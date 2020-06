Valorant: Der kostenlose Shooter ist jetzt da – Werdet ihr ihn spielen?

Heute morgen, am 2. Juni, ist der neue Shooter Valorant von Riot offiziell gestartet. Wie steht es um euer Interesse für das Spiel?

Was ist bei Valorant los? Nachdem der laufende Beta-Test von Valorant letzte Woche offline ging, feiert das Spiel heute, am 02.06., seinen offiziellen Release.

Seit 7 Uhr morgens laufen die Server und ihr könnt euch den Hero-Shooter direkt kostenlos herunterladen und loslegen. Aber werdet ihr das auch tun?

Im Vorfeld gab es um Valorant viel Buzz. Das lag größtenteils an der ungewöhnlichen Marketing-Strategie von Riot. Die Beta-Keys für den taktischen Shooter wurden per Twitch-Drops zufällig an die Leute verteilt, die Valorant-Gameplay auf verschiedenen Twitch-Kanälen geschaut haben.

Das sorgte einerseits dafür, dass der Shooter schnell viel Aufmerksamkeit erhielt.

Andererseits aber gab es Ärger um Key-Farming-Bots, gekaufte Accounts und Kanäle, die mit Replays 24 Stunden am Tag liefen.

Die starke Präsenz auf Twitch gab den Spielern aber vor allem die Möglichkeit, sich ein genaueres Bild von Valorant zu machen.

Auch wenn sich zum Release einiges geändert hat und neue Inhalte wie etwa die Agentin Reyna dazugekommen sind, wissen wir, welche Art von Gameplay Valorant seinen Spielern bietet.

Valorant: Alles zum Release – Patch Notes, Kostenloser Download, neue Map

Erzählt mal: Werdet ihr Valorant zocken, jetzt da es nun gelaunched ist? Welchen Eindruck hat der Hero-Shooter auf euch gemacht? Habt ihr bis jetzt nur Streams geschaut oder konntet ihr einen eigenen Key ergattern und Erfahrungen aus erster Hand sammeln? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wie kann ich abstimmen? In dem Umfrage-Tool unter dem Artikel könnt ihr uns mit eurer Stimme mitteilen, ob ihr Valorant nun spielen werdet oder nicht. Jeder von euch hat dabei eine Stimme.

Sobald ihr abgestimmt habt, kann das nicht mehr rückgängig gemacht werden, also achtet darauf, wohin ihr klickt.

Die Umfrage endet am Donnerstag, den 4. Juni.

Viel Spaß beim Abstimmen!