Destiny 2: Neues Update soll endlich gefrorenen Hütern helfen – 6 weitere Fixes

In Destiny 2 frieren Spieler schon ohne die neuen Eis-Fähigkeiten ein, damit ist zum Glück bald endlich Schluss. Bungie zeigt in einer Preview, was euch im Update 2.9.2 noch erwartet.

Bungie gab eine erste Preview auf ein neues Update, welches im September störende Probleme in Destiny 2 beheben soll – manche davon plagen die Spieler schon während der gesamten Season 11. Besonders interessant für die Spieler sind

ein Fix fürs störende Gambit-Freezes,

die Überarbeitung der aktuellen Event-Rüstung und

Unterstützung für Sammler auf dem Mars

Zusätzlich gibt es den Ausblick auf weitere Fixes.

Wann kommt das Update? Geplant ist das Update für den 8. September. Bungie merkt im TWaB vom 27. August an, dass man aktuell noch in der Fehlerüberprüfung ist. Daher kann sich der Termin im Notfall noch ändern.

Preview auf Update 2.9.2 für Destiny 2 – Daran wird geschraubt

Bungie reagiert auf Kritik am Sommer-Event: Die Glüheffekte für die Sonnenwenden-Rüstung (Ornamentglühen) erhalten eine Überarbeitung.

Noch läuft in Destiny 2 das Sonnenwenden-Event und lässt die Spieler für eine besondere Rüstung grinden. Leider war die Optik nicht so beeindruckend, wie ursprünglich beworben. Nach dem Update soll sie dann endlich so leuchten, wie es sich gehört.

Im September erstrahlt eure Sonnenwenden-Rüstung endlich in voller Pracht

Das tut sich in Gambit: Zahlreiche Spieler stoßen im Gambit-Modus auf ein nerviges Problem hat: Man friert in der Luft ein und verharrt dort sekundenlang regungslos – und das hat nichts mit früh zugänglichen Stasis-Fähigkeiten zu tun.

In Update 2.9.2 soll damit endlich Schluss sein. Bungie konnte den Grund für den Freeze ausfindig machen, Schuld tragen Einstiegs-Effekte.

Das steckt noch im Update:

Besonders die Überarbeitung der Schläferknoten und Override-Frequenzen wurde hier schon oft von Spielern gefordert. Teilweise machte sich die Sorge breit, dass man, bevor der Mars aus dem Spiel rotiert, aufgrund von Loot-Pech nicht alle Knoten abarbeiten könnte.

Auch 2 Jahre nach dem Kriegsgeist-DLC fehlen so einigen Hütern noch Items aus den Schläferknoten

Bungie merkt an, im Update am 8. September stecken noch weitere kleinere Fixes. Nächste Woche wolle man dazu weitere Infos veröffentlichen.

Zeitgleich mit der Preview gab es übrigens einen genaueren Blick auf die neuen, dunklen Stasis-Fähigkeiten die im Herbst-Addon warten und eine Mini-Roadmap für neue Infos:

