Alle Agenten von Valorant im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

In Valorant gibt es zum Release 11 Agenten. Ihr habt uns mittgeteilt, welche davon eure Lieblinge sind und welche ihr eher weniger gern wählt. Hier präsentieren wir von MeinMMO euch daher die Helden, die ihr in Valorant am liebsten habt oder für am stärksten haltet.

Valorant bietet euch derzeit 11 Agenten. Jeder davon hat drei besondere Eigenschaften, die das Spiel mitunter stark beeinflussen. Doch welcher Champion ist der populärste? Wir wollten in einer Umfrage von euch wissen, welche Agenten ihr in Valorant am liebsten spielt.

An dieser Umfrage haben 605 MeinMMO-Leser teilgenommen, sie endete am 7. Juli 2020 um 12 Uhr. Jeder Teilnehmer hatte dabei nur eine Stimme. Auf den kommenden Seiten findet ihr das gesammelte Ergebnis eures Rankings.

Hier sind alle 11 Agenten von Valorant kurz vorgestellt.

Los geht es mit eurem insgesamt unbeliebtesten Champion. Auf den folgenden Seiten kommen dann die immer populäreren Helden und am Ende findet ihr euren Top-Agenten oder eure Top-Agentin in Valorant! Hier findet ihr übrigens noch eine Auflistung aller Agenten mit ihren Fähigkeiten und Eigenschaften im Detail:

Agenten-Guide Valorant: Alle Champions in der Übersicht – Wer passt zu wem?

11. Breach

Breach belegt mit 26 Stimmen und 4 % den letzten Platz eures Rankings.

Das sind die Skills von Breach.

Das macht Breach aus: Breach gehört zu den Agenten, die ihr erst freispielen müsst. Er ist ein rüpeliger Typ aus Schweden, der mit zwei Cyber-Armen ausgestattet ist. Breach gehört zu den Initiatoren im Spiel und kann mit seinen Skills besonders gut Gegner aus der Deckung treiben.

Allerdings ist er nicht sonderlich anfängerfreundlich und seine Skills brauchen sowohl gute Aufklärung, als auch Geschick beim Zielen und Timing. Wenn man aber ein gut eingespieltes Team hat, kann Breach vernichtende Sturmangriffe einleiten, die selbst gut verschanzte Gegner überrollen.

Das sind die Vor- und Nachteile von Breach:

Pro Ignoriert Deckung

Viele CC-Effekte

Bester Initiator im Spiel Contra Benötigt Aufklärung

Nur gut im Team

Skills müssen kanalisiert werden

Breach im Video.

10. Brimstone

Brimstone belegt mit 31 Stimmen und 4 % den 10. Platz des Rankings.

Die Skills von Brimstone.

Das macht Brimstone aus: Brimstone ist ein Agent, den jeder Spieler in Valorant von Anfang an spielen kann. Er ist ein grimmiger Veteran aus Amerika und gehört zur Klasse der Taktiker. Daher zeichnet er sich durch gute Kontrollfähigkeiten und Support-Skills aus.

Brimstone ist an sich recht nützlich. Er kann über eine taktische Karte überall auf der Map Rauchbomben zünden und als Ultimate sogar einen vernichtenden Orbitalangriff anfordern. Außerdem hat er ein Brandgranate und einen Booster für die Feuergeschwindigkeit des Teams.

Allerdings benötigt der sinnvolle Einsatz seiner Skills einiges an Geschick und taktischer Planung. So mancher Spieler, der lieber schnelle Kills will, greift hier lieber zu einem anderen Agenten.

Das sind die Vor- und Nachteile von Brimstone:

Pro Ultimate kann ganze Teams killen

Guter Teamplayer

Kann Effekte außerhalb der Sicht einsetzen Contra Taktische Map lenkt ab

Skills mit teils langen Aktivierungszeiten

Ohne Team recht nutzlos

Brimstome im Video.

9. Viper

Viper belegt mit 32 Stimmen und 5 % den 9. Platz eures Rankings.

Das sind die Skills von Viper.

Das macht Viper aus: Viper ist eine Agentin, die ihr freispielen müsst. Sie ist eine grausame Chemikerin aus Amerika, die ihre Gegner mit Giftgas quält. Viper ist bei den Fans von Valorant recht umstritten. Viele Fans feiern sie für ihre starken defensiven Skills. Sie gehört daher zur Klasse der Taktiker.

Mit diversen Gaswolken und Giftfallen kann Viper ganze Areal praktisch unpassierbar machen. Ihre Ultimate nebelt bevorzugt die Bomben-Spots ein und verhindert so oft Niederlagen in letzter Sekunde.

Allerdings sind ihre Skills sehr situativ und oft ergibt sich nicht die ideale Möglichkeit, sie zu 100% effektiv einzusetzen. Und wer nicht strategisch klug spielt, hat mit der fiesen Giftmischerin eh keine große Freude. Viper ist klar eine Heldin, die nicht für jeden Spielertyp taugt.

Das sind die Vor- und Nachteile von Viper:

Pro Sehr gute defensive Agentin

Skills oft einsetzbar

Ultimate kann Bombenzone abriegeln Contra Nur für planungsfreudige Spieler

Skills stark situationsabhängig

Skills brauchen Treibstoff

Viper im Video.