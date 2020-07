Welchen Agenten in Valorant spielt ihr am liebsten? Wir planen ein Ranking der populärsten Champions, macht mit und findet mit uns den besten Helden im Spiel!

In Valorant gibt es mittlerweile 11 spielbare Helden, die im Spiel Agenten genannt werden. Jeder von ihnen hat einzigartige Skills und Gameplay-Möglichkeiten. Doch nicht jeder Champion liegt jedem Spieler und es gibt klare Favoriten und Sorgenkinder.

Da aber die Geschmäcker und Spielweisen verschieden sind, wollen wir von euch wissen, welcher Agent eurer Meinung nach der beste ist. Macht mit bei unserer Umfrage und findet es raus.

Alle 11 Agenten im Video

Die 11 Helden in Valorant

Bevor ihr euch für einen Top-Agenten in Valorant entscheiden müsst, stellen wir euch hier die bisherigen 11 Champions nochmal vor.

Das ist Phoenix: Dieser coole Allround-Held stammt aus England und kann sich selbst rezzen. Dafür nervt es, wenn er mal wieder das ganze eigene Team mit seinem Blend-Skill blind macht. Hier geht’s zu einem Guide zu Phoenix.

Das ist Raze: Die quirlige Sprengmeisterin aus Brasilien ist eine der stärksten Offensiv-Agentinnen und bei einigen Spielern regelrecht verhasst. Sie kann mit Raketen und Granaten massig Kills anrichten und mit ihrem Faible für Farben die Gegend verschönern.

Das ist Jett: Die Ninja-Agentin aus Südkorea kann fliegen und blitzschnell durch die Gegend huschen. Sie hat außerdem Messer dabei, die zu den tödlichsten Waffen im Spiel zählen. Hier haben wir einen Guide zu Jett.

Alle Agenten auf einmal.

Das ist Sage: Die brave Heilerin aus China ist bei vielen Pro-Teams unverzichtbar. Durch ihre nützlichen Heil-Skills hält sie das Team länger im Spiel und kann als einzige Heldin andere Champions rezzen.

Das ist Reyna: Die neueste Heldin kam erst nach Release ins Spiel und ist klar für Profis gedacht. Wer die mexikanische Agentin Reyna spielen will, muss ständig Kills machen und so ihre vampirischen Skills aktivieren. Wenn das gut klappt, wird Reyna in ihrer Ultimate zur fast unaufhaltsamen „Kaiserin“ und moscht alles weg.

Das ist Brimstone: Der bärbeißige Veteran Brimstone kommt aus den USA und ist ein exzellenter Agent für alle, die gerne das Team koordinieren und taktische Skills einsetzen. Brimstone kann nützliche Rauchwolken und sogar vernichtende Bombardements anfordern.

Das ist Breach: Der rüpelige Schwede Breach ist der optimale Held für alle, die gerne direkt den Feind angreifen und denen Deckung egal ist. Denn Breach hat mit seinen mächtigen Skills Auch gut verschanzte Gegner aus ihrem Versteck, wo sie vom Team dann abgeknallt werden.

Von links nach rechts: Sova, Phoenix, Viper, Jett und Cypher.

Das ist Omen: Der finstere Fiesling Omen und einstiges Schlusslicht aller Tier-Lists ist seit dem dicken Patch zum Release einer der besten Agenten im Spiel. Wer ihn gut spielt, der taucht ständig hinter dem Gegner auf, verwirrt alle mit Blend-Effekten und nervt mit seinen dicken Schatten-Bubbles, aus denen heraus er besonders gern mit dem Sniper zuschlägt.

Das ist Viper: Die kühle und grausame Viper ist eine amerikanische Chemikerin, die gerne Gegner mit Giftgas und anderen Toxinen zusetzt. Ihre Spielweise ist extrem taktisch und vor allem in der Defensive mächtig.

Das ist Cypher: Wer gerne weiß, was der Gegner gerade treibt und wo er herumschleicht, der sollte Cypher lieben. Denn der marokkanische Spion mit dem charakteristischen Hut kann das ganze Spielfeld mit seinen Spionage-Gadgets zumüllen und wird so sicher nicht mehr überrascht.

Das ist Sova: Der grimmige russische Jägersmann Sova ist ein exzellenter taktischer Aufklärer. Mit seinem Bogen kann er Sonden verschießen, die den Gegner auch um Ecken herum aufspüren. Außerdem kann er durch Wände schießen und Gegner aus der Deckung treiben.

Raze, Breach und Sova auf einmal.

Große Umfrage: Welcher Held ist der beste?

Ihr kennt jetzt die Agenten von Valorant, aber welcher Champ ist der beste? Wählt hier, was ihr besonders cool findet. Und in den Kommentaren könnt ihr uns noch mitteilen, was euch an den Agenten besonders fasziniert? Geht es euch nur um die reinen Spielwerte oder spielen auch der Look, die Sprüche und die Background-Story eine Rolle für euch? Bedenkt außerdem, dass ihr bei der Umfrage nur eine Stimme habt, wählt also weise.

