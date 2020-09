Destiny 2: Update 2.9.2 kommt heute – Alles, was ihr wissen müsst

Destiny 2 führt heute Abend, am 8. September, auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC sowie auf Google Stadia Wartungsarbeiten durch, es kommt das neue Update 2.9.2. Erfahrt hier alles zum Ablauf der Wartung, dem Server-Down und den Patch Notes.

Was hat es mit der Wartung auf sich? Im Rahmen der laufenden Season 11 bekommt Destiny heute ein neues Update spendiert – Das Update 2.9.2. Entsprechend führt Bungie mehrstündige Wartungsarbeiten durch, es gibt dabei einen Server-Down – wenn auch nur einen kurzen.

Mit dem Weekly Reset nach dem neuen Update endet heute übrigens das Event „Sonnenwende der Helden“. Ob dann vielleicht endlich die Quest für die neue exotische Pistole „Auserwählte des Reisenden“ losgeht?

Wartung am 08.09. – Alles zum Ablauf

Hier die wichtigen Zeiten:

Die Wartung beginnt heute um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Um 18:45 Uhr gehen die Server dann offline und die Downtime beginnt. Alle, die noch im Spiel sind, werden aus den laufenden Aktivitäten entfernt und zum Anmelde-Bildschirm zurückgebracht.

Geht alles glatt, endet der Server-Down 19:00 Uhr und Bungie beginnt mit dem Rollout des neuen Updates 2.9.2.

Habt ihr nun das neue Update heruntergeladen (und kopiert), könnt ihr wieder mit Destiny 2 loslegen.

Um 21:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten dann vollständig abgeschlossen sein.

Beachtet dabei: Bis zum endgültigen Abschluss der Wartung um 21:00 Uhr kann es zu Warteschlangen und Login-Problemen kommen. Ferner könnte es bis dahin auch zu Beeinträchtigungen bei entsprechenden Apps und Drittanbieter-Diensten kommen, die in Zusammenhang mit Destiny 2 genutzt werden.

Heute Abend werden endlich auch Infos zum Stasis-Fokus des Jägers erwartet

Was ändert sich nach Update 2.9.2?

Das wissen wir bereits: Schon vor knapp 2 Wochen hat Bungie einen ersten Blick auf einige Änderungen gewährt, die mit dem heutigen Update ins Spiel kommen sollen.

Unter anderem ist Folgendes dabei:

ein Fix für die nervtötenden Freezes in Gambit

die Überarbeitung des Glüh-Effektes bei der aktuellen Event-Rüstung

Unterstützung für Sammler auf dem Mars

Mehr dazu erfahrt ihr hier: Neues Update soll endlich gefrorenen Hütern helfen – 6 weitere Fixes

Patch Notes für Destiny 2 Update 2.9.2

Das sagen die Patch Notes: Die offiziellen Patch Notes für das heutige Update 2.9.2 wurden noch nicht veröffentlicht. Sie werden heute nach 19:00 Uhr erwartet. Sobald Bungie diese bekannt gibt, werden wir den Change Log schnellstmöglich hier für euch verlinken.

Dieses Mal sind einige sinnvolle und nötigen Fixes an Bord. Welche Probleme sollte Bungie eurer Meinung nach in Destiny 2 als Nächstes angehen?

Wer gerne Exotics mit Katalysatoren upgradet, dürfte in Beyond Light eine Sorge weniger haben: Verstecktes Detail in Destiny 2 zeigt euch 3 neue Exotic-Meisterwerke