt, auch wenn das letztere die wohl wahrscheinlichste Option ist.

Die 3 Items im Mumien-Look könnten aber über Gameplay erspielbar sein, denn diese sind zwar dem Festival der Verlorenen zugeordnet, werden aber bislang weder unter Glanzstaub- noch unter Silber-Käufen geführt.

Pünktlich zu Halloween spukt es auch in Destiny 2

Warum gruseln sich die Hüter jedes Jahr in Destiny 2?

Was ist überhaupt das Festival der Verlorenen? Dieses Event hat seine Wurzeln bereits in Destiny 1 und wird zu Ehren von gefallenen Hütern abgehalten. Dabei handelt es sich im Prinzip um die Destiny-Version von Halloween.

Die Überlebenden finden sich dazu im Turm der Letzten Stadt zusammen, um ihrer Lieben, Freunde und Kameraden zu gedenken, die im Kampf gefallen sind. Hier sollen die Hüter in sich gehen und sich daran erinnern, wofür sie überhaupt einstehen und kämpfen.

Dabei wirft sich der Turm in eine festliche Hülle und es gibt Event-spezifische Aufgaben, Aktivitäten sowie thematisch inspirierte Belohnungen. Dieses Jahr soll das Festival übrigens noch in der laufenden (und verlängerten) Season 11 stattfinden.

Was haltet ihr von den neuen Rüstungen und den bisher gezeigten Items? Ist irgendwas dabei, was ihr unbedingt haben müsst? Oder lässt euch das alles bislang absolut kalt?