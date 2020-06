Valorant: Beantwortet uns 10 Fragen und erfahrt, welcher Agent ihr seid

Der kostenlos Shooter Valorant hat eine bunt zusammengewürfelte Helden-Truppe, die alle unterschiedliche Persönlichkeiten und Hintergründe haben. Finde heraus, welcher davon du bist.

Wer sind die Helden in Valorant? In dem neuen Shooter von Riot könnt ihr in die Rollen verschiedener Helden schlüpfen, die als Agenten bezeichnet werden.

Diese Agenten gehören zu „Valorant Protocol“, einer Initiative, die von einer geheimen Organisation gegründet wurde als Antwort auf etwas, das in der Welt von Valorant als „First Light“ bezeichnet wird.

First Light ist ein Event, das sich in naher Zukunft auf der Erde ereignet und zu einem Aufschwung von Technologie und dem Auftreten von Menschen mit besonderen Fähigkeiten führt.

Aktuell gibt es in Valorant 11 Agenten, aus denen ihr auswählen könnt

Diese Menschen mit besonderen Fähigkeiten sind die Agenten in Valorant, die ihr spielt. Sie haben alle ihre eigenen Persönlichkeiten und kommen aus verschiedensten Winkeln der Welt.

Manche sind witzig und draufgängerisch, andere ernst oder gar grausam. In unserem Quiz könnt ihr rausfinden, welcher dieser Agenten ihr sein könntet.

Wenn ihr hingegen schauen wollt, welcher Valorant-Charakter zu eurem Spielstil am besten passt, dann schaut euch unseren ausführlichen Guide dazu an:

Agenten-Guide Valorant: Alle Champions in der Übersicht – Wer passt zu wem?

Wie funktioniert der Quiz? In diesem Quiz findet ihr 10 unterschiedliche Fragen, die sich um euer Verhalten und eure Persönlichkeit drehen. Stimmt für die Antworten ab, die am besten zu euch passen.

Durch jede Antwort bekommt ihr Punkte für die verschiedenen Ergebnisse. Am Ende werden die Punkte addiert und ihr findet heraus, welcher Valorant-Held ihr seid.

Aber Achtung, ihr könnt eure Antworten nach der Abstimmung nicht mehr zurücknehmen. Wenn ihr etwas anderes wählen wollt, dann müsst ihr das Quiz neustarten. Das geht zum Beispiel, indem ihr die Seite aktualisiert.

Viel Spaß!

