In Destiny 2 sollten Waffen-Skins eigentlich nur kosmetisch sein, doch manche ändern mehr als nur das Aussehen der Knarre. MeinMMO wirft einen Blick auf Ornamente, die sich auf das Gameplay auswirken.

Worum geht’s hier? In Destiny 2 können die Spieler ihre Knarren und Rüstungen mit Skins veredeln und ihrer Ausrüstung so teils ein drastisch anderes Aussehen verleihen – Solche kosmetischen Anpassungsmöglichkeiten sind Standard in Shootern.

Doch einige der Skins verändern nicht nur das Aussehen, sondern auch die Eigenschaften von Waffen, wirken sich direkt aufs Gameplay aus. Wir betrachten hier, welche Waffen sich durch einen Skin anders spielen und warum das problematisch ist.

So bekommen Spieler Waffen-Skins: Skins heißen in Destiny Ornamente und kommen primär aus 3 Quellen:

Season Pass: Besitzer des Passes können sich Skins für neue Waffen der Season freispielen

Glanz-Engramme: In den Überraschungspaketen steckt allerlei kosmetischer Kram, auch Skins für Waffen – Saisonale Glanz-Engramme können auf unterschiedliche Arten erspielt werden

Everversum: Im Ingame-Shop von Destiny 2 können die Spieler Skins direkt kaufen – Manche sind dabei nur durch Premium-Währung (Silber) erhältlich, andere auch durch erspielbare Währung (Glanzstaub)

Bei einem Direktkauf kosten die teuersten Waffen-Skins etwa 7 Euro – Nur ein Bruchteil dessen, was die Spieler bei Valorant investieren können:

Valorant: Skin für 90€ verwandelt Waffen in lebende Drachen – Spieler lieben es

Kosmetische Items haben Einfluss auf das Gameplay

Der YouTuber Fallout Plays bestätigte, dass eine exotische Schrotflinte durch ein Ornament besser Kills landen konnten. Denn der Skin gab der Waffe einen längeren Lauf, was sich direkt auf die maximale Reichweite auswirkte.

Nun, ein Jahr später, untersucht Fallout erneut den Einfluss von Skins auf Waffen. Wieder ändert sich bei bestimmten Ornamenten nicht nur die Optik.

Diese Waffen-Skins haben Einfluss aufs Gameplay:

Kalte Verweigerung bekommt mit dem „Dunkle Gewässer“-Ornament ein anderes Visier

Schwingen der Wachsamkeit bekommt mit dem „Wache für den 14. heiligen“-Ornament ein anderes Visier

Polaris-Lanze bekommt mit dem „Das Bray-Vermächtnis“-Ornament mehr effektive Reichweite



Kalte Verweigerung und Schwingen der Wachsamkeit haben durch den Skin ein verändertes Visier

Die veränderten Zielvorrichtungen erlauben eine bessere Sicht auf die Beute. Die zusätzliche Reichweite bei Polaris-Lanze dürfte in den meisten Fällen jedoch vernachlässigbar sein.

Wie die Community ergänzt (via reddit), haben sogar noch mehr Waffen-Ornamente Auswirkungen auf eure Spielweise:

Deswegen ist das problematisch: Generell ist es schwierig, wenn kosmetische Gegenstände einen Einfluss auf das Gameplay haben. Auch wenn die Unterschiede in vielen Fällen fast vernachlässigbar sind, bleibt ein unschöner Beigeschmack.

Noch problematischer wird das Thema, wenn solche Skins dann nicht von allen Spielern ohne weiteres erspielbar sind.

Kalte Verweigerung mit und ohne Ornament (unten) – Nichts lässt auf eine andere Zielvorrichtung schließen

Im Fall von Kalte Verweigerung steht der Skin mit der offeneren Zielvorrichtung nur Besitzern des Season-Passes zur Verfügung. Hüter, die ihre Schwinger der Wachsamkeit mit dem überlegenen Skin schmücken möchten, haben aktuell keine Chance das Ornament zu ergattern. Denn in Season 11 befindet sich der Skin nicht im Loot-Pool der Glanz-Egramme oder des Everversums.

Wie seht ihr das – Ist es generell cool, dass Skins Einfluss auf das Gameplay haben, denn dadurch eröffnet sich mehr Freiheit? Oder findet ihr, dass Skins nur kosmetisch sein dürfen und schon gar nicht nur bestimmten Spielern zur Verfügung stehen sollten? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Wenn ihr eure Silber- oder Glanzstaub-Vorräte jetzt plündern wollt, um ein paar Skins im Everversum zu erwerben, solltet ihr vorsichtig sein: Was ihr jetzt beim Kauf von Waffen-Ornamenten in Destiny 2 beachten solltet