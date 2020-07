In Valorant wurden die neuen Ultra-Editions-Skins namens „Elder Flame“ vorgestellt. Die verwandeln eure Waffen in lebende, kleine Drachen mit herrlichen Animationen. Doch der ganze Spaß ist nicht billig.

Was sind die Elder-Flame-Skins? Die ersten Skins der Ultra-Edition von Valorant heißen „Elder Flame“ und passen zum Thema des ersten Akts, der einfach nur „Zündung“ heißt. Flammen und Feuer sind also das Motto.

Daher sind die Skins auch feuerspeiende, voll-animierte, kleine Drachen, in die sich vier Waffen im Spiel verwandeln. Allem Anschein nach werden die folgenden Guns zu wütenden Feuerspeiern:

Vandal

Frenzy

Judge

Operator

Zusätzlich gibt es die Waffen in einem Bundle und dann bekommt ihr noch ein glühendes Messer und eine spezielle Finishing-Animation dazu. Wenn ihr dann den letzten Kill eines Matches schafft, erscheint ein Drache und äschert den unglücklichen Gegner auch noch ein!

Hier seht ihr die Waffen-Skins in Aktion.

Elder Flame – Preis, Release und Meinungen

Wann kommen die neuen Skins? Nachdem sie schon am 7. Juli angeteasert wurden, hat Riot Games nun am 8. Juli einen vollwertigen Trailer zu den Elder-Flame-Skins veröffentlicht. Darin könnt ihr die herrlichen Animationen der Drachen bewundern. Achtet vor allem darauf, wie sie gierig das Magazin packen und sich einverleiben.

Kaufen könnt ihr die Skins schon am 10. Juli im Valorant-Shop gegen Valorant-Points.

Was werden die Elder-Flame-Skins kosten? Beim Preis lassen sich die Drachen nicht lumpen. Das ganze Bundle soll 9.900 Valorant Points kosten. Das wären dann ca. 95 Euro.

Price tiers reminder: https://t.co/MgWQFSc78c



So the bundle is 2475 x 4 = 9900 VP — Joe Lee (@SWAGGERNAU7) July 8, 2020

Was sagt die Community? Dieser Preis für das Elder-Flame-Bundle ist erstmal happig. Schon in der Vergangenheit gab es Gemecker, weil Valorant Skins für sehr viel Geld anbot. Doch damals waren es simple Reskins und ein paar andere Farben. Die aktuellen Elder-Flame-Skins spielen mit ihren Animationen und Geräuschen in einer ganz anderen Liga.

Daher hält sich der Ärger der Fans auch in Grenzen. Vielmehr feiern viele Spieler die Skins und wünschten lediglich, sie hätten mehr Geld. Einige der prominentesten Reaktionen findet ihr hier:

„Verdammt, Riot, mein Geldbeutel kann noch so einen Angriff nicht verkraften!“

„Ich wünschte, ich könnte meine alten Skins zurückgeben und diese stattdessen kaufen“

„Valorant weiß echt, wie man Trailer macht, jetzt bin ich für einen Skin gehypt“

„Ich dachte, Valorant will Team-Killing verhindern? Aber wenn mein Teammate diesen Skin hat …“ [man kann in Valorant Waffen mit dem Skin von toten Spielern looten]

„Bro, ich werde die sowas von kaufen, wer braucht schon Bildung, wenn er mit nem Drachen ballern kann!“

Was gibt es an Kritik? Einige Spieler auf reddit haben aber auch Kritik an den neuen Guns, die nichts mit dem Preis zu tun hat. So beklagen einige, dass die Animationen „verstörend“ wirken. Und wo zum Teufel soll der Abzug bei der kleinen Frenzy sein? Das verstört einige Fans noch mehr.

Wo ist da denn der Abzug? Das scheint einige Fans zu verstören.

Andere wiederum irritiert es, dass die Waffen so komisch herumwabbeln und sich bewegen. Und so mancher kompetitive Spieler beklagt, dass man bei den wild herumzappelnden Drachen nicht mehr sinnvoll unterscheiden kann, welche Waffe ein Gegner in der Hand hält.

Doch wenn ihr in Valorant wirklich gut zielen könnt, dann sollte das auch mit einem lebenden Drachen in der Hand noch gut klappen.

Weitere nützliche Info zu Valorant findet ihr bei uns auf MeinMMO. So haben wir zuletzt ein großes Ranking zu den beliebtesten und am wenigsten beliebten Agenten und Champions im Spiel erstellt. Das Ranking basiert auf einer großen Umfrage, an der die Community von MeinMMO teilnahm. Viel Spaß damit!