0% Welcher Spielertyp bist du? Angriff ist die beste Verteidigung! Verteidigung und Support sind mir wichtig Ich gehe gerne taktisch vor Einzelgänger oder Gruppenspieler? Solo Gruppe Wie erledigst du deine Gegner am liebsten? 1 gegen 1, sie sollen wissen, wer sie umgelegt hat Heimlich aus einem Hinterhalt Mit viel Feuerwerk! In einer fairen Schlacht Egal, solange sie dabei leiden Triffst du gerne neue Leute? Ja, mit meinen Kugeln Ja, man kann viel von anderen lernen Nur, wenn sie im Kampf etwas taugen Klar, neue Leute bringen neuen Spaß ins Spiel Was ist dein größter Makel? Leichtsinnigkeit Überheblichkeit Grausamkeit Leichtgläubigkeit Aggressivität Gier Argwohn Faulheit Du siehst einen Spieler, der alleine rumsteht. Was tust du? Ich greife ihn von hinten an Ich überprüfe, ob er wirklich alleine ist Ich baue eine strategische Deckung, falls sein Team nahe ist Ich schneide ihm alle Fluchtwege ab Gleich wird dort nichts mehr stehen Wie würdest du dich in einem Wort beschreiben? Wahnsinn Gift Weisheit Alptraum Spion Anführer Ein Wort reicht für mich nicht Jäger Geschwindigkeit Feuer und Flamme! Moment, das sind 3 Spaßbombe Hilfst du gerne anderen? Ich bin für Hilfe immer zu haben Wenn ich dafür gut bezahlt werde, ja Anderen helfen? Soweit kommt's noch Der Gegner entkommt! Was tust du? Eine Granate hinterher und gut ist Sicherstellen, dass es keine Falle ist Mir kann niemand entkommen Zurückziehen und neu formieren Was ist für dich das wichtigste im Kampf? Nur der Sieg zählt Gutes Teamwork ist alles Spaß muss sein Valorant Agenten-Quiz Raze - die Sprengstoff-Expertin aus Brasilien Raze ist eine junge Agentin, die mit Witz und Spaß in den Kampf zieht. Ihre Raketen und Bomben sind sowohl bei Feinden, als auch bei ihren Verbündeten gefürchtet. Jett - koreanische Akrobatin Die schnelle Jett lässt alle weit hinter sich. Die Agentin kann die Kraft des Windes kontrollieren und bei Geschwindigkeit kann ihr auf dem Kampffeld keiner das Wasser reichen. Phoenix - Engländer, der gerne mit dem Feuer spielt Phoenix kann die Flammen kontrollieren, mit denen er seinen Feinden das Leben schwer macht. Egal ob im Angriff oder in der Verteidigung, er ist ein guter Allrounder. Sova - kühler Jäger aus Russland Der ruhige Jäger hat zwei ein Auge verloren, aber das macht ihn nicht zu einem schlechteren Schützen. Im Gegenteil Sova ist Experte darin, seine Beute zu verfolgen und heimlich auszuschalten. Breach - der Schwede mit künstlichen Armen Mit aggressiven kinetischen Explosionen treibt Breach seine Gegner vor sich her. Die Metallarme des Schweden gehören zur Technologie, die nach dem "First Light"-Event entwickelt wurde. Brimstone - erfahrener Commander aus den USA Der erfahrene Kämpfer Brimstone ist einer der kühlen und rationalen Köpfe unter den Agenten. Der Commander kennt den Wert des Teamwork und strategischen Vorgehens wie kaum ein anderer. Cypher - Info-Broker aus Marokko Der verstohlene Spion Cypher hat seine Augen überall und vor allem dort, wo seine Gegner es am wenigsten erwarten. Egal, was sie planen, Cypher wird es herausfinden und gegen sie nutzen. Omen - geheimnisvoller Agent ohne Namen Nichts ist über Omens Vergangenheit bekannt, nicht mal das Land, wo er ursprünglich herkommt. Doch eins ist sicher: Er ist vieles, nur kein Mensch mehr. Viper - Giftmischerin aus Amerika Kaum jemand ist im Einsatz von Giften so begabt und gleichzeitig gnadenlos wie Viper. Sie umzingelt ihre Gegner mit Giftwolken und beobachtet, wie es sie langsam tötet. Sage - die chinesische Heilerin Sage ist die einzige Agentin, die die Macht hat, anderen das Leben zurückzugeben. Als Heilerin ist sie aber keine leichte Beute für ihre Gegner, sondern kann sich auch gegen sie wehren. Reyna - die vampirische Mexikanerin Je mehr Gegner Reyna erledigt, desto mächtiger wird sie, denn sie schöpft ihre Kraft aus dem Tod anderer. Auch wenn sie wie eine kühle Kämpferin rüberkommt, kommt bei ihr im Kampf manchmal auch etwas wahnsinniges zum Vorschein... Teile Deine Ergebnisse: Play Again!

Gefällt euch das Quiz? Seid ihr einverstanden mit dem Ergebnis, oder hättet ihr eine ganz andere Persönlichkeit erwartet? Postet eure Ergebnisse in die Kommentare! Wenn ihr noch mehr über euch herausfinden wollt, könnt ihr mit einem weiteren Quiz bestimmen, welcher berühmte MMO-Bösewicht ihr wärt